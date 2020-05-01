Günlük burç yorumları! (1 Mayıs 2020 Cuma)

1 mayıs cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Bugün dikkatinizin dağınık olduğunu fark edebilirsiniz. Kendinizi bir işe saatlerce odaklanmak için zorlamayın. Ufak molalar vererek çalışmak sizin için daha uygun olacak.

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün hayatı tüm yoğunluğuyla deneyimleyeceğiniz bir gün. Duygularınızı hep uç noktalarda yaşayacaksınız, bu sizi biraz zorlayabilir.

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gerçeklerden kaçmak için elinizden geleni yapacaksınız. Eylemlerinizin sonuçlarıyla yüzleşmeye gücünüz yok. Ancak daha nereye kadar kaçabilirsiniz, bunu bir düşünün.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Nude ruj kullanmanın incelikleri var!

Nude ruj kullanmanın incelikleri var!

Hangi burcu nasıl güldürürsünüz?

Hangi burcu nasıl güldürürsünüz?

Rüyalarımızı yönetmek mümkün mü?

Rüyalarımızı yönetmek mümkün mü?

Okulsuzluk ve çalışan ebeveynler 

Okulsuzluk ve çalışan ebeveynler 

Çiçekli gelin saçı modelleri

Çiçekli gelin saçı modelleri

Sezaryen mi normal doğum mu?

Sezaryen mi normal doğum mu?

Ramazan'da enerjinizi koruyacak 12 besin

Ramazan'da enerjinizi koruyacak 12 besin

Sıkıcı olmamanın 5 yolu

Sıkıcı olmamanın 5 yolu

HT HAYAT YAZARLARI

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X