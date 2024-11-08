Günlük burç yorumları: 10 Kasım 2024 Pazar

İlk Dördün Ay, öğle saatlerinde kesinleşiyor; Akrep burcundaki Güneş, Kova burcundaki Ay ile kare açı yapıyor. Her dördün Ay evresi bir kriz teması taşır, çünkü harekete geçme zorunluluğu hissederiz. Şu anda bazı deneme yanılma durumları veya yönetilmesi gereken gerilimler olabilir, ancak bu aynı zamanda bizi harekete geçmek için de motive edebilir! Yakın zamanda yapılan yeni başlangıçlar ilk engellerle karşılaşabilir. Gerilim yüksektir. Venüs, Neptün ile kare açı yaparak ihtiyaçlarımız, isteklerimiz ve algılarımız üzerine bir perde indiriyor. İdeali hayal edebiliriz, ancak bu gerçeklikle çelişebilir. Özellikle değer verdiğimiz kişiler, ilişkilerimiz ve maddi konular hakkında bazı ayrım yapma yetersizlikleri yaşayabiliriz. Hayal kırıklığından kaçınmak için gerçeği kurgudan ayırmaya çalışmalıyız. Harika bir alım gibi görünen ya da ihtiyaç duyduğumuz bir şeyin, bizim için gereksiz veya daha kötüsü finansal bir yük olduğu ortaya çıkabilir. Zevk peşinde koşarken sınırlar bulanıklaşabilir, istediğimiz şeylere inanmak için kendimizi ikna edebiliriz. Duruma muhtemelen fazla yakınız! Şu anda yaşadığımız memnuniyetsizliği incelemek, ihmal ettiğimiz manevi, idealist, romantik veya hayal gücü gereksinimlerimizi belirlemek için bir fırsat olabilir.
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