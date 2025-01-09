Günlük burç yorumları: 10 Ocak 2025 Cuma

Bugün Jüpiter'in Seres ile üçgen açısı sayesinde, sevgimizi ve inancımızı bir davaya, sevdiklerimize veya özel bir projeye yönlendirmek için güzel bir zaman. Zamanımız ve enerjimiz konusunda cömertiz.

Sağlık, aile veya evle ilgili konularda olumlu gelişmeler olabilir.

Ay, bugün itibariyle Boğa burcundaki geçişine devam ediyor ve değişim ve yenilik ihtiyacımızı dinlerken süreci ve sabırlı olma gerekliliğini de önemsiyoruz.Bilimsel veya ilerici davalar ve projeler için çaba harcamak ya da çalışmalarımıza yeni, benzersiz ve heyecan verici unsurlar katmak için uygun bir zaman.

Yeni teknikler veya seçenekler ortaya çıkabilir ve bunları takip etme konusunda büyük bir heyecan hissedebiliriz.

Akşam saatlerinde İkizler burcunda ilerleyecek Ay, meraklı ve iletişim odaklı bir enerji getiriyor; bu da yeni konulara göz atmak ve farklı görevleri ele almak için iyi bir zaman.

Bu Ay geçişi devamlılık için ideal olmayabilir, ancak bu geceki Ay-Plüton üçgeni odaklanmamıza yardımcı olacak.