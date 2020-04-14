14 nisan salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
14 Nisan 2020 Salı
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Kafanızda yarattığınız sorunların gerçekte var olmadığını ve boşu boşuna kendinizi strese soktuğunuzun farkına varın. Anın tadını çıkarmaya çalışmalısınız.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Size ihtiyaç duyulduğunu hissetmekten mutlu oluyorsunuz. Ailenize ve dostlarınıza yardımcı olmak ve onların iyi olabilmesini sağlamak içinizi bugün huzurla dolduruyor olmalı.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Cevap verebileceğinizden çok daha fazla telefon ve e-posta alacağınız bir gün. Sürekli görüşme yapmak zorunda olmak kendinizi yorgun hissetmenize sebep olacak.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün etrafınızdaki her bilgiyi kolaylıkla algılıyor ve hafızanızda tutabiliyorsunuz. Bilgilerin kaynağına inip doğruluğunu da ölçmeyi ihmal etmemelisiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ağzınızdan çıkanlara dikkat etmediğiniz takdirde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Kelimelerinizi seçerken hassas davranmanız sevdiklerinizin kalbini kırmamanızı sağlayacaktır.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar kendinize çok fazla yükleniyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde işler planladığınız gibi gitmediyse bunun suçunu kendinizde aramamalısınız. Siz elinizden geleni yaptığınız sürece sorun yok.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sorunlara yaklaşma şeklinizin doğru olmadığını belirtmekte fayda var. Ya olayları çok abartıp çığırından çıkartıyor ya da bir çocuk gibi davranıyorsunuz. Bu şekilde davranmanızın partnerinizi de fazlasıyla yıprattığının farkına varmalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Stres dolayısıyla fazla yemek yiyor olabilirsiniz. Bu durumun sağlığınıza zarar verebileceğini unutmayın. Daha düzgün beslenmeye dikkat etmelisiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizle ilgili olan konularda bugün sabırlı ve toleranslı olmalısınız. Yapılması gereken projelerde herhangi bir ertelenme söz konusu olursa derin nefesler alın ve sakin kalmaya çalışın.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdaki insanların size dayattığı normları sorgulayacağınız bir gündesiniz. Hayatınızda yapacağınız bazı önemli değişiklikler de bununla bağlantılı şekilde gerçekleşecek.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün karşınıza ne zorluk çıkarsa çıksın büyük resme bakmayı ihmal etmeyin. Bunu yaptığınızda ne kadar şanslı olduğunuzu fark edip şükredeceksiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yorucu bir günün ardından bugün erken uyumak isteyebilirsiniz. Yatmadan önce meditasyon yapmak ya da sevdiğiniz bir kitabı okumak iyi gelebilir.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün önceliklerinizin ne olduğunu yeniden düşünmenizi gerektirecek bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sizi biraz strese soksa da yine de bunu yapmanız gerektiğini unutmamalısınız.
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