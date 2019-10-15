Hangi burç nasıl tahrik olur?

Terazi

Her ne kadar uyumlu ve dingin bir yapısı olsa da, Teraziler yatak odasında kaosu tercih ederler. Sokakta hanımefendi/beyefendi, yatakta ise tam bir seks tanrıçası/tanrısı olan bir burç ile karşı karşıyasınızdır. Baskın ve itaatkâr rol oyunlarını çok severler. Yine de onu en çok tahrik eden şey partnerinin istediği şeyi aldığından emin olmasıdır.