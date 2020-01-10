10 Ocak cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
10 Ocak 2020 Cuma
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Venüs’ün Balık burcunda on üçüncü eve girdiği saatlerde sevdiğiniz kişilere karşı daha hassas olma eğilimi göstereceksiniz. Hatta bu durum alınganlığa kadar bile gidebilir. Yine de kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdaki bazı insanların kafa yapınıza o kadar da uygun olmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Size daha yakın bir yaşam tarzı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla yakınlaşmak size daha iyi gelebilir.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sonuca ulaşmak için o kadar çok acele ediyorsunuz ki yolculuğun güzelliğini göremiyorsunuz. Yolun size getirdiklerine de bakmanız gerekli.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önünüzde sizin için açılan birçok kapının olduğu bir gündesiniz. Bu kapıları kendinize güvenerek açın ve en iyi halinizle insanların karşısına çıkın çünkü tanışacağınız her insan yeni bir iş fırsatı anlamına gelecek.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sizden üst düzeyde olanların gözü sizin üzerinizde olacak. Kendinizi fazla germeden elinizden gelenin en iyisini yapacak şekilde işinize odaklanın. Güler yüzlü olmayı da asla unutmayın!
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz. Siz ne kadar inatçı olsanız da arkadaşınız anlaşmaya çalışma konusunda ısrarcı olacak. Arkadaşınızın sizin için ne kadar önemli olduğunu hatırlamalı ve buna göre davranmalısınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok hoş olduğunu düşündüğünüz biriyle aranızda bir elektriklenme olabilir. Bu her ne kadar hoşunuza gitse de acele etmemelisiniz. Öncelikle karşınızdaki kişiyi tanımaya çalışmalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün eğer bir tartışma ortamında bulunacak olursanız bu durumun sonuca bağlanmasının size bağlı olduğunu unutmayın. İnsanlar ağzınızdan çıkacak her bir kelimeye altın değerinde bakıyor olacak, buna hazırlıklı olun.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Konu başkalarına yardım etmek olduğunda önemli olan şey onlara ne kadar çok yardım ettiğiniz değildir. Onlara yaptıklarınızın ne kadar değerli olduğudur. Bunu göz önünde bulundurarak hareket etmeniz gerekli.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızda çok sıkıcı olan bir alan giderek ilginç bir hal almaya başlıyor. Daha önce size hiç zevk vermeyen bu alana yoğunlaşmaya başlamayı düşünüyorsanız doğru karar!
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
“İnsan sarrafı” tabiri ancak bir oğlak burcu için bu kadar doğru olabilirdi. İnsanları o kadar iyi analiz ediyorsunuz ki kimsenin sizi kandırmasına izin vermiyorsunuz. Diğerlerinin ne söylediğini aldırmamaya ve kendi içgüdülerinize güvenmeye devam edin.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda karmaşık rüyalar görüyorsunuz ancak bunlara kafa yorma taraftarı değilsiniz. Uyandığınızda rüyalarınızın üzerine düşünmeniz hayatınızda yaşadığınız bazı olayları daha kolay anlamanıza yardımcı olabilir.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızın içinde gri bulutlar gezinmesine rağmen bugün kendinize gülümsemeyi öğütleyin. Beyninizi bunu yapmaya alıştırmak sonunda daha mutlu olmanıza yol açacaktır.
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