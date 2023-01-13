Günlük burç yorumları: 13 Ocak 2023 Cuma

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir grupta olmak şu anda zor olabilir. İnsanlar daha eleştirel olabilir veya grubunuzdaki diğer insanları utandırmaya istekli olabilir ve siz bundan muaf değilsiniz, bu nedenle diğerlerinin kusurlarına işaret etme şansına dilinizi ısırmak zorunda kalabilirsiniz. Alıcı siz olsanız da olmasanız da, her türlü eleştiriyi sunma veya alma fırsatlarına karşı dikkatli olun, bu hızla yapıcıdan kırıcıya dönüşebilir. Keskin ama adil bir zihniyete sahip olmaya çalışın.
Facebook Yorumları