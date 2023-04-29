Günlük burç yorumları: 1 Mayıs 2023 Pazartesi

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Size veya bir başkasına ait bir sır, siz dâhil olun veya olmayın bugün rahatınızı bozabilir. Sizin başka birinden veya onun sizden sakladığı bir şey olabilir ve tam olarak ne olduğu bilinmese dahi bu giz, aranızda bir gerginlik yaratmayı başarıyor. Herhangi bir gerginliğin veya beceriksizliğin ortadan kaldırılması için gerçekten konuşulması gerektiğini düşünün ve dâhil olan herkesin yoluna devam etmesine izin verin. İşleri açığa çıkarmak başta biraz zorlayıcı olabilir ancak uzun vadede ilişkiniz için muhtemelen en iyi şey ikinizin de kalbinden geçenleri dile getirmesidir. Kendinizi doğru bir şekilde ifade etmeyi başarırsanız muhtemelen karşı tarafın vereceği tepki beklediğinizden daha iyi olacaktır.