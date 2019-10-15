Hangi burç nasıl tahrik olur?

Burçlara göre partnerinizi nasıl tahrik edeceğinizi merak ediyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz.

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    Burçların kendilerine has özellikleri karakterleri gibi yataktaki isteklerini belireme konusunda da size yardımcı olabilir. Eğer partnerinizi yatakta neyin çılgına döndürdüğünü merak ediyorsanız bu yazımızın merakınızı gidereceğini düşünüyoruz.

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    Koç

    Hayatındaki her şeyden emin olan ve hayatın gizemlerini çözmeyi seven koçlar yatakta da gizemden çok hoşlanır. Liderlik vasıfları çok kuvvetli olsa da yatak odasında dizginlerin sizin elinizde olduğunu görmesi Koç burcu için son derece kışkırtıcıdır. Çabuk sıkılan bir yapıya sahip olan koç burcu bir sonraki hareketinizi merak ettikçe ilgisi üzerinizden ayrılmayacaktır. Yatakta koç burcu partnerinizi yönlendirmekten ve ona hükmetmekten korkmayın.

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    Boğa

    Genellikle rutinleri seven boğa burcu aynı zamanda dokunma dürtüsü kuvvetli olan bir yapıya da sahiptir. İlişkinizi gözden geçirirseniz beraber yemek yaparken ya da oturmuş film izlerken sürekli size dokunduğunu, elinizi tuttuğunu saçlarınızı okşadığını fark edeceksiniz. Masajlar boğa burcu partnerinizi harekete geçirmek için en etkili yöntemdir. Çılgın isteklerinin hoş karşılandığı bir yatak odası boğa burcu için özgürlük alanıdır. Bu nedenle çeşitli seks oyuncaklarınızı, buz küplerini ve mumları yatak odanızdan eksik etmemenizi tavsiye ederiz.

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