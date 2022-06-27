Güçlü kadınlar için şarkılar

Bazı şarkılar vardır, içimizdeki o güçlü kadını dışarı çağırır. İşte o şarkılardan bazıları...

Güçlü kadınlar için şarkılar
Yaşam
27 Haziran 2022 12:01 Güncelleme: 27 Haziran 2022 12:05
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Savage Daughter

Wyndreth Berginsdottir’ın yarattığı ve birçok kişi tarafından seslendirilen bu parça size cadı avından kaçan bir kadının ormandaki koşuşunu anımsatabilir. “Ben annemin vahşi kızıyım, saçımı kesmeyeceğim, sesimi alçaltmayacağım.”



Farkındayım

Herkesin içindeki küçük kıza hitap eden bir şarkı vardır, bu şarkı birçok insan için o şarkı olabilir. “Bu kızı yeniden büyütmeliyim, kor ateşlerde büyütmeliyim, değirmenlerde öğütmeliyim, farkındayım…”



Run the World

Beyonce’un bu ikonik şarkısı dünya genelinde kadınlar için bir marş olma özelliği taşıyor ve hiç de haksız değil.



Dağları Deldim

Tabii ki Türk müziğinde de bir o kadar etkili besteler var. Özlem Tekin’in bu şarkısına yüksek sesle eşlik etmek kime iyi gelmez ki?



Girls Just Want To Have Fun

Cindy Lauper’ın 1983’ten günümüze ulaştırdığı bu parça aslında bazı çifte standartların evrensel ve köklü bir geçmişe dayandığını kanıtlıyor ve bunu tiye alıyor.



Sana Ne Kime Ne?

Onların Ciny Lapuer’ı varda bizim de Ajda Pekkan’ımız var. Dönüp de dünyaya ‘sana ne’ demek istediğiniz anlarda bu klasik size eşlik edebilir.



I Will Survive

Yine Ajda Pekkan tarafından ‘Bambaşka Biri’ olarak Türkçe’ye kazandırılan bu şarkı, ayrılıklar sonrası sizi kendinize getirecek olan enerjiyi içinde barındırıyor.



Varım

Yeni nesil sanatçılardan Nova Norda’dan bu şarkı, bazı anlarda size ihtiyacınız olan o yalın duyguyu sunabilir.



These Boots Are Made for Walkin'

Nancy Siatra’dan bu parça size sokakta yürürken kulaklıklarınızla klip çekme imkanı verebilir.



These Boots Are Made for Walkin'

Nancy Siatra’dan bu parça size sokakta yürürken kulaklıklarınızla klip çekme imkanı verebilir.



Bütün kızlar toplandık

Konu güçlü kadın şarkıcılar olunca onu anmamak olmaz. Nil Karaibrahimgil bütün şarkılarına sinen enerjisiyle bu şarkıda bütün kızları bir araya getiriyor.



Survivor

Destiny’s Child’ın bu popüler parçası kalp kırıklıklarına birebir olabilir.



Sokak Kızı

Kimseye hanımefendilik borcu olmayan bu şarkıyı dinliyor, hüzünleniyor, seviniyor ve birbirini buluyor.




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