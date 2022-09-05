Gelin çiçeği nasıl saklanır?

İster yapay ister gerçek olsun, size daima en güzel gününüzü hatırlatacak gelin çiçeğinizi birçok farklı şekilde saklamanız mümkün. İşte bunlardan en göz alıcı olanları!

İlişki
05 Eylül 2022 11:45
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  • Kurutun

    Çiçekleri saklamak deyince akıllara ilk gelecek fikirden başlayabiliriz ancak bu özel çiçekleri, herhangi bir çiçek gibi kitapların arasında saklamaktan tabi ki bahsetmiyoruz. Kurutulmuş çiçeklerinizden oluşturduğunuz tabloyu, harika bir sanat eseri olarak sergileyebilir ve evinizi süsleyebilirsiniz.

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  • İlişkinize dair özel olan başka birkaç parça eşyayla birlikte bir çerçeve hazırlayabilir ve eşsiz bir eser yaratabilirsiniz.

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  • Asın

    Aynı diğer bitkiler gibi, çiçekler de bir demet halinde kurutulabilir. Ters çevirerek astığınız çiçekler, bu şekilde kuruyarak harika bir duvar süsü olabilir, duvarlarınızı veya kapılarınız süsleyebilir.

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  • Kuruduktan sonra ister asarak isterse vazoda sergileyebilirsiniz.

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  • Silika jel ile kurutun

    Diğer kurutma yöntemlerinin aksine, çiçeğinizin şeklini de korumak istiyorsanız, silika jel ile kurutmayı deneyebilirsiniz. Bu yöntemle kuruttuğunuz çiçekler ilk günkü şeklini korur ve bu şekilde çiçeklerinizi aynı canlı bir çiçek gibi her yerde kullanabilirsiniz.

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  • Ayrı ayrı kuruttuğunuz çiçekleri bir biblo gibi kullanabilirsiniz.

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  • Epoksi yapın

    Epoksi kullanarak siz de çiçeklerinizi bu şeffaf yüzeyin ardında saklayabilir, bir cam küreden baş harflerine kadar farklı şekiller verebilirsiniz.

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  • Birkaç yaprak kullanarak her zaman boynunuzda taşıyabileceğiniz bir kolye yapmanız da mümkün.

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  • Mumyalayın

    Aynı silika jelde olduğu gibi, parafin kullanarak çiçeklerinizin ilk günkü formunu korumanız mümkün. Erimiş parafine batırdığınız çiçekler kurudukları zaman havayla temasları tamamen kesilir ve sabitlenir.

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  • İster buket halinde ister teker teker saklayabileceğiniz bu çiçekleri evinizin her yerinde sergileyebilirsiniz.

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  • Resmedin

    Çizim yeteneğiniz varsa size bu özle günün hatırlatacak çiçekleri kendi ellerinizle yaratabilirsiniz ancak yoksa ada bu sorun değil. Bir ressamdan yardım isteyebilir veya görünüme takılmadan sadece bir anı yaratmaya odaklanabilirsiniz.

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  • Bu tablo, zamana rağmen yıpranmayacak bir görüntüyü sonsuza dek sizinle bırakır.

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