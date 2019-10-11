11 Ekim cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
11 Ekim 2019 Cuma
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Balık’taki Ay Oğlak’taki Satürn’le açıda. Bu esneklik, sorumluluk ve güvenilirlik sağlar. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve kastınızdan ilham alıyor. Ay ve Jüpiter arasındaki kare açı, hukuk makamlarına bazı sıkıntılara neden olabilir. Savurganlığa eğilim verebilir. Aşkla ilgili konularda çatışmalar ve dezavantajlar gösterilebilir. Bu ayrılık ve yabancılaşmaya yol açabilir. Safra ve karaciğer alışılmadık bir zayıflık gösterebilir. Aman dikkat!
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün güzel ve itici bir enerji var. Çalışmak ve ne kadar başarabileceğinizi görmek için bu enerjiyi kullanın. Uzun süredir elinizin değmediği beklettiğiniz işleri tamamlamak için güzel bir gün.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün hiçbir şey sizin dikkatinizden kaçmayacak. Birisi amaçlarınıza karşı çalışıyor ve sizi yanlış yola sokmaya çalışıyor olabilir. İnsanlar sizin yolunuza çıkarsa, onlarla yüzleşin.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Romantik yaşamınızda, birileriyle tanışmak istiyorsanız, bir şeyler yapmalısınız. Her zaman evde kalarak yeni biriyle buluşmayacaksınız. Bugün bir şeyler yapın, dışarı çıkın, arkadaşlarınızla buluşun.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bakış açınızı başkalarının işini kolaylaştırmak için değiştirmeyin. Fikirlerinizi başkaları kadar ifade etme hakkınız da var. Düşüncelerinizin arkasında büyük bir güç var, bu yüzden akıllıca kullanın.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün harekete geçmenizi isteyen güçlü bir güç var. Hem özel hayatınızda, hem kariyerinizde, her durumda zirveye çıkmak için zihninizin gücünü kullanın. Ne bekliyorsunuz?
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün beyninizin direksiyona geçmesine izin verin; bırakın her şey otomatik pilotta ilerlesin. Hiçbir şey için fazla uğraşmayın. Önemli kararları bir başka gün alın, bugün sadece basit ve günlük işler üzerine odaklanın.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Harekete geçme ve işleri halletme konusunda güçlü bir ihtiyaç duyacaksınız. Aklınız bir tarafta, duygularınız diğer tarafta. Siz de tam arada, ne yapacağınızı bilemez haldesiniz. Sabredin, yavaşça çözüm önünüzde belirecek.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün eliniz kolunuz dolu olacak. Oradan oraya bir sürü görevi bir arada halledeceksiniz. İşler muhtemelen bugün planladığınız gibi gitmeyecek. Hazırlıklı olun.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olumlu bir ruh hali içindesiniz. Gün boyu başkalarıyla iyi ilişkiler kuracaksınız. Keyfinize bakın ve sizi mutlu eden şeylerle zaman geçirmekten çekinmeyin; arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirmek için plan yapın.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir arkadaşınız aracılığıyla bazı ilginç haberler duyabilirsiniz. Biraz yavaşlayıp, sakinleştikten sonra konu hakkında daha fazlasını öğrenin. Alelacele hareket etmeyin.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bütçenize sadık kalırsanız iyi fırsatlar bulabilirsiniz. Gözünüzü dört açın, özellikle online sitelerde uzun süredir almak istediğiniz bir şeyi indirimli yakalama şansınız olabilir. Yine de kendinizi kaptırıp bütçenizi aşmayın.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı gecikmeler veya planlarınızdaki değişiklikler ilk önce sizi sinirlendirebilir ve üzebilir. Ancak bu olan biten, gününüzü beklediğinizden daha eğlenceli hale getirebilir.
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