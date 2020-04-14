Günlük burç yorumları! (14 Nisan 2020 Salı)

14 nisan salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Kafanızda yarattığınız sorunların gerçekte var olmadığını ve boşu boşuna kendinizi strese soktuğunuzun farkına varın. Anın tadını çıkarmaya çalışmalısınız.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Size ihtiyaç duyulduğunu hissetmekten mutlu oluyorsunuz. Ailenize ve dostlarınıza yardımcı olmak ve onların iyi olabilmesini sağlamak içinizi bugün huzurla dolduruyor olmalı.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Cevap verebileceğinizden çok daha fazla telefon ve e-posta alacağınız bir gün. Sürekli görüşme yapmak zorunda olmak kendinizi yorgun hissetmenize sebep olacak.

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