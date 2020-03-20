Çocuklarda gece terörü hakkında bilinmesi gerekenler

Bir uyku bozukluğu olan gece terörü, çocukları savunmasız bırakan, ebeveynlere çaresiz hissettiren bir durumdur. Çeşitli araştırmalarda çocuklarda uyku bozukluklarının %20-30 oranında yaşandığı; 2-15 yaş arası çocukların %27’sinde uykuya dalma güçlüğü, %25’inden fazlasında ise gece sık uyanmalar görüldüğü saptanmıştır. Yapılan araştırmalarda, gece terörü için bulunan sonuçlar ise oldukça değişkendir. %2-6 oranları arasında, diğer uyku bozukluklarına göre daha az görüldüğü kabul görmektedir. Bir uyku bozukluğu olan gece terörü, çocukları savunmasız bırakan, ebeveynlere çaresiz hissettiren bir durumdur. Çeşitli araştırmalarda çocuklarda uyku bozukluklarının %20-30 oranında yaşandığı; 2-15 yaş arası çocukların %27’sinde uykuya dalma güçlüğü, %25’inden fazlasında ise gece sık uyanmalar görüldüğü saptanmıştır. Yapılan araştırmalarda, gece terörü için bulunan sonuçlar ise oldukça değişkendir. %2-6 oranları arasında, diğer uyku bozukluklarına göre daha az görüldüğü kabul görmektedir.
Diğer uyku bozukluklarına nazaran daha az görülen bu uyku bozukluğu kendini, tekrarlayan bir şekilde uyku döngüsünün ilk yarısında aniden panik içinde uyanma, çığlık atma, terleme, çarpıntı, hızlı nefes alma gibi semptomlarla belli eder. Çocuk bu esnada çevresiyle bağlantıda değildir, olan bitenin farkında değildir. Kısmen hala uykuda olduğu için sizinle bağlantı kuramaz, sakinleştirilemez ve teselli edilemez. Ertesi sabah uyandığında yaşadığı gece terörünü hatırlamaz.Gece terörünün mutlaka psikolojik bir nedenle, örneğin yaşanan kötü bir olay, gergin ortamla ilişkili olması beklenmemelidir fakat ruhsal travma yaşamak, hassas, kaygılı bir yapıda olmak yatkınlığı artırabilir. Genellikle ayrılık kaygısı yaşayan çocuklarda daha sık görülür. 7 yaş öncesinde daha sıktır. 9 yaşından sonra sıklığı azalır.
Gece terörü esnasında neler olabilir?
Çocuklarda gece terörü genellikle kendi kendine son bulur ancak;
Gece teröründe tedavi yöntemleri nelerdir?
Referanslar:
Elana Pearl Ben-Joseph “What are Night Terrors?” (2017) Şuradan alındı: https://kidshealth.org/en/parents/terrors.html , https://www.nightterrors.org/