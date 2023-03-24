Gelecek sezonda yeniden trend: Transparan kıyafetler

Bir zamanların en popüler trendlerinden biri olan transparan detayı, 2023 İlkbahar/Yaz sezonunda yeniden birçok markanın ilgi odağı haline geldi...

Moda
Giriş: 24 Mart 2023 12:15 Güncelleme: 24 Mart 2023 12:15
ABONE OL

  • Hepimizin bildiği gibi transparan detaylı kıyafetler bir dönem oldukça popülerlerdi. Özellikle akşam dışarı çıkarken içine giyilen bralet veya büstiyerlerle olduka tercih ediliyorlardı. Zamanla eski popülerliğini yitiren transparan kıyafetler yeniden yükselişe geçtiler.

    1 / 15

  • Desenli veya desensiz olması fark etmeden içine giyeceğiniz uygun renkteki bir büstiyer ile gündüz ve gece kombinlerinizi raahtlıkla yapabilirsiniz.

    2 / 15

  • Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte gardırobunuzda yer verebileceğiniz bu parçalar, özellikle yaz akşamları için vazgeçilmez bir alternatif olarak göze çarpıyorlar.

    3 / 15

  • Tıpkı görseldeki gibi başka bir renkle kombinleyebilir ya da aynı renkte bir parçayla kombinleyerek monokrom bir stil oluşturabilirsiniz.

    4 / 15

  • İşte önümüzdeki ilkbahar/yaz sezonunda tercih edebileceğiniz transparan detaylı kıyafetler ve bu parçalarla yapılmış ilham alabileceğiniz kombinler...

    5 / 15

  • 6 / 15

  • 7 / 15

  • 8 / 15

  • 9 / 15

  • 10 / 15

  • 11 / 15

  • 12 / 15

  • 13 / 15

  • 14 / 15

  • 15 / 15

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.