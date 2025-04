Günlük burç yorumları: 13 Nisan 2025 Pazar

Bugünün astrolojisi yoğun: Terazi burcunda Dolunay meydana geliyor, Güneş Koç burcundaki Şiron ile hizalanıyor ve Venüs retro hareketinden sonra düz hareketine geçiyor. Şu an iyileşme yolundayız. Bir süre kendimize odaklanmış olabiliriz, ancak şimdi daha iyi bir denge kurmayı, geri bildirim almayı veya vermeyi ve bunun ilişkilerimiz için ne anlama geldiğini göz önünde bulunduruyoruz. Dolunay, Terazi burcunda meydana geliyor. Bu lunasyon, hayatımızda aniden farkındalık yaratır, özellikle denge gerektiren alanlar ve ilişkilerimizi iyileştirme ve güçlendirme ihtiyacı hakkında. Bir şey ortaya çıkıyor ya da aydınlanıyor, bu da bizi göz ardı ettiğimiz ya da ertelediğimiz şeylerle/duygularla temas kurmaya zorluyor. İlişki dengesizlikleri ve kusurlar şimdi daha belirgin ve belki de göz alıcı hale geliyor. Şimdi, iyileştirmeler yapmak ve bunu nasıl yapacağımıza dair mükemmel stratejiler geliştirmek konusunda oldukça ilham alabiliriz. Bu Dolunay, özellikle ilişkiler ve sosyal etkileşimler hakkında duygularımızı uyandırır. Duygusal bir dönem, ayrıca Venüs'ün durağanlaşması ve lunasyonun Mars'a yaptığı kare açılar, ortaya çıkan bilgilerle ilgili bazı kafa karışıklığı veya sabırsızlıkları vurgulayabilir. Güneş-Şiron hizalanması, bir amaç duygusu bulma fırsatını ortaya çıkarabilir ve güvenimizi artırabilir. Alternatif olarak, güvenimizi sarsan durumlarla yüzleşmemiz gereken yaşam dersleriyle karşılaşabiliriz. Şu an, deneyimler ve başkaları aracılığıyla öğrenme ve büyüme arzusu aktif ve problem çözme teşvik ediliyor. Bu, yeteneklerimize ve becerilerimize güven inşa etme zamanı olabilir. Açıklık ve kendine dürüstlük şu an çok önemli ve odak, kendimizi sağlıklı bir şekilde ifade etmek ve ihtiyaçlarımızı kabul etmek olabilir, böylece "tüm benliğimizi" etkinliklerimize getirebiliriz. Venüs, 1 Mart'tan beri retro hareketindeyken durağanlaşır ve düz hareketine geçer. İlerledikçe, yavaşça ama kesin olarak aşk, finans, kişisel zevkler ve keyifli uğraşlarla ilgili daha fazla netlik gelecektir. Kendimize ve evrene olan güvenimiz artar, sevgi ve şefkati daha rahat, açık ve doğrudan ifade ederiz. Nezaket ve diplomasi yeniden ortaya çıkar ve aşk ve sosyal ilişkilerimize daha fazla netlik gelmesi muhtemeldir. Ancak, bu değişim bugün gerçekleşirken, değer algımızda karışıklık ya da bulanık bir görüş olabilir. Sabırlı olmak ve duygularımızı işlemeye zaman ayırmak en iyisidir.