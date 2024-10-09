Günlük burç yorumları: 11 Ekim 2024 Cuma

Bugün İlk Dördün Ay gerçekleşiyor ve bu, değişimi motive eden bir gerginlik veya stres yaşamamıza neden olabilir. Her çeyrek Ay evresi gibi, bu evrede de bir kriz teması vardır, çünkü harekete geçmeye zorlanmış hissederiz. Kısa bir süre sonra, eylemlerimizin yakınımızdaki insanları nasıl etkilediğini, belki de deneme yanılma yoluyla fark ederiz. İlişki ve maddi hedefler çatışma eğilimindedir, bu da biraz baskı veya kaygı yaratır; ancak aynı zamanda gelişme isteğini de tetikler. Venüs, bugün Jüpiter ve Chiron ile quincunx açıları oluşturuyor, bu da bir yol modeli oluşturuyor, zira Jüpiter ve Chiron bir sekstil açıya yaklaşıyor. Bugün bir ikilem ya da net olmayan bir seçimle karşı karşıya kalmamızla birlikte, perspektif ihtiyacı belirgin hale geliyor. Aşk, zevk ya da uyum arayışımız var; ancak inançlar, fikirler, kişisel travmalar, kırılganlıklar ve güvensizlikler bu yolda engel teşkil edebilir. Kendimizi dışa vurmada biraz huzursuzluk ve kararsızlık yaşayabiliriz. Hayatın zevklerine dair güçlü bir arzu vurgulanıyor, ancak gözümüz midemizden büyük olabilir. Yapmak istediklerimizle yapmamız gerektiğini düşündüklerimiz arasında denge bulmak zor olabilir. Güvensizlik, sevgimizi doğal ya da akıcı bir şekilde ifade etmeyi zorlaştırabilir.