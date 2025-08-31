Günlük burç yorumları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

İlk Dördün Ay bugün erken saatlerde, gerçekleşiyor; girişim gücümüz yüksek, ancak bu çoğunlukla çatışma ya da gerginlikten doğuyor. Bu dönem stres, sürtüşme ve uyumsuzluk getirebilse de aynı zamanda güçlü bir enerji, motivasyon ve büyüme potansiyeli de barındırıyor. Hırslı ve rekabetçi hissedebiliriz.

Bugünkü Merkür-Şiron üçgeni oldukça destekleyici. Bu etkiyle, iyi niyetlerimiz sıcak ve sağlıklı sohbetlerin yolunu açıyor. Geçmiş deneyimlerden öğrenerek iletişim kuruyoruz.

Bu etki, birbirimizden öğrenmeye ve duygularımızı yapıcı biçimde ifade etmeye zihnimizi açıyor. Mesajlarımızı daha anlaşılır ve ulaşılabilir şekilde aktarıyoruz. Hassas konular üzerine konuşmak veya bu konular üzerinde düşünmek için olumlu bir enerji var.

Özellikle uyanık, gözlemci ve anlamaya istekliyiz. Kendimizi ifade etmek, niyetlerimizi aktarmak bugün her zamankinden kolay; bu daha çok doğru kelimeleri seçmekten ziyade içtenliği yansıtmakla ilgili.

Sorunlara yeni yaklaşımlar keşfedebiliriz. Ay tüm günü ileriye bakan Yay burcunda geçiriyor; daha idealistiz ve hayattan beklentilerimiz yüksek olabilir. Ay'ın Mars ile yaptığı altmışlık açı sayesinde özellikle doğru, adil ve hakkaniyetli olana ilgi duyuyoruz.