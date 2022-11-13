Günlük burç yorumları: 14 Kasım 2022 Pazartesi

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün insanlarla hangi yolu seçeceğiniz üzerine bir tartışmaya girebilirsiniz! İnsanları zorlamanın sizin değerlerinize uymadığını bilseniz bile, özellikle ev işleri veya ev içi rutinler söz konusu olduğunda, direnmek zor olabilir. Bu, muhtemelen, düşündüğünüz gibi olmasa da, kişilerarası dinamikte bir şeyin ayarlanması gerektiğinin bir işaretidir. Paylaşılan sorumlulukları, en hayati endişeleriniz üzerinde size daha fazla kontrol sağlayacak şekilde düşünceli bir şekilde yeniden çalışmak, gerginliği azaltabilir.
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