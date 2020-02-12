Günlük burç yorumları! (12 Şubat 2020 Çarşamba)

12 Şubat çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün neler hissettiğiniz konusunda kendinize karşı dürüst olmaya çabalayın. Eğer işleriniz istediğiniz gibi gitmiyorsa bir şeyleri değiştirmenin zamanı gelmiştir. Bunu kabullenmeye çalışın.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İnsanlarla etkili iletişim kurma konusunda herkes sizin kadar yetenekli olamayabilir. Bu konuda kimin yardıma ihtiyacı olabileceği konusunda iyi gözlem yapın ve bu kişilere yardım eli uzatmayı deneyin.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün duygularınızın açığa çıkmasına izin verin. Neler hissettiğinizi yakınlarınızla paylaşın. Kesinlikle yapmacık hareketlerde bulunmayın.

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