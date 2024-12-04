Etek boyları nelerdir ve nasıl kombinlenir?

Etek, gardıroblarımızın vazgeçilmez parçalarından biridir ve boyuna göre farklı tarzlarda kullanılabilir. Hangi etek boyunun hangi kombinlerle tamamlanacağını bilmek hem stilinizi güçlendirir hem de her ortamda şıklığı yakalamanızı sağlar. İşte etek boylarının detaylı rehberi ve kombin önerileri...

Moda
Giriş: 04 Aralık 2024 13:15 Güncelleme: 04 Aralık 2024 13:17
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  • Mini etek

    Mini eteği günlük stilde oversize bir kazak ve uzun çizmelerle kullanabilirsiniz. Soğuk havalarda opak çorap ekleyerek daha sıcak bir görünüm elde edebilirsiniz.

    Şık bir davet için mini etek kullanacaksanız...

    Dantel veya payet detaylı bir mini etek, topuklu ayakkabılar ve ince bir bluz ile tamamlanabilir.

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  • Diz boyu etek

    Çoğunlukla ofis şıklığında tercih edilen bu boy etekler kalem formunda, klasik gömlekler ve stiletto ayakkabılarla oldukça şık bir görünüm sağlar. Günlük bir stil ise daha salaş kesimli bir diz boyu etek, basic bir tişört ve spor ayakkabılarla mümkün olur.

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  • Midi etek

    Diz altı ile bilek arasında kalan midi boy etekler ile retro bir görünüm elde edebilirsiniz bunun için pileli midi etekler, balıkçı yaka kazaklar ve deri botlarla kombinleyebilir yaz aylarında ise çiçek desenli bir midi etek, crop top ve sandaletlerle romantik bir tarz yaratabilirsiniz.

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  • Maxi etek

    Bileklere kadar uzanan uzun eteklerdir. Bohem stil için maxi etekleri, salaş bluzlar ve şık sandaletlerle kombinleyebilirsiniz. Hasır şapka ekleyerek yazlık bir hava katabilirsiniz. Kışın ise kalın örgü kazaklar, uzun etekler ve botlar hem rahat hem de şık bir görünüm sunar.

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  • Etek boyu seçiminde ipuçları

    Boyunuza uygun etek seçin

    Daha kısa boyluysanız diz boyu ve mini etekler, boyunuzu daha uzun gösterebilir. Uzun boyluysanız, midi ve maxi eteklerle zarif bir duruş yakalayabilirsiniz.

    Ayakkabı seçimine dikkat edin

    Topuklu ayakkabılar, özellikle midi ve maxi eteklerle kombininizi daha şık hale getirebilir. Spor ayakkabılar ise günlük rahatlık sunar.

    Vücut tipinizi göz önünde bulundurun

    A form etekler, bel hattını vurgulamak için idealdir. Düz kesim etekler ise minimal bir görünüm sunar.

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