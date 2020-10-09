Film Ekimi başlıyor!

Her sene heyecanla beklenilen Film Ekimi, bu sene 39. İstanbul Fim Festivali ile buluşuyor!

Film Ekimi başlıyor!
Yaşam
09 Ekim 2020 Cuma

İlk kez 2002 yılında İstanbul'da düzenlenen Film Ekimi, ödüllü festival filmlerinin gösterimin ve aynı zamanda bazı filmlerin Türkiye prömiyerlerinin yapıldığı bir Sonbahar Film Haftası etkinliğidir.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2011 yılından itibaren İstanbul'a ek olarak İzmir, Ankara, Bursa gibi başka birçok şehirde de düzenlenen etkinlik, bu sene de 9-20 Ekim tarihleri arasında T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen 39. İstanbul Film Festivali'nin galaları ile buluşuyor.

COVID-19 önlemleri kapsamında sadece Nişantaşı City's ve Kadıköy Sineması'nda gösterimi yapılacak 40 filme, aynı zamanda filmonline.iksv.gov.tr adresinden de erişilebilecek. Ulusal Belgesel Yarışması ve Film Ekimi Galaları gösterimleri hem sinemalarda hem de çevrimiçi yapılırken, Uluslararası Yarışma Filmleri sinemaseverlerle sadece çevrimiçi olarak buluşacak.

Çevrimiçi filmler, saat 21:00'da erişime açılacak ve 5 gün süreyle gösterimde kalacak. İzlenmeye başlanan bir film 30 saat sonra erişime kapatılacak. Nişantaşı City's ve Kadıköy Sineması'nda ise seans aralarında dezenfeksiyon işlemlerine vakit ayırılabilmesi amacıyla 13:00, 17:00 ve 21:00 saatlerinde olmak üzere günde sadece 3 seans film gösterimi yapılacak. Bilet satış işlemleri bu sene sadece biletix.com ve çevrimiçi olarak izlenecek filmler içinse filmonline.iksv.gov.tr adreslerinden gerçekleştirilecek.

Film Ekimi Galaları kapsamında Türkiye'de ilk kez gösterimi yapılacak, eleştirmenlerden tam not alan ödüllü filmler ise şu şekilde:

Pinokyo / Pinocchio / Matteo Garrone / İtalya, Fransa, İngiltere

Önsezi Kitabı / The Book of Vision / Carlo Hintermann / İtalya, İngiltere, Belçika

Alabora / Surge / Aneil Karia / İngiltere

Anne Gibi / Asa ga Kuru / True Mothers / Naomi Kawase / Japonya

Günler / Rizi / Days/ Tsai Ming-liang / Tayvan

85 Yazı / Eté 85 / Summer of 85 / François Ozon / Fransa, Belçika

Alelade Bir Yuva / Nowhere Special / Uberto Pasolini / İtalya, Romanya, İngiltere

Umudun Dili / Persian Lessons / Vadim Perelman / Rusya, Almanya

Undine / Christian Petzold / Almanya, Fransa

İyi Bir Eş Olmanın Yolları / La bonne épouse / How To Be A Good Wife / Martin Provost / Fransa

Yaramaz Çocuk / Enfant Terrible / Oskar Roehler / Almanya

Kaçan Kadın / Domangchin yeoja / The Woman Who Ran / Hong Sang-soo / Güney Kore

Körkütük / Druk / Another Round / Thomas Vinterberg / Danimarka

Ter / Sweat / Magnus von Horn / Polonya, İsveç

Nomadland / Chloé Zhao / ABD


2 Ekim Cuma 10:30 itibariyle satışan çıkan bilet fiyatlarından bahsetmek gerekirse,

Çevrimiçi filmlerde;

Tekil biletler:11 TL

Uluslararası Yarışma Kombine (12 film): 100 TL

Ulusal Belgesel Yarışması Kombine (10 film): 9 TL

Salon filmlerinde;

13:00 seansları: 30TL, öğrenciler için 20 TL

17:00 ve 21:00 seansları: 40 TL, öğrenciler için 25 TL


Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye filmekimi.iksv.gov.tr'den ulaşabilirsiniz.


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