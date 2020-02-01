01 Şubat cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
01 Şubat 2020 Cumartesi
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Sabah saatlerindeki enerjiniz günün devamında da düşmeyecek. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirecek olmanız sizi heyecanlandırıyor. Bugün grupla yapılan aktivitelerde de oldukça popüler olacaksınız!
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaş çevrenizden birinden hoşlanmaya başladığınızı fark ediyorsunuz. Hislerinizi görmezden gelmeyin ve çocukluk yapmayı bırakın. Bu kişiye açılmamanız için hiçbir sebep yok.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk bugünkü gündeminizde birinci sırada. Partnerinizle romantik bir kaçamak yapmak istiyor gibisiniz. Eğer çok büyük bir plan yapacak bütçeniz yoksa evde de güzel vakit geçirebileceğinizi unutmayın.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizde vereceğiniz bir davetin tarihi gitgide yaklaşıyor. Siz de günler ilerledikçe daha da geriliyorsunuz. Bugünü hazırlık yapmaya ayırın ve yükünüzü hafifletin.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızın sürekli meşgul olması canınızı sıkıyor olmalı. Kendinizi yapayalnız hissediyorsunuz adeta. Bu düşüncelerden sıyrılıp tek başına da zevk alabileceğiniz aktivitelere yönelin.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yatırım planlarınızı güvendiğiniz insanlarla paylaşmanız için mükemmel bir gün. Ancak bunu sadece çok az kişiyle paylaştığınızdan emin olmalısınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakınlarınızda yaşayan bir kadınla, muhtemelen bir komşunuzla, daha yakın bir ilişki kurmaya başlayacaksınız. Ortak ilgi alanlarınızın olması sizi iyice birbirinize bağlayacak.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evde tek başınıza zaman geçirme kararı aldığınız bir gün olabilir ancak bugün davetsiz misafirlere de hazırlıklı olun. Merak etmeyin gelen kişi çok sevdiğiniz biri olacak!
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla ve eşinizle güzel bir gün geçireceksiniz ve kendinizi bulutların üstünde uçuyor gibi hissedeceksiniz. Sevdiklerinizin kıymetini bilin.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İkili ilişkilerinizde çıkar odaklı hareket etmekten vazgeçmelisiniz yoksa asla gerçek sevgiyi tadamayacaksınız. Sizin için yaratılmış kişi dışarda sizi bekliyor. Zaman kaybetmeden onu aramaya başlayın.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yapacağınız spor aktivitelerinde partnerinizin de size eşlik ediyor olması sizi daha da motive ediyor. İşte beraber yapacağınız yeni bir aktivite daha!
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle birlikte geleceğe dair önemli kararlar alacağınız bir evredesiniz. İlişkinizi daha ciddi bir aşamaya taşımanın eşiğindesiniz. Heyecan dorukta!
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gireceğiniz yeni bir ortamda mükemmel insanlarla tanışacaksınız. Çoğuyla aynı düşünce yapısına sahip olmanız sizi çok mutlu edecek.
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