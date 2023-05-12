Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2023 Pazar

14 Mayıs 2023 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 12 Mayıs 2023 11:19 Güncelleme: 12 Mayıs 2023 11:19
ABONE OL

  • Değişim bir süredir yolunuza çıkıyor ve bugün onun ilk belirgin özelliklerini görebilirsiniz. Bugün olanlar sadece bir başlangıç ve bir süre sonra geriye bakıp hayatınızın daha iyiye doğru bir dönüş yapma sürecinde olduğunu fark edebilirsiniz. Aynı kalmamak hayatın doğasında var ve siz de şimdi bu doğrultuda ilerliyorsunuz. Yoğun bir gün olsa bile, düşünmek için sık sık sessiz bir an ayırmanız gereken, içe dönük bir gün olabilir. Organize olun ve görevlerinizi iyi yerine getirin ancak aynı zamanda duygularınızı ve izlenimlerinizi anlamlandırabileceğiniz o sessiz anları da bulun. Bugün çok şey başarabilir ve bu konuda yüksek bir içsel tatmin hissedebilirsiniz.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eğer ateş üzerinde tek başına yürüyormuş gibi hissediyorsanız yolunuzu açmak için yardıma çok yakında ulaşacaksınız. Bazen şifa, kendinizle ilgili derin soruları ele almanıza ihtiyaç duyar ve bazen de sadece her şeyi akışına bırakmanıza ve o anda eğlenmeniz gerekir. Bugün, kendinizi biraz gevşeterek çözüme daha hızlı ulaşacağınız günlerden biri. Öz bakım ve öz sevgiye daha derin ama daha eğlenceli bir yaklaşım, gücünüzü tekrar toplamanıza yardımcı olacak ve ayrıca size yaşam hakkında daha net bir yön verecektir. Kötü hislerin üzerine gitmeyin, yavaş ve besleyici bir yaşam temposunu benimseyin. Her şey olması gereken zamanda zaten olacak.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir gruba, topluluğa çekiliyorsunuz ya da bir amaç hakkında yazmak ya da konuşmak için çağrıldığınızı hissediyorsunuz. Şüphelerinizi bir kenara bırakıp sadece işe koyulmak en iyisi olabilir. Evren sizi durmadan işaretler, tesadüflerle bir yere çağırıyor ve insanlar aracılığıyla size mesajlar gönderiyor. Size sunulan bu fırsatı tepmeyecek kadar kendinize değer verin. Birkaç ay sonra işlerin nasıl olacağı konusunda endişelenmeyin, size sunulan tüm farklı manzaraların tadını çıkarmak için attığınız küçük adımlara odaklanın. Medya veya iletişim endüstrisindeyseniz, fiziksel veya mecazi olarak sınırların ötesine geçin. Dünyayı bir sahneye çevirmeniz mümkün!

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İkizler, hayatınızın birçok alanında olumlu bir değişim var ve bir süredir karmaşık olan konularda bir netlikle kutsanıyorsunuz. Önüne çıkan her şeyin düzeltilmesi gerekmez, bazen her şeyi olduğu gibi kabul etmeniz gerekir ve bu sizin için gerekli olan tek şeydir. Bu, öğrenmesi zor bir mesaj olabilir ve aynı zamanda bazı incitici anıları tetikleyebilir ancak belirli şeylerle barışmanın, eylemin gidişatını düzeltmek için işe yarayacak tek şey olduğunu unutmayın. Bu yüzden yolunuza güvenin ve sizinle kesişen her şeyi gözlemlerken ve onlardan öğrenirken kendinize sadık kalın. Geçmiş yaralarınızdan yeterince iyileştiniz, şimdi kalbinizi sevgiye, ışığa, fırsatlara ve nimetlere açın.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi tam olarak olmanız gereken yerde olduğunuza güvenin ve olası geleceğinizle ilgili korkularınızdan biraz uzaklaşın. Hayat bir maratondur ve son birkaç gündür bu sizin için oldukça yorucuydu. Bu nedenle, ara vermeniz ve yarış pistinden bir süreliğine inmeniz kesinlikle sorun değil. Her zaman önde gitmeyebilirsiniz ve bu bir şampiyon olmadığınız için değil, sadece kendi şeridinizde yürümeyi veya koşmayı tercih ettiğiniz ve en büyük rakibiniz yine kendiniz olduğu içindir. Bugün o odağı tekrar içe getirin ve aynaya iyice bakın. Hangi yönlerden kendinizin görmezden gelindiğini hissediyorsunuz? Daha iyi yiyebilir, daha iyi uyuyabilir, sonunda o yoga rutinine başlayabilir, yakınlarınızla daha kaliteli zaman geçirebilir veya başka bir şey yapabilir misiniz?

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızın neresinde olursanız olun bunu sevmek ya da sevmemek bir seçimdir ve ne yazık ki bir insan olarak her zaman sahip olmadığınız ya da henüz göremediğiniz şeyleri aramak adına bir eğilime sahipsiniz. Evet, bu duygu büyümenin tohumlarını eker ama şu anda bulunduğunuz yeri tam olarak kabul ettiğinizde, kin duymadan ancak buradan daha iyiye gideceği umutları ve hayalleriyle beslendiğinizde büyüme çok daha kolay gerçekleşir. Hiç kimse toksik pozitiflikten bahsetmiyor, sadece en büyük yapıların bile birkaç tuğlayla kurulmaya başladığını hatırlamanız gerekiyor olabilir. Kendinizle barışık olduğunuz sürece her an mutluluğunuzu yaratabilirsiniz.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızda büyük yaralar aldığınız veya kaybettiğiniz birçok savaş olmuş olabilir ama her seferinde bir öncekinden daha güçlü ve daha dayanıklı çıktınız. Hayatın size getirdiği tek sabit şey değişimdir ve yine de bir şekilde kendinizi aynı tekrar eden döngünün içinde kapana kısılmış bulabilirsiniz. Bugün, duygularınızın size hayatınız ve zihniyetiniz hakkında önemli bir şey söylemesine izin verin ve sonra, hayatınıza bir kez daha sırılsıklam âşık olmaya hazır, yenilenmiş bir bakış açısıyla bu konuda bir şeyler yapmayı seçin. Hayattan aldığınız dersler, sizi kısıtlayan ve korkutan sonuçlara yol açmamalı. Her şeye rağmen neler başardığınıza odaklanarak özgüveninizi tazelemeyi deneyin.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınız öğretilerinizi ve ahlakınızı somutlaştırır. Bu yüzden, sadece işinizi yapmanın o bunaltıcı sıcaklığı altında stresin erimesine izin verin ve evrenden bugün hayatınızın dizginlerini tutmasını isteyin. Elde etmek istediğiniz çok fazla şey olabilir ama hemen harekete geçmek için acele etmenize gerek yok. Hayatınıza âşık olmak için çok çalıştınız, bu yüzden biraz durup bunun keyfini çıkarmaya çalışın. Mükemmellik bir varış noktası değil, büyüme için yalnızca bir teşviktir. Yani, âşık olmakta yavaş olsanız da, affetmek ve yolunuza devam etmek için hızlı olun. Bu sizin hayatınız, bir başkasını tarafından durdurulamaz!

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir süredir hayatı kaçırıyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz, hatta belki de tüm güzel zamanlara ne olduğunu ve işlerin bu noktaya nasıl geldiğini merak ediyorsunuz. Yapabiliyorsanız bugün bir mola verin ve şımartılmanıza veya ilgi görmenize izin verin. Zihninize değer katan şeyleri kabul edin ve endişeleri erteleyin. Kendinizi kaybolmuş hissediyor olabilirsiniz ya da etrafınızdaki her şey gerçekliğini kaybetmiş gözükebilir ama cesaretinizi kaybetmeyin. Bazen işler çok yönlüdür ve kimsenin kontrolünün dışındadır muhtemelen böyle bir zamandan geçiyorsunuz. Seviliyorsunuz, destekleniyorsunuz ve kutlanıyorsunuz. Önemli olan da bu!

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Siz neyi yansıtıyorsanız, hayat da onu size geri yansıtıyor! Temel ihtiyaçlarınızı yaşam tarzınıza göre şekillendirin ve pişmanlık duymadan kendiniz olun. Etrafınızdakilere baktığınızda farklı bir çizginiz olabilir ve bu sizin en büyük varlığınızdır, bu yüzden uyum sağlamaya çalışmayın. Düşünceleriniz, fikirleriniz ve sizi siz yapan şeyler sizindir. Başkalarına sunacak bir şeyiniz olsun veya kendiniz için işlerin gidişatını değiştirin. İçinize dönün, birkaç derin nefes alın ve iç sesinizi size özel roller seçmesi için yönlendirin. Sıra dışı havanız, dokunduğunuz her şeyde bıraktığınız imzadır. Bu yüzden daha özel bir hale getirmekten ve yansıtmaktan korkmayın.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Amaca yönelik bir şey yaratmak için o mükemmel anı bulmak için neyi bekliyorsunuz? Bugün sizin gününüz! Hareket ederken düşünmekte haklısınız ama kalbinizin duygusal çalkantılarının sizi tam olarak olmanız gereken yere götürmesine güvenin. Unutmayın önemli olan dokunduğunuz hayatların sayısı değil, yolunun kesiştiği birkaç hayata nasıl dokunduğundur. Bu nedenle, yol boyunca edinmiş olabileceğiniz ancak sizin olmayabilecek ideallerden ayrılmak için zaman ayırın çünkü sizi gerçekten ilgilendiren hayatların sayısı sınırlı. Enerjinizi ve zamanınızı daha az şeye harcayarak çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinize tam olarak özgürce hissetme izni verdiğinizde, duygularınızın duyulduğunu ve kabul edildiğini hissetmesi için alan yaratırsınız ve hayatın size sunduğu güzellikler kabul etmeye daha hazır hissedersiniz. İç sesinizi takip ederken, hayallerinizin gerçekleşmesi için olgun bir potansiyel barındıran büyülü bir alana götürüldüğünüze güvenin. İnsanların size yardım eli uzatmasına ve olayların sürpriz bir hal almasına izin verin. Direksiyonu biraz gevşettiğiniz zaman her şey çok daha kolay ilerleyebilir. Siz ve hayalleriniz arasındaki köprü, kalbinizi daha hızlı attıran her şeye "evet" diyebilme yeteneğinizdir.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi yargılamamaya ve öz sevginizi derin tutmaya başladığınızda, bu özünüzdeki şeyleri değiştirir. Sadece yaşamınızda değil, aynı zamanda fiziksel bedeninizdeki hücresel düzeyde bir iyileşme fark edebilirsiniz. Yaşamınızda muazzam değişimler yaratmak istiyorsanız büyük ve derin adımlardan önce günlük yaşamanızı daha çok etkileyen küçük rutinlere bakmak isteyebilirsiniz. Karar alırken etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmak yerine kendinizi özgürce hissetmenize izin verin ve şu anda en mutlu hayatınızı yaşıyormuş gibi hissettiğinizi fark edin. Bugün ani bir şekilde derin kavrayışlar yaşayabilirsiniz.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.