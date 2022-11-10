Günlük burç yorumları: 11 Kasım 2022 Cuma

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birisi sizi mevcut kabuğunuzdan çıkarmaya çalışıyor olabilir ve bu biraz hoşunuza gitmeyebilir. Muhtemelen diğer kişiyi yıkıcı biri olarak deneyimlersiniz. Bu mutlaka yanlış oldukları anlamına gelmez! Dünyanın sizi nasıl gördüğünü kontrol etmek için bazı şeyleri geride tutmak isteyebilirsiniz, ancak belki de bu özel an daha gerçek ve açık bir yaklaşım gerektirir. Aklınızdan geçen bu olsun ya da olmasın, konuşmanın doğal olarak nereye aktığını izleyin.