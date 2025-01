Gebe eğitimleri neden önemli?

Doğum, bir bebek odası hazırlığı, doğum fotoğrafçısı veyahut kapı süsü hazırlığı değildir. Doğuma hazırlanmak, bedenin ve ruhun hazırlanması olayıdır. Fizyolojik süreçte sizin bedeninizde bunu sağlayan bir program işleyişi zaten vardır. Bunun için korkularımızdan, kaygılarımızdan kurtulmamız gerekir. Bu korku ve kaygıları yok edecek amaca yönelik eğitimleri kapsayan gebe eğitimleri sayesinde daha bilinçli bir gebelik süreci yaşarız. Bugün çoğu gebemiz bedensel yorgunluktan ziyade, yeni bir birey dünyaya getirmenin telaşesi ile çoğu kez eğitimlere katılamıyor, günlük rutinlerinin dışına çıkamıyor. Peki, biz bunu iyileştirmek adına neler yapmalıyız? Bunun içinde gebelerin, eşlerin ve de yakınlarının da bu eğitime tabi tutulmasına inanmaktayım. Bugün doğum tek başına yapılan bir eylem gibi gözükse de aynı zamanda eş ve yakınlarının desteği ile kolaylaşacak bir eylemdir. Bunun içinde gebe okulu eğitimlerine aktif katılmalı, gebelik eylemi ve sonrasında profesyonel bir sağlıkçı rehber eşliğinde sürece devam etmeliyiz. Profesyonel ekip ile almayacağınız eğitimler bilgiden ziyade, bilgi kirliliğine dönüşür ve sürece zarar verebilir.

Her gebe kendini özel hissetmeli, çünkü her gebe özel ve kıymetlidir. Doğum eylemine yeterince hazırlanmadığımızda; bilgisizlik, korku, çaresizlik, gerginlik, oksijen dengesinin bozulması, yorgunluk ve doğuma destek yokluğu ile doğum ağrısını daha çok hissederiz. Bu nedenle temel amacı gebelerimizi fiziksel ve psikolojik açıdan desteklemek olan Gebe Okulu’nun gebelik sürecine katkılarına bakacak olursak:

Gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum eylemi gerçekleştirmelerini sağlar,

Anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve anne-baba rollerini benimsemeleri konularında bilgi ve beceri kazandırır,

Doğum öncesi dikkat etmeniz gereken beslenme ve egzersizler hakkında katkı sağlar,

Doğum fizyolojisi hakkında bilgi almanız, gebelik sürecini daha kolay geçirmenizi sağlar. Artan bilgi ile doğuma ait korku ile kaygılarınızı yenmenizi, kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlar,

Doğum ağrısı ile baş etme yöntemleri hakkında bilgi edinir, doğum ağrısını en aza indirmeyi hedefleyen nonfarmakolojik yöntemler hakkında bilgi almak doğum konforunuzu arttırır,

Azalan doğum ağrısı ile doğum eyleminin normal olması gerektiği, acil ve komplike durumlarda hekim kararıyla sezaryen olunması gerektiği konusunda farkındalığınız artar,

Doğum öncesi, doğum ve doğum sonu döneme ilişkin komplikasyonların önlenmesi konusunda aileye fayda sağlar,

Sağlıklı geçen bir doğum eylemi ile doğum sonrası bebeğinize olan bağlanmanız daha iyi olurken, bu durum bebeğinize daha iyi bir bakım vermenizi sağlar,

Doğum sonu sürecin iyi geçmesi anne ve babalık rolüne daha erken adapte olmanızı sağlar,

Gebe eğitimleri ile doğum sonu ağrılarınızı daha iyi yönetmenizi, lohusa bakımı, emzirme eğitimi ve emzirme sürecinde doğru beslenmeniz hakkındaki hedefe yönelik eğitimlerle süreci daha kolay geçirmenizi ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Doğum sürecinde verilen gebe eğitimlerinin amacı, doğum eyleminin her dönemini bilinçli bir şekilde geçirmenizi sağlar. Doğumdaki ağrıyı gidermenin yanı sıra doğumun mücivezi yanlarını, sizde var olan gücü, kadının toplumdaki değerini yüceltip doğumun güzel yanlarını göstermeyi hedefler. Doğum heyecanını “korkuyorum” yerine, evet ben doğum sürecinde "ne durumda ne yapacağımı biliyorum" özgüveni ile sağlıklı ve mutlu ilerleyen doğumlarda yanınızda olmayı planlar. Kadına, gebeye, bebeğe ve aileye verilen her katkı aynı zamanda toplumsal kalkınmayı da sağlar. Bugün verilen her bilgi, her eğitim, her farkındalık konfor alanımızın yeniden inşaası gibidir.

Mutlu her anne; mutlu bir bebek, mutlu bir yuva, mutlu bir toplum demek... Sizler değerlisiniz...

Uzm. Hem. Meryem Avcı