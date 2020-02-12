12 Şubat çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
12 Şubat 2020 Çarşamba
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Bugün neler hissettiğiniz konusunda kendinize karşı dürüst olmaya çabalayın. Eğer işleriniz istediğiniz gibi gitmiyorsa bir şeyleri değiştirmenin zamanı gelmiştir. Bunu kabullenmeye çalışın.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanlarla etkili iletişim kurma konusunda herkes sizin kadar yetenekli olamayabilir. Bu konuda kimin yardıma ihtiyacı olabileceği konusunda iyi gözlem yapın ve bu kişilere yardım eli uzatmayı deneyin.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün duygularınızın açığa çıkmasına izin verin. Neler hissettiğinizi yakınlarınızla paylaşın. Kesinlikle yapmacık hareketlerde bulunmayın.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla plan yapmanız için şahane bir gün. Hem de büyük planlar! Sizin de arkadaşlarınızın da tatil için zamanı var. Yapmanız gereken tek şey masa başına oturup plan yapmak.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçinizdeki sesi dinlemeniz gereken bir gün. Zihninizin derinliklerindeki seslerin gerçekleri size fısıldadığının farkına varın.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olaylara karşı kendinize özgü ve eşsiz olan bakış açınızı yakınınızda olan biriyle paylaşmanızda fayda var. Onun yaşadığı zorlukları nasıl atlatabileceği konusunda birlikte düşünmelisiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşınızdaki kişilerin sizi dinlemeye pek hevesli olmadığını ve söylenilenlerin ortalığı karıştırabileceğini bilmelisiniz. Bugün biraz daha sessiz olmalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizin bazı davranışları sizi üzüyor olabilir. Ona neler hissettiğinizi söylemeli ve bu konuda daha dikkatli olmasını beklemelisiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizde daha iyi bir yere gelmek için bugün önünüze çıkan bir fırsatı ne pahasına olursa olsun kabul etmelisiniz. Bu teklifle beraber hayatınızın biraz daha zorlaşacak olmasından asla korkmamalısınız.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün başkalarıyla iş birliği içinde çalışmanız gerektiğinde biraz zorlanabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız insanlara güvenmeyi öğrenmeniz gerekli.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çekiciliğiniz bugün herkes tarafından fark ediliyor. Bunun tadını çıkarın ve özgüveninizin her gün bu kadar yüksek olması için çabalayın.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınız son zamanlarda biraz daha durağan haldeyse bugün bu durum değişecek! Karnınızda kelebekler uçmasına sebep olacak biriyle tanışmaya hazır olun.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkiniz istediğiniz gibi değilse yürümesi için tek taraflı çabalamayı bırakın. Bu ilişkiye harcayacağınız enerjiyi kendinize ayırmanız daha iyi olacaktır.
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