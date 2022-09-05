Gelin çiçeği nasıl saklanır?

Kurutun \n\u00c7i\u00e7ekleri saklamak deyince ak\u0131llara ilk gelecek fikirden ba\u015flayabiliriz ancak bu \u00f6zel \u00e7i\u00e7ekleri, herhangi bir \u00e7i\u00e7ek gibi kitaplar\u0131n aras\u0131nda saklamaktan tabi ki bahsetmiyoruz. Kurutulmu\u015f \u00e7i\u00e7eklerinizden olu\u015fturdu\u011funuz tabloyu, harika bir sanat eseri olarak sergileyebilir ve evinizi s\u00fcsleyebilirsiniz.. \u0130li\u015fkinize dair \u00f6zel olan ba\u015fka birka\u00e7 par\u00e7a e\u015fyayla birlikte bir \u00e7er\u00e7eve haz\u0131rlayabilir ve e\u015fsiz bir eser yaratabilirsiniz. . As\u0131n \nAyn\u0131 di\u011fer bitkiler gibi, \u00e7i\u00e7ekler de bir demet halinde kurutulabilir. Ters \u00e7evirerek ast\u0131\u011f\u0131n\u0131z \u00e7i\u00e7ekler, bu \u015fekilde kuruyarak harika bir duvar s\u00fcs\u00fc olabilir, duvarlar\u0131n\u0131z\u0131 veya kap\u0131lar\u0131n\u0131z s\u00fcsleyebilir. . Kuruduktan sonra ister asarak isterse vazoda sergileyebilirsiniz. . Silika jel ile kurutun\nDi\u011fer kurutma y\u00f6ntemlerinin aksine, \u00e7i\u00e7e\u011finizin \u015feklini de korumak istiyorsan\u0131z, silika jel ile kurutmay\u0131 deneyebilirsiniz. Bu y\u00f6ntemle kuruttu\u011funuz \u00e7i\u00e7ekler ilk g\u00fcnk\u00fc \u015feklini korur ve bu \u015fekilde \u00e7i\u00e7eklerinizi ayn\u0131 canl\u0131 bir \u00e7i\u00e7ek gibi her yerde kullanabilirsiniz. . Ayr\u0131 ayr\u0131 kuruttu\u011funuz \u00e7i\u00e7ekleri bir biblo gibi kullanabilirsiniz.. Epoksi yap\u0131n\nEpoksi kullanarak siz de \u00e7i\u00e7eklerinizi bu \u015feffaf y\u00fczeyin ard\u0131nda saklayabilir, bir cam k\u00fcreden ba\u015f harflerine kadar farkl\u0131 \u015fekiller verebilirsiniz.. Birka\u00e7 yaprak kullanarak her zaman boynunuzda ta\u015f\u0131yabilece\u011finiz bir kolye yapman\u0131z da m\u00fcmk\u00fcn. . Mumyalay\u0131n\nAyn\u0131 silika jelde oldu\u011fu gibi, parafin kullanarak \u00e7i\u00e7eklerinizin ilk g\u00fcnk\u00fc formunu koruman\u0131z m\u00fcmk\u00fcn. Erimi\u015f parafine bat\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131z \u00e7i\u00e7ekler kuruduklar\u0131 zaman havayla temaslar\u0131 tamamen kesilir ve sabitlenir.. \u0130ster buket halinde ister teker teker saklayabilece\u011finiz bu \u00e7i\u00e7ekleri evinizin her yerinde sergileyebilirsiniz. . Resmedin\n\u00c7izim yetene\u011finiz varsa size bu \u00f6zle g\u00fcn\u00fcn hat\u0131rlatacak \u00e7i\u00e7ekleri kendi ellerinizle yaratabilirsiniz ancak yoksa ada bu sorun de\u011fil. Bir ressamdan yard\u0131m isteyebilir veya g\u00f6r\u00fcn\u00fcme tak\u0131lmadan sadece bir an\u0131 yaratmaya odaklanabilirsiniz.. Bu tablo, zamana ra\u011fmen y\u0131pranmayacak bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fcy\u00fc sonsuza dek sizinle b\u0131rak\u0131r. .
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