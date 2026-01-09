Güneş bu sabah Mars ile hizalanıyor ve bu, faaliyet ve ilerleme sayesinde geliştiğimiz, özellikle canlı ve dinamik bir zaman olabiliyor. Daha tutkulu, atak ve cesur yanlarımız öne çıkıyor. Daha doğrudan ve açık sözlüyüz; ancak aynı zamanda çabuk sinirlenen ve fevri de olabiliriz. Yine de bir duruma güçlü bir egoyla yaklaşmamaya dikkat etmeliyiz. Liderlik etmek için harika bir zaman olsa da, benmerkezci ve kibirli davranışlardan kaçınmalıyız. Tutkular yükseliyor; ancak ani dürtüler ve istekler, içsel bir huzursuzluktan kaynaklanıyor olabilir ve gerçek arzularımızı yansıtmayabilir. Gerçek isteklerimizle bağlantı kurabilirsek, çok şey başarabiliriz. Venüs bugün Jüpiter'e karşıt konumda ve hem Güneş–Jüpiter hem de Mars–Jüpiter karşıtlıklarına doğru ilerliyoruz. Bu geçişler de hevesli ancak aşırılığa açık; sevgimizi abartma, duygularımızı olduğundan fazla ifade etme ve aşırıya kaçma eğilimi yaratabilir. Bu bir "gelecekten ödünç alma" enerjisi ve henüz kaynaklarımız yokken bir şeye bağlanmamaya dikkat etmeliyiz. Bu güçlü yapı yaratıcıdır ve duyularımızı harekete geçirir. Etkileşim kurmak, üretmek ve etki yaratmak isteriz. Bu enerji girişimci ve kendine güvenlidir; hedeflerimiz ve beklentilerimiz yüksektir. Bir proje ya da hedefle ilgili tamamlanmalar veya beklenmedik değişimler yaşanabilir; bu da ödülleri toplama zamanı olabilir. Büyüme ve genişleme isteği güçlüdür. Ancak aşırıya kaçtıysak, beklentilerimizi ayarlama zamanı gelmiş olabilir. Spontane davranmak istesek de, plansızlık sorunlara yol açabilir. Yeni bir şey deneyimlemek ya da keşfetmek için daha fazla özgürlük isteği, ne istediğimizi bilmiyorsak huzursuzluk olarak ortaya çıkabilir.