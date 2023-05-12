Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2023 Pazar

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şimdi tam olarak olmanız gereken yerde olduğunuza güvenin ve olası geleceğinizle ilgili korkularınızdan biraz uzaklaşın. Hayat bir maratondur ve son birkaç gündür bu sizin için oldukça yorucuydu. Bu nedenle, ara vermeniz ve yarış pistinden bir süreliğine inmeniz kesinlikle sorun değil. Her zaman önde gitmeyebilirsiniz ve bu bir şampiyon olmadığınız için değil, sadece kendi şeridinizde yürümeyi veya koşmayı tercih ettiğiniz ve en büyük rakibiniz yine kendiniz olduğu içindir. Bugün o odağı tekrar içe getirin ve aynaya iyice bakın. Hangi yönlerden kendinizin görmezden gelindiğini hissediyorsunuz? Daha iyi yiyebilir, daha iyi uyuyabilir, sonunda o yoga rutinine başlayabilir, yakınlarınızla daha kaliteli zaman geçirebilir veya başka bir şey yapabilir misiniz?