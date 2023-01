Günlük burç yorumları: 11 Ocak 2023 Çarşamba

Genişlemek için herkesin biraz alana ihtiyacı var. Bugün, insanlara karşı hoşgörünüzü ve cömertliğinizi artırır. İnsanların her davranışını kişisel algılamayı bıraktığınızda her iki taraf için de gelişimin kapıları açılır. Siz dâhil, sevdiğiniz her şey özgürlüğü hak ediyor. Bırakın size ait olan eve dönüş yolunu bulsun ve bırakın zincirleriniz kaybolsun!