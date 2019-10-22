Günlük burç yorumlar! (22 Ekim 2019 Salı)

22 Ekim salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
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    Aslan’daki Ay Boğa’daki Uranüs ile kare açı yaptığı için değişken duygudurum dalgalanmaları problem yaratabilir. Sevgi ile ilgili olarak trajik ve dramatik durumlara yol açabilecek saf duygusallık veya kısıtlama duygusunu ortaya çıkarır. Akşam saatlerinde, Boğa’daki Ay, Terazi’deki Mars’la açı yapıyor. Bu bize güçlü bir irade, cesaret ve maceracı bir ruh verir. Açık görüş olacağımız bir gün. 

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Liderlik becerileriniz, biri tarafından teste tabi tutulabilir. Ortalık sakinleştiğinde, olayları tekrar değerlendirip bir iç hesaplaşma yapabilirsiniz.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Enerjik bir şekilde çalışmaya devam edin, beklediğiniz ödüller daha erken geliyor. İşler size daha çabuk geliyor ve insanlar programınızla uyumlu çalışıyor.

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