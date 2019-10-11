Günlük burç yorumları! (11 Ekim 2019 Cuma)

11 Ekim cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Balık’taki Ay Oğlak’taki Satürn’le açıda. Bu esneklik, sorumluluk ve güvenilirlik sağlar. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve kastınızdan ilham alıyor. Ay ve Jüpiter arasındaki kare açı, hukuk makamlarına bazı sıkıntılara neden olabilir. Savurganlığa eğilim verebilir. Aşkla ilgili konularda çatışmalar ve dezavantajlar gösterilebilir. Bu ayrılık ve yabancılaşmaya yol açabilir. Safra ve karaciğer alışılmadık bir zayıflık gösterebilir. Aman dikkat!

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün güzel ve itici bir enerji var. Çalışmak ve ne kadar başarabileceğinizi görmek için bu enerjiyi kullanın. Uzun süredir elinizin değmediği beklettiğiniz işleri tamamlamak için güzel bir gün.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün hiçbir şey sizin dikkatinizden kaçmayacak. Birisi amaçlarınıza karşı çalışıyor ve sizi yanlış yola sokmaya çalışıyor olabilir. İnsanlar sizin yolunuza çıkarsa, onlarla yüzleşin.

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