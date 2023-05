Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2023 Pazar

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkizler, hayatınızın birçok alanında olumlu bir değişim var ve bir süredir karmaşık olan konularda bir netlikle kutsanıyorsunuz. Önüne çıkan her şeyin düzeltilmesi gerekmez, bazen her şeyi olduğu gibi kabul etmeniz gerekir ve bu sizin için gerekli olan tek şeydir. Bu, öğrenmesi zor bir mesaj olabilir ve aynı zamanda bazı incitici anıları tetikleyebilir ancak belirli şeylerle barışmanın, eylemin gidişatını düzeltmek için işe yarayacak tek şey olduğunu unutmayın. Bu yüzden yolunuza güvenin ve sizinle kesişen her şeyi gözlemlerken ve onlardan öğrenirken kendinize sadık kalın. Geçmiş yaralarınızdan yeterince iyileştiniz, şimdi kalbinizi sevgiye, ışığa, fırsatlara ve nimetlere açın.