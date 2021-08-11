Etkileyici bir aşk hikayesi: Marina Abramović ve Ulay

Sanatçı olmak için gereken aykırılığı üst düzeyde yaşayan Marina Abramoviç, bedenin ve zihnin sınırlarını zorladığı sanat eserleri ortaya çıkarmak için performans sanatlarına yönelen bir sanatçı. Birçok insan onu 1974 yılında sergilediği "Rhytm 0" adlı eseriyle tanıyor. Sıra dışı sanatçı bu eserinde, gülden, dolu bir tabancaya kadar 72 farklı objeyle birlikte bir odada kendini izleyicilerin ellerine teslim etmişti. İlk başta sarılan, saçını tarayan katılımcıların zamanla sanatçıya vurması, zarar vermesiyle devam eden performans, 6 saatin sonunda tabancayla nişan almaya kalkan bir katılımcının durdurulmasıyla sona ermişti.
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