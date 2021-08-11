Etkileyici bir aşk hikayesi: Marina Abramović ve Ulay

Marina Abromovic beraber ilk eserlerini şu sözlerle aktarıyor: "Ulay ve ben, tanışıp birlikte çalışmaya başladıktan sonra ilk performansımız 1976 yılındaki 'Relation In Space' oldu ve Venedik Bienali için yapıldı. Bu parçanın fikri, koşan ve önden birbirine çarpan ve bir saat boyunca hızı artıran iki çıplak gövdeydi. Bu eril ve dişi enerjiyi bir araya getirmeyi ve O Benlik adını verdiğimiz bir şeyi yaratmayı gerçekten istedik. İşbirliği yapmak ve fikirlerimizi bir araya getirmek ve fikrin kimden geldiğini kimseye söylememek çok önemliydi. Bizim için gerçekten anlamlı olan ve bu tür bir üçüncü enerji alanını yaratan karışımdı."