22 Ekim salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
22 Ekim 2019 Salı
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Aslan’daki Ay Boğa’daki Uranüs ile kare açı yaptığı için değişken duygudurum dalgalanmaları problem yaratabilir. Sevgi ile ilgili olarak trajik ve dramatik durumlara yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır. Akşam saatlerinde, Boğa’daki Ay, Terazi’deki Mars’la açı yapıyor. Bu bize güçlü bir irade, cesaret ve maceracı bir ruh verir. Açık görüş olacağımız bir gün.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Liderlik becerileriniz, biri tarafından teste tabi tutulabilir. Ortalık sakinleştiğinde, olayları tekrar değerlendirip bir iç hesaplaşma yapabilirsiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjik bir şekilde çalışmaya devam edin, beklediğiniz ödüller daha erken geliyor. İşler size daha çabuk geliyor ve insanlar programınızla uyumlu çalışıyor.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birisi çok tuhaf bir fikir ile ortaya çıktığında, gerçekten ne düşündüğünüz konusunda dikkatli olun ve sizin düşüncelerinizi bulanıklaştırmadığına emin olun.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdaki negatif insanların sizi endişeye boğup sizi yiyip bitirmelerine izin vermeyin. Önemli kararları öncelikle kendiniz düşünün, gerekirse sadece olumlu arkadaşlarınızla paylaşın.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Biriyle sıkıntı yaşayabilirsiniz, bu duruma duygusal yaklaşmayın, elinizdeki verilerle gereken cevabı verin. Özellikle çok net gördüğünüz ve anlamsız bulduğunuz bir konuda susmanız pek size göre değil.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün evrak işlerinde bitirmeniz gereken şeyler ayağınıza dolanıyor gibi olabilir. Sakin olun, bazen her şey üst üste gelir. Bu durumu liderlik vasfını üstlenerek çok iyi yönetebilirsiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ailenizle, eşiniz, çocuklarınız, anne, baba veya kardeşinizle aranızda sizi aniden sinirlendirecek bir durum yaşanabilir. Ama bu tartışmanın ortasında kalıp kendinizi çok yıpratmanız da size iyi gelmeyecek.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizden biri sizden bir yardım için destek isteyebilir, bu da sizi biraz karışık hissettirebilir. Kendinizi ve sınırlarınızı da düşünerek hareket edin.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Finansal durumunuzu iyileştirmek için gerekli fırsatlara sahipsiniz. Risk almaktan endişe edebilirsiniz, ama adım atmadan olduğunuz yerde saymak sizi mutlu etmeyecektir.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir ilişkiye, bir okul projesine ya da bir iş teslim tarihine çok yoğun odaklanmış durumdasınız, ama bugün bir adım atmanın zamanı değil. Kontrolünüzün dışındaki koşullar bugün yolun geri kalanını devralacak.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız doğru gündesiniz. Bir şeyleri farklı görüyorsunuz ve yeniliklere izin vermek için mükemmel bir zaman.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sadece sıradan sorumluluklarla uğraşmak zorunda olmanız, bunu yaparken eğlenemeyeceğiniz anlamına gelmez! Bugün, günün daha hızlı ilerlemesine yardımcı olacak eğlenceli fikirler kolayca ortaya çıkacaktır.
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