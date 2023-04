Günlük burç yorumları: 13 Nisan 2023 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yetersizlik duygusu, bugün gündeminizde olabilir. Bu özgüvensiz bakış açısından bir an önce kurtulmaya çalışın aksi takdirde kendini besleyen bu zehir, vücudunuzda yayılabilir. Sorunlarınızla baş edemeyeceğinizi, gereken yetenek ve kaynaklardan yoksun olduğunuzu düşünüyorsanız, öncelikle en ufak problemleri ele almaya çalışın. Başarma hissini pekiştirin ve bir sonrakine geçin. Yaptığınız en ufak şeyi dahi atlamadan kendinizi takdir edin çünkü yaşamın her anı ve her başarı, kutlanmaya değer! Daha da iyi hissetmek için kendinizi yargılanmadan açabileceğiniz insanlarla aranızda mesafelerin aşılamaz olmadığını hatırlayın ve iletişime geçin.