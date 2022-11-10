Günlük burç yorumları: 11 Kasım 2022 Cuma

11 Kasım 2022 Cuma, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 10 Kasım 2022 10:33
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  • Değişim korkutucu olmak zorunda değil! Gerekli güncellemeleri takip etmenin yönetilebilir bir yolunu bulmak, konforunuzu artırabilir. Süreç üzerindeki kontrolü bir anlığına kaybetmek mümkün ancak endişe edecek bir şey yok. Yardım istemek, size ihtiyacınız olan desteği sağlamalıdır. Biraz geri çekilip yeniden baktığınızda birçok şeyin sorun etmeye değer olmadığını zaten fark edeceksiniz.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda paraya güvenli görünen bir şekilde yaklaşmanız için bir başkasının baskısını hissedebilirsiniz ancak risk almak daha çok ilginizi çekebilir! Size gerçekten çekici gelmeyen ortak bir anlaşmayla kilitlenmekten kaçınmak için kalbinizin nerede olduğu konusunda dürüst olmaya çalışın. Bununla birlikte, rüzgâra karşı dikkatli olmanıza gerek yok. Alışılmadık bir yola çıkacaksanız, size tavsiyede bulunmaya yetkili bir rehber bulun.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın bir ilişki, son zamanlarda nasıl değiştiğinizi gösteren bir ayna olabilir. Belki de diğer kişiyle sorunsuz bir şekilde bağlantı kuruyordunuz, ama şimdi garip noktalar var. Bu, inançlarınızın son birkaç yılda incelikli şekillerde değiştiğini açıkça gösterebilir. Bunu saklamaya veya inkâr etmeye çalışmak yerine dönüşümün sahibiyseniz, bu size daha uygun yeni bir toplulukla bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Çalışmayan bir şeyi zorlamayın.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Güne sorumluluklarınıza odaklanma hedefiyle başlayabilirsiniz, ancak dikkatinizi dağıtan bir drama birdenbire ortaya çıkabilir. Muhtemelen yapmayı planladığınız şey bu olmasa da, gerçekten isterseniz derine inmek ve büyük entrikaya bazı cevaplar almak için donanımlısınız. Zor kısım, gerçekten neyin zaman ayırmaya değer olduğuna karar vermek olabilir. Ezici merakınızı şimdi tatmin etmek, daha sonra odaklanmak için zihninizi daha net bırakabilir, bu nedenle yapılacaklar listenizi oluştururken gerçekçi olun.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlarınız, en doğru halinizi daha fazla göstermenize yardımcı olabilir. Tutkulu ve yaratıcı yönünüzü yalnızca küçük bir güvenilir sırdaş grubuna açma konusunda rahat olsanız da, daha büyük dünyanın da sizin hediyelerinizi deneyimlemesinden fayda sağlayacağını düşünebilirler. Sizi risk almaya zorluyorlarsa, arkanızda olduklarına güvendiğinizde harekete geçmeye daha istekli olacaksınız. Desteklendiğini hissetmek için onlardan neye ihtiyacınız olduğunu belirleyin ve onlardan bunu sağlamalarını isteyin.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ailenize olan bağlılığınız, şu anda kişisel hedeflerinizin peşinden gitmenizi engelliyor gibi görünebilir. Kullanabileceğiniz tüm kaynakları düşünmemiş olabileceğinizi unutmayın. Her iki şekilde de kazanmak düşündüğünüzden daha mümkün olabilir! Sadece meselenin duygusal tarafı muhtemelen sizi çok düşündürdü ve görüşünüzü daralttı. Yapılması gereken asıl görevlere odaklanın, onların etrafında gelişen dramalara değil.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Çevrenizdeki insanlar, dünya hakkındaki bazı görüşlerinizin bekledikleri gibi olmadığını keşfettiklerinde şaşırabilirler. Öte yandan, belki de başkalarının fikirlerini varsaymaktan suçlusunuz. Yanıtları düşündüğünüzden daha olumlu olabilir! Tartışmalı bir konuyu konuşmanın ortasında gündeme getirmek bir risk olsa da bazen gerçekte kimin sizin tarafınızda olduğunu bulmanın daha iyi bir yolu yoktur. Özlediğiniz destek zaten sizin olabilir, sadece istemeniz yeterli.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda mali durumunuz üzerinde kontrol sahibi olabilirsiniz, ancak belki de birlikte olduğunuz başka biri kaotik veya güvenilmezdir. Bu durumda bir eylemlilik duygusu kazanmak için neler yapabileceğinizi bulmak çok önemlidir. Bu, muhtemelen diğer kişiye odaklanmak yerine sorgularınızı içe çevirmeyi içerecektir. Yaşadığınız herhangi bir hayal kırıklığına rağmen, işlerin gidişatı size güven veriyor mu? Bu soruyu dürüstçe yanıtladığınızda yolu bulacaksınız.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birisi sizi mevcut kabuğunuzdan çıkarmaya çalışıyor olabilir ve bu biraz hoşunuza gitmeyebilir. Muhtemelen diğer kişiyi yıkıcı biri olarak deneyimlersiniz. Bu mutlaka yanlış oldukları anlamına gelmez! Dünyanın sizi nasıl gördüğünü kontrol etmek için bazı şeyleri geride tutmak isteyebilirsiniz, ancak belki de bu özel an daha gerçek ve açık bir yaklaşım gerektirir. Aklınızdan geçen bu olsun ya da olmasın, konuşmanın doğal olarak nereye aktığını izleyin.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Tembellik, rutin bir görevi daha verimli bir şekilde yapmayı öğrenmeniz için sizi motive edebilir. Sıkıcı sorumluluklardan hoşlanmadığınızı kabul etmekte sorun yok! Bu durumda parayı nasıl kullandığınıza yakından bakmak, değişim olasılıklarını görmenize yardımcı olabilir, geçmişte her zaman yaptığınız şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Rahatınıza odaklanmanın bencil göründüğünden endişelenebilirsiniz, ancak bunu hak ediyorsunuz.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kişiliğinizin heyecan verici ve yaratıcı bir yanı arkadaşlarınızı şaşırtabilir. Neyse ki, artık kendinizi iyi bir şekilde açıklayabilecek donanıma sahipsiniz, bu nedenle kimliğinizin bu kısmı hakkında size sorulacak sorulardan korkmanıza gerek yok. Ortaya çıkan konuşmanın, katılan herkes için temiz bir nefes olması muhtemeldir. Bir şeyleri konuşmak, son birkaç yılda hayatınızdaki kademeli değişimleri ifade etmenize ve anlamanıza da yardımcı olabilir. Değişim utanılacak bir şey değil!

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eviniz veya aile hayatınız hakkında alışılmadık ayrıntılar, şu anda bir otorite figürünün direnişine neden olabilir. İzinsiz girişleri tarafından ihlal edildiğini hissedebilirsiniz, ancak bu aslında onları düzeltmek için harika bir fırsat. Yaklaşımınız finansal olarak sizin için iyi çalışıyorsa, daha kabul edilen yolun sunabileceğini aşıyorsa, en odaklanmış kötüleyici bile bu gerçekleri ve rakamları tartışmak için mücadele edebilir. Başkalarına söylemeye hazır olmasalar bile, gizli hayranlığını kazanmak için bu açıyı vurgulayın.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şok edici bir şey söylemek sizi cezbedebilir. İddianızı gerçeklerle destekleyebildiğiniz sürece, muhtemelen endişelenmenize gerek yok. Çevrenizdeki insanlar, sizi aklınızdakileri duymaya ve duygusal olarak saldırmak yerine yapıcı bir şekilde onunla etkileşime girmeye teşvik ediyor. Açıklamanızın son derece tartışmalı olacağından korksanız da, belki de topluluğunuzdaki tutumlar zaten incelikli şekillerde değişiyor. Bunu yüksek sesle itiraf eden ilk kişi olun!

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