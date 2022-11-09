Günlük burç yorumları: 10 Kasım 2022 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eşsiz bir fırsat her an karşınıza çıkabilir, ancak onu kullanmanın en faydalı yolunu belirlemek için dikkatlice düşünmeniz gerekir. Bu, herhangi bir daveti kabul etmeyi içermeyebilir! Karşı taraf çok kararsız görünüyorsa, belki daha ileri gitmek zahmete değmez. Bununla birlikte, uzaklaşmanın bir seçenek olduğunu akılda tutmak, mümkün olan en iyi kararı vermenize yardımcı olacaktır. Ne kadar az zorlama hissederseniz, teklif muhtemelen o kadar iyi demektir.
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