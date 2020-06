Erkekler kadınların tahrik olduğunu koklayarak anlayabilir

Erkeklerin koku duyusu sayesinde kadınların duyguları ve cinselliği ile ilgili birçok ipucu edinebildiğine dair araştırmalar mevcuttu. İngiltere’deki Kent Üniversitesi’nde yapılan bir başka araştırmaya göre erkekler, aynı zamanda bir kadının cinsel olarak uyarılıp uyarılmadığını da ‘koklayabiliyor.’

Psikolog Dr. Arnaud Wisman, cinsel olarak uyarılmış ve uyarılmamış farklı kadınlardan alınan ter örneklerini içeren üç deney gerçekleştirdi ve sonuçta heteroseksüel erkeklerin aradaki farkı anlayabileceğini öngördü.

Deneye katılan erkekler bu örnekleri kokladı ve daha sonra elde edilen bulgular, Wisman’ın teorisini destekledi. Erkekler gerçekten de ter kokusundaki farklılıkları ayırt ederek kadınların uyarılmış olup olmadıklarını fark edebiliyorlardı. Üstelik, kadınların tespit edilebilir bir kimyasal işaret bıraktığı ve bu işaretin erkeklerdeki uyarılmayı üst seviyelere çıkardığı da görüldü.

Ter örneklerini koklayan erkekler, uyarılmış kadınların ter kokularını sadece ayırt etmekle kalmadı, bu kokular aynı zamanda erkeklerde de uyarıcı işaretler görülmesine neden oldu. Dr. Wisman, “Cinsel ilgi, gözümüzün gördüğünden daha fazlasını içerir” diyor, “umuyoruz ki deney ile elde ettiğimiz bulgular, koku sinyallerinin insanların ilişki kurmasındaki rolünü incelemek için daha fazla araştırmayı teşvik edecektir.”

Seks ve kokular yakından bağlantılı

1999 yılında yapılan bir başka araştırmada, kokuların cinsellikle önemli bağlarını ortaya çıkarmıştı. Araştırmacılar Alan Hirsch ve Jason Gruss, bulgularını şöyle açıklıyordu: “Tarihsel olarak, bazı kokular afrodizyak olarak kabul edilmesi, daha çok kültürel inançlara bağlı ve hatta sahte bilim konusu olarak görülüyordu. Pompeii'nin volkanik kalıntılarında, cinsel ilişkiler için tasarlanmış odalarda parfüm kavanozları bulunmuştu. Eski Mısırlıların, sekse hazırlanırken uçucu yağlarla yıkandığı biliniyor; Sümerler de kadınlarını parfümlerle baştan çıkardı. Geleneksel Çin ritüellerinde koku ve cinsel çekim arasındaki ilişki vurgulanmaktadır ve neredeyse tüm kültürler, evlilik törenlerinde çeşitli parfümler kullanmaktadır. Mitolojide, gül yaprakları kokuyu simgeliyordu. Edebi literatür, ünlü oyun Cyrano De Bergerac'ta olduğu gibi, burun boyutunun sembolik olarak penis boyutuna sinsi referanslarda bulunmalarla doludur… Psikanaliz, bu bağlantıların çoğunun ortaya çıkmasına önayak oldu. Fliess, fallik burun kavramında, burun ve fallus arasında altta yatan bir bağlantıyı resmen tanımladı. Jung psikolojisi aynı zamanda kokuları ve cinselliği de birbirine bağlıyor.”

