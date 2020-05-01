1 mayıs cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
01 Mayıs 2020 Cuma
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Bugün dikkatinizin dağınık olduğunu fark edebilirsiniz. Kendinizi bir işe saatlerce odaklanmak için zorlamayın. Ufak molalar vererek çalışmak sizin için daha uygun olacak.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün hayatı tüm yoğunluğuyla deneyimleyeceğiniz bir gün. Duygularınızı hep uç noktalarda yaşayacaksınız, bu sizi biraz zorlayabilir.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gerçeklerden kaçmak için elinizden geleni yapacaksınız. Eylemlerinizin sonuçlarıyla yüzleşmeye gücünüz yok. Ancak daha nereye kadar kaçabilirsiniz, bunu bir düşünün.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yakınlarınızdan biriyle tartışmanız olası. Ancak bu tartışma size çok şey katacak ve bu kişiyle olan ilişkiniz yeniden değerlendireceksiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hatalı olduğunuzu kabul ederseniz insanların sizi affetmesi daha kolay olacaktır. İnatçı olmanıza hiç gerek yok.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda işinizle ilgili konularda daha görünür olmak ve takdir kazanmak istiyorsunuz. Daha verimli çalışın ve yaratıcı fikirlerinizi ortaya koymaktan çekinmeyin. İstediğinizi elde edeceksiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Üzerinizde baskı kuran otoriteler dolayısıyla kendinizi kapana kısılmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Özgür hissetmemeniz yaptığınız işin kalitesini de düşürüyor olmalı.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendinizi stres altında hissediyor olabilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmayan stres işinizde daha başarılı olmanızı sağlayabilir.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi içinize kapanmamalısınız. İçinizdeki iyiliği insanlara yansıtmaktan çekinmeyin. Sizi tanımak isteyenlere bir şans verin.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünün enerjileri sizi ilişkileriniz hakkında düşünmeye itebilir. Kafanızda kurduklarınız yüzünden çevrenizdekilerin kalbini kırmamalısınız. Düşündüklerinizin gerçeklik payı yok.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şüphelerinizin içinizi kemirmesine izin vermeyin. Kafanıza takılan ne varsa eşinizle bunu açık bir şekilde konuşun. İletişim tüm ilişkilerde anahtar roldedir.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaptığınız işe artık saygı duymuyor gibisiniz. Unutmayın ki bu durum kendinize olan saygınızı da yitirmenize sebep olabilir. Buna bir çözüm bulmalısınız.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün elinizdekilerle yetinmeyip hep daha fazlasını isteyeceksiniz gibi duruyor. İstediklerinize sahip olmak için de var gücünüzle çalışacaksınız.
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