Aslan’daki Ay Boğa’daki Uranüs ile kare açı yaptığı için değişken duygudurum dalgalanmaları problem yaratabilir. Sevgi ile ilgili olarak trajik ve dramatik durumlara yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır. Akşam saatlerinde, Boğa’daki Ay, Terazi’deki Mars’la açı yapıyor. Bu bize güçlü bir irade, cesaret ve maceracı bir ruh verir. Açık görüş olacağımız bir gün.