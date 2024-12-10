Günlük burç yorumları: 12 Aralık 2024 Perşembe

Venüs bugün geri hareket eden Mars ile karşıt bir açıya ilerliyor ve Güneş, hem Venüs'e hem de Mars'a küçük kareler oluşturuyor.

Bu geçişler, istekler ve arzular arasında bir çatışma yaratıyor. Tutkular yükseliyor ve kıskançlıklar mümkün hale geliyor.Ani alınan kararlar, mali durumumuzu ve mevcut ilişkilerimizi etkileyebilir.

Bu eğilimin farkında olmazsak, heyecan ihtiyacını karşılamak için sorunlar yaratabiliriz. Arzularımızı anlamak veya tatmin etmek zor olabilir.İlişkilerde birikmiş sorunlar su yüzüne çıkabilir. Venüs enerjisi uzlaşmacı iken, geri hareket eden Mars'ın karmaşık etkisi bağımsız ve kendi bildiğini okuyan bir yapıdadır.Karışık sinyaller şu anda sinir bozucu ve hatta çileden çıkarıcı olabilir. Bir plan veya yön olmadığında, tartışmalar veya sabırsızlık ortaya çıkabilir. Diğer insanlar tarafından rahatsız edilsek de bu durum içsel bir huzursuzluğun yansıması olabilir.

Yapmak istediğimiz şeylerle yapmamız gerektiğini düşündüğümüz şeyler çelişebilir ve bu tür bir memnuniyetsizlikle verimli olmak zor olabilir. İdealde, tatminsizlik için yaratıcı çözümler ararız.