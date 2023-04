Günlük burç yorumları: 1 Mayıs 2023 Pazartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dramatik bir otorite figürü her an sizin için sorun yaratabilir. Size rehberlik etmesi gereken biri zaten bunalmışsa, temelinizi bulmakta zorlandığınızı fark edebilirsiniz. Potansiyel olarak size ileriye giden yolu göstermeleri gerekiyor, ancak bunun yerine duyguları, her ikinize de çelme takmanız için yerler sağlıyor veya öğretme çabalarını boşa çıkarıyor. Sizi bazı açılardan yansıtıyor olabilirler, ancak onların tutumlarını içselleştirmeniz gerekmez. Onların kaosu sakinliğinizi bozamamalı. Boynuz kulağı geçebilir ve siz size öğretilenden daha fazlasını, kendi çabanızla başarabilirsiniz. Daha önce denenmemiş bir yolu tutmak için tek ihtiyacınız olan biraz cesaret.