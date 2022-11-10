Günlük burç yorumları: 11 Kasım 2022 Cuma

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güne sorumluluklarınıza odaklanma hedefiyle başlayabilirsiniz, ancak dikkatinizi dağıtan bir drama birdenbire ortaya çıkabilir. Muhtemelen yapmayı planladığınız şey bu olmasa da, gerçekten isterseniz derine inmek ve büyük entrikaya bazı cevaplar almak için donanımlısınız. Zor kısım, gerçekten neyin zaman ayırmaya değer olduğuna karar vermek olabilir. Ezici merakınızı şimdi tatmin etmek, daha sonra odaklanmak için zihninizi daha net bırakabilir, bu nedenle yapılacaklar listenizi oluştururken gerçekçi olun.
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