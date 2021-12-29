Güç uykusu hakkında bilinmeyenler

Türkçesi güç kestirmesi, güç uykusu, güç şekerlemesi, gün ortası kısa uyku şeklinde birçok şekilde anılan "power nap"in doğru şekilde uygulandığında sağlığınıza büyük katkıları olabilir...

Güç uykusu hakkında bilinmeyenler
Sağlık
29 Aralık 2021 Çarşamba

Güç uykularının potansiyel olarak sağladığı sağlık yararları arasında gelişmiş hafıza, gelişmiş bilişsel performans ve daha güçlü mantıksal akıl yürütme yöntemleri bulunuyor. Bununla birlikte, çok uzun süre şekerleme yapmak kişinin sirkadiyen ritmini bozabilir ve bu da yorgunluğun artmasına neden olabilir. Güç uykusunun en uygun süresi ve potansiyel yararları hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizi okumaya devam edin.


Güç uykusu için günün en ideal zamanı nedir?

Güç uykusu için mükemmel bir zaman yok. Çünkü ideal vakit, bir kişinin bireysel programı gibi bireysel faktörlere de bağlı. Örneğin, 9–5 çalışma programındaki insanlar için, kestirmek için en iyi zaman, genellikle 12.30 ile 14.00 arasında olan "öğle yemeği sonrası mayışma"dan önce veya sırasında olabilir.


Gündüz çalışanlar için saat 16.00'dan sonra kestirmek ideal değildir. Günün çok geç saatlerinde kestirmek kaliteli gece uykusunu ve kişinin sirkadiyen ritmini kesintiye uğratabilir.


Bununla birlikte, vardiyalı çalışanlar veya gece çalışanlar için, öğle uykusu için ideal zaman daha erken veya daha geç olabilir.


Güzellik uykusuna yatmak ister misiniz?
Güzellik uykusuna yatmak ister misiniz?

Çok uzun veya çok kısa uyumak sizin için kötü olabilir mi?

En etkili ve faydalı şekerleme süresinin ne olduğu konusunda uzmanlar arasında bazı tartışmalar var. California Üniversitesi'nde psikolog olan Dr. Sara Mednick, bir kişinin 90 dakikalık bir şekerleme yaparak, 8 saat uyumanın sağladığı faydaların aynısını elde edebileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, başka bir çalışma, ideal şekerleme uzunluğunun 10 dakika olduğunu öne sürüyor.


Bir güç uykusunun süresini sınırlamanın arkasındaki bilim ise uyku ataleti denilen şeyin özüne iniyor. Bu terim, bir kişinin çok uzun bir şekerlemeden uyandığında yaşayabileceği ve gün boyunca bilişsel performansı önemli ölçüde bozabilecek uyuşukluk anlamına geliyor.


Biraz kestirmek iyi bir uykunun yerini tutmuyor
Biraz kestirmek iyi bir uykunun yerini tutmuyor


Güç uykusunun sağlığa faydaları

Uzun vadede hafızayı geliştirme, gelişmiş bilişsel işlev ve artan yaratıcılık gibi düzenli uykular almanın sağlığa birçok faydası var. Araştırmalar ayrıca şekerlemelerin kalp sağlığı için faydalı olabileceğini gösteriyor. Yakın tarihli bir çalışma, haftada 1-2 şekerleme yapan İsviçreli yetişkinleri izledi. 8 yıllık bir süre boyunca, aynı kişilerin, şekerleme yapmayanlara göre daha düşük kalp hastalığı ve felç riskine sahip olduğunu keşfetti.


Öte yandan, diğer araştırmaların düzenli şekerlemenin uzun vadeli olumsuz etkileri olabileceğini gösterdiğini belirtmekte de fayda var. Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından analiz edilen araştırma, günde bir saat veya daha fazla kestirenlerin, şekerleme yapmayanlara göre 1,82 kat daha fazla kardiyovasküler hastalığa yakalanabilme oranına sahip olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, bu grup, sık sık kestirmelerine yol açan altta yatan sağlık nedenlerine sahip olabileceğinden, bu muhtemelen doğrudan nedensellikten ziyade korelasyondan kaynaklanmaktadır.


Sonuç olarak, bir kişi herhangi bir günde kısa şekerlemeler yapabiliyorsa ve uyandığında daha enerjik hissediyorsa, bunu yapmaktan çekinmemeli. Uyuklamanın faydaları, olası dezavantajlardan daha ağır basıyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, araştırmacılar şekerlemenin sağlık üzerindeki genel etkilerini araştırmaya devam ediyorlar.


Referans: Deborah Weatherspoon & Lindsey Todd. "What to know about power naps". Şuradan alındı: https://www.medicalnewstoday.com/articles/power-naps#health-benefits. (27 Mayıs 2021).


Uykuya dalarken düşer gibi hissettiğiniz oldu mu?
Uykuya dalarken düşer gibi hissettiğiniz oldu mu?

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