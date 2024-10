Günlük burç yorumları: 11 Ekim 2024 Cuma

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugün, iş konuları şu anda ana önceliklerinden biri olsa bile, hayatındaki önemli kişilerin ihmal edilmiş hissetmelerine izin verme. Anı yaşamaya odaklanmaya çalış ki kimse, dikkatinin dağılmış olduğunu, haklı olarak, şikayet edemesin. Hayatını bölümlere ayırmaya gayret et ki her alan, en azından bir süreliğine, tüm dikkatini alabilsin. Bugünün erken saatlerinde, süreci hızlıca tamamlamak için aceleyle bir karar verme eğiliminde olabilirsin; ama beklemek daha iyi olabilir. Aşırıya kaçmamaya dikkat et. Ay tüm gün burcunda olduğundan, duygusal ihtiyaçlarının farkında olmak için harika bir zaman ve gün ilerledikçe güvenin artıyor. Aslında bu hafta, iş/ev işleri ve ev hayatını güzel, büyüme odaklı şekillerde birleştiriyorsun. Geçmişinle veya çocukluk meselelerinle bağlantı kurmak ve bunlarla yüzleşmek de ödüllendirici; bunu yaptıkça, kendini daha sağlıklı ya da sağlığını iyileştirme konusunda daha kararlı hissediyorsun.