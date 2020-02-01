Günlük burç yorumları! (01 Şubat 2020 Cumartesi)

01 Şubat cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Sabah saatlerindeki enerjiniz günün devamında da düşmeyecek. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirecek olmanız sizi heyecanlandırıyor. Bugün grupla yapılan aktivitelerde de oldukça popüler olacaksınız!

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaş çevrenizden birinden hoşlanmaya başladığınızı fark ediyorsunuz. Hislerinizi görmezden gelmeyin ve çocukluk yapmayı bırakın. Bu kişiye açılmamanız için hiçbir sebep yok.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aşk bugünkü gündeminizde birinci sırada. Partnerinizle romantik bir kaçamak yapmak istiyor gibisiniz. Eğer çok büyük bir plan yapacak bütçeniz yoksa evde de güzel vakit geçirebileceğinizi unutmayın.

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