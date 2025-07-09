Günlük burç yorumları: 10 Temmuz 2025 Perşembe

10 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün işleri dengede tutmakta zorlanabilirsiniz, çünkü yargı gücünüz geçici olarak zayıflayabilir. Ay, bugün güneş haritanızın en alt noktasına ilerleyerek kişisel hayatınıza daha fazla dikkat etme ihtiyacınızı vurguluyor. Kök salma ve aidiyet duygusu size daha cazip gelebilir. Ay'ın Jüpiter'e karşıt açısı, bu "sakinleşme" fikrini kabullenmekte zorlanabileceğinizi gösteriyor, ancak bu etki geçici. Bu dengesizlik, sonunda sizi sağlıklı bir orta noktaya da ulaştırabilir. Biraz geri çekilmek ve hız kesmek, huzur veren ve sessiz aktiviteler aracılığıyla olumlu enerji ve iyileşme çekmenize yardımcı olabilir. Ay sizi iç dünyanıza çekerken, Jüpiter yıldızlara ulaşmanızı istiyor. Bu nedenle, tanıdık olana mı tutunmalı yoksa bir risk mi almalı ikilemi yaşayabilirsiniz. Güvenlik ve konfor ihtiyacınız bugün daha da belirginleşiyor; eğer bu konuda kararlı olursanız, duygusal anlamda tazelenmek için güzel bir zaman olabilir.
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