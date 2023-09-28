Filmekimi 2023

İstanbul’da 13 - 22 Ekim tarihlerinde, İzmir’de ise 20 - 22 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Filmekimi hakkında bilmeniz gerekenler...

Filmekimi 2023
Yaşam
Giriş: 28 Eylül 2023 11:00
ABONE OL

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 22. kez düzenlenecek Filmekimi bu yıl İstanbul'da 13 - 22 Ekim, İzmir'de ise 20-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Filmekimi, Cannes'dan Venedik'e Locarno'dan Toronto'ya uluslararası festivallerde dünya prömiyerini yapan ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.


Filmekimi filmleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinema Evi'nde, İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir’de izlenebilecek.



Filmekimi 2023 filmleri

1. Priscilla - Açılış Filmi

2. Eve Dönüş

3. Dört Kız Kardeş

4. Güzel Günler

5. Mükemmel Günler

6. Umudunu Kaybetme

7. Joan Baez: I Am a Noise

8. Narsistle Aşk

9. Sararmış Yapraklar

10. Bazen Ölmeyi Düşünüyorum

11. Geçen Yaz

12. Çözümler Kitabı

13. Bir Skandalın Peşinde

14. Kötülük Diye Bir Şey Yok

15. Aşkın Tabiatı

16. Nasıl Seks Yapacağız?

17. İnşallah Erkek Olur

18. Hayvan Krallığı

19. Zor Bir Yıl

20. Gecede Kaybolanlar

21. Kara Kutu

22. All of Us Strangers

23. Altın Kozanın İçinde

24. Kabahatliler

25. Sömürgeciler

26. Strange Way of Life

27. Vincent Ölmeli

28. Jeanne Du Barry

29. Yaratık

30. Fremont

31. Kidnapped

32. Daaaaaali!

33. Sorgu

34. Rüya Senaryo

35. Uyku

36. Bir Düşüşün Anatomisi

37. Hayat Dersleri

38. Kaptan Benim!

39. İstenmeyenler

40. Kar Kardeşliği

41. Çocuk ve Balıkçıl

42. Hayat

43. Poor Things - Kapanış Filmi


Filmekimi biletleri 7 Ekim’de satışa çıkıyor

Filmekimi biletleri, İstanbul ve İzmir için 4 Ekim Çarşamba günü 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 7 Ekim Cumartesi günü 10.30’da genel satışa açılacak.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.