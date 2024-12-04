Etek boyları nelerdir ve nasıl kombinlenir?

Midi etek

Diz altı ile bilek arasında kalan midi boy etekler ile retro bir görünüm elde edebilirsiniz bunun için pileli midi etekler, balıkçı yaka kazaklar ve deri botlarla kombinleyebilir yaz aylarında ise çiçek desenli bir midi etek, crop top ve sandaletlerle romantik bir tarz yaratabilirsiniz.