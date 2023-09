İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 22. kez düzenlenecek Filmekimi bu yıl İstanbul'da 13 - 22 Ekim, İzmir'de ise 20-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Filmekimi, Cannes'dan Venedik'e Locarno'dan Toronto'ya uluslararası festivallerde dünya prömiyerini yapan ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.

Filmekimi filmleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinema Evi'nde, İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir’de izlenebilecek.

Filmekimi 2023 filmleri

1. Priscilla - Açılış Filmi

2. Eve Dönüş

3. Dört Kız Kardeş

4. Güzel Günler

5. Mükemmel Günler

6. Umudunu Kaybetme

7. Joan Baez: I Am a Noise

8. Narsistle Aşk

9. Sararmış Yapraklar

10. Bazen Ölmeyi Düşünüyorum

11. Geçen Yaz

12. Çözümler Kitabı

13. Bir Skandalın Peşinde

14. Kötülük Diye Bir Şey Yok

15. Aşkın Tabiatı

16. Nasıl Seks Yapacağız?

17. İnşallah Erkek Olur

18. Hayvan Krallığı

19. Zor Bir Yıl

20. Gecede Kaybolanlar

21. Kara Kutu

22. All of Us Strangers

23. Altın Kozanın İçinde

24. Kabahatliler

25. Sömürgeciler

26. Strange Way of Life

27. Vincent Ölmeli

28. Jeanne Du Barry

29. Yaratık

30. Fremont

31. Kidnapped

32. Daaaaaali!

33. Sorgu

34. Rüya Senaryo

35. Uyku

36. Bir Düşüşün Anatomisi

37. Hayat Dersleri

38. Kaptan Benim!

39. İstenmeyenler

40. Kar Kardeşliği

41. Çocuk ve Balıkçıl

42. Hayat

43. Poor Things - Kapanış Filmi

Filmekimi biletleri 7 Ekim’de satışa çıkıyor

Filmekimi biletleri, İstanbul ve İzmir için 4 Ekim Çarşamba günü 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 7 Ekim Cumartesi günü 10.30’da genel satışa açılacak.