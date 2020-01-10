ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz. Siz ne kadar inatçı olsanız da arkadaşınız anlaşmaya çalışma konusunda ısrarcı olacak. Arkadaşınızın sizin için ne kadar önemli olduğunu hatırlamalı ve buna göre davranmalısınız.