Gelinler için 20 zarif manikür önerisi

Tercihini bir klasik olan frenchtan yana kullanmak isteyenler i\u00e7in t\u0131rnak formu olarak da \u00e7ok zarif duran bu modeli biz \u00e7ok be\u011fendik.. Elleri oldu\u011fundan uzun ve ince g\u00f6steren badem t\u0131rnaklar, ombre ge\u00e7i\u015fine olduk\u00e7a g\u00fczel bir \u015fekilde e\u015flik etmi\u015fe benziyor.. Araya biraz nail art katmak isteyen gelinler i\u00e7in bask\u0131 \u015feklinde ya da ojelerle yap\u0131labilen bu zarif \u00e7i\u00e7ekler \u00e7ok ho\u015f duruyor.. T\u0131rnaklar\u0131n\u0131 k\u00fct kesim tercih eden gelinler i\u00e7in de t\u0131rnak diplerinden u\u00e7lara do\u011fru a\u00e7\u0131lan bu ge\u00e7i\u015fli model olduk\u00e7a kullan\u0131\u015fl\u0131.. \u0130\u015fte d\u00fc\u011f\u00fcn g\u00fcn\u00fcn\u00fcz i\u00e7in ilham alabilece\u011finiz di\u011fer modeller.... . . . . . . . . . . . . . . .
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