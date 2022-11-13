Günlük burç yorumları: 14 Kasım 2022 Pazartesi

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlığınızı iyileştirme çabalarınız, şu anda arkadaşlarınızla aranızda bir tuhaflığa neden olabilir. Belki de yeni diyetinizi veya egzersiz programınızı anlamıyorlar ve birisi bu konuda eleştirel bir yorum yapıyor. Bu, konudan kaçınmanın daha iyi olduğu anlamına mı geliyor? Şart değil! Grupta, hemen kabul etmeseler bile, söylediklerinizi duyması gereken bir kişi olabilir. Onlarla daha yakından bağlantı kurmak, sizi o noktaya getiren tüm hayal kırıklıklarını zahmete değer hale getirebilir.