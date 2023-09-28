İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 22. kez düzenlenecek Filmekimi bu yıl İstanbul'da 13 - 22 Ekim, İzmir'de ise 20-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Filmekimi, Cannes'dan Venedik'e Locarno'dan Toronto'ya uluslararası festivallerde dünya prömiyerini yapan ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.
Filmekimi filmleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinema Evi'nde, İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir’de izlenebilecek.
Filmekimi 2023 filmleri
1. Priscilla - Açılış Filmi
2. Eve Dönüş
3. Dört Kız Kardeş
4. Güzel Günler
5. Mükemmel Günler
6. Umudunu Kaybetme
7. Joan Baez: I Am a Noise
8. Narsistle Aşk
9. Sararmış Yapraklar
10. Bazen Ölmeyi Düşünüyorum
11. Geçen Yaz
12. Çözümler Kitabı
13. Bir Skandalın Peşinde
14. Kötülük Diye Bir Şey Yok
15. Aşkın Tabiatı
16. Nasıl Seks Yapacağız?
17. İnşallah Erkek Olur
18. Hayvan Krallığı
19. Zor Bir Yıl
20. Gecede Kaybolanlar
21. Kara Kutu
22. All of Us Strangers
23. Altın Kozanın İçinde
24. Kabahatliler
25. Sömürgeciler
26. Strange Way of Life
27. Vincent Ölmeli
28. Jeanne Du Barry
29. Yaratık
30. Fremont
31. Kidnapped
32. Daaaaaali!
33. Sorgu
34. Rüya Senaryo
35. Uyku
36. Bir Düşüşün Anatomisi
37. Hayat Dersleri
38. Kaptan Benim!
39. İstenmeyenler
40. Kar Kardeşliği
41. Çocuk ve Balıkçıl
42. Hayat
43. Poor Things - Kapanış Filmi
Filmekimi biletleri 7 Ekim’de satışa çıkıyor
Filmekimi biletleri, İstanbul ve İzmir için 4 Ekim Çarşamba günü 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 7 Ekim Cumartesi günü 10.30’da genel satışa açılacak.
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