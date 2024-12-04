Etek boyları nelerdir ve nasıl kombinlenir?

Etek boyu seçiminde ipuçları
Boyunuza uygun etek seçin
Daha kısa boyluysanız diz boyu ve mini etekler, boyunuzu daha uzun gösterebilir. Uzun boyluysanız, midi ve maxi eteklerle zarif bir duruş yakalayabilirsiniz.
Ayakkabı seçimine dikkat edin
Topuklu ayakkabılar, özellikle midi ve maxi eteklerle kombininizi daha şık hale getirebilir. Spor ayakkabılar ise günlük rahatlık sunar.
Vücut tipinizi göz önünde bulundurun
A form etekler, bel hattını vurgulamak için idealdir. Düz kesim etekler ise minimal bir görünüm sunar.
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