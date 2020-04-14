BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sorunlara yaklaşma şeklinizin doğru olmadığını belirtmekte fayda var. Ya olayları çok abartıp çığırından çıkartıyor ya da bir çocuk gibi davranıyorsunuz. Bu şekilde davranmanızın partnerinizi de fazlasıyla yıprattığının farkına varmalısınız.