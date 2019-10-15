Hangi burç nasıl tahrik olur?

Aslan
Hayatta olduğu gibi yatak odasında da sahnenin assolisti olmaya bayılır aslanlar. Gösteri ikinize ait dahi olsa onun öne çıkmasına izin vermeniz gerekir. Şehvet, romantizm, tutku ve yoğunluk aslan burcunun bir kaçamakta olmazsa olmazlarıdır. Ön sevişme sırasında şehveti ve romantizmi ön plana çıkarırken, tutkulu ve yoğun tarafınızı ise büyük gösteriye sakladığınızda hazzın doruklarına ulaştığını göreceksiniz. Aslanlar gösteri yapmayı severler. Şov onların işidir. Bu nedenle kamera karşısında da son derece rahat olacaklardır. Ne kastettiğimizi daha açık nasıl söyleyelim istersiniz?