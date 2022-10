İster sistemik bir rahatsızlığın sonucu, ister bir göz hastalığı olsun erken teşhis, tedavinin en önemli adımı olmaya devam eder. Gözlerinizde ve görmenizde herhangi bir rahatsızlıktan yakınıyorsanız, bir göz doktoruyla görüşmelisiniz. Sağlıkla kalın!

