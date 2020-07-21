Embriyo kromozomundaki saklı bilgi

Eşcinselliğin biyolojik sebepleri ile ilgili yapılan araştırmalardan yeni bulgular ortaya çıktı.

Embriyo kromozomundaki saklı bilgi
Yaşam
21 Temmuz 2020 Salı

Güncelliğini koruyan bir soru: Eşcinsellik doğuştan mı, kişisel bir tercih mi yoksa sosyal etkileşimlerle şekillenen bir durum mu? Devam eden bilimsel araştırmalar, eşcinselliğin biyolojik sebepleri ile ilgili yeni bulgular ortaya koyuyor.


Konu üzerine yayınlanan en yakın tarihli çalışma, Chicago Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 2017’de yayımlanan araştırma sonuçları, homoseksüelliğin gen mutasyonu ile ilgili olduğunu gösteriyor. İki mutasyondan bahsediliyor. İlk mutasyon beynin hipotalamus ve talamus arasında kalan bölgesinin, homoseksüellerde ve heteroseksüellerde farklılık göstermesine sebep oluyor. Bu farklılık, sözü geçen bölgede etkili olan genin protein yapısının değişmesinden ileri geliyor. İlgili genin protein yapısının neden değiştiğini ve değişimin homoseksüel eğilimi nasıl etkilediğini anlamak üzere araştırmalar sürdürülüyor.


Aynı çalışmaya göre, ikinci bir gen mutasyonu daha söz konusu. Eşcinsel erkeklerin 14. kromozomundaki gende meydana gelen bu değişim, heteroseksüel erkeklere göre eşcinsel erkeklerde daha fazla görülen bazı tiroid hastalıklarının da sebebi.


Chicago Üniversitesi’nin elde ettiği sonuçlar, 1994 ve 2008’de yapılan iki araştırmanın ardılı. 1994’te Simon Levay AIDS’ten hayatını kaybeden 19 homoseksüel erkek, (6’sı AIDS’ten ölen) 16 heteroseksüel erkek ve 6 heteroseksüel kadının beyninin ön hipotalamus bölgesini incelemişti. Varılan sonuç, heteroseksüel erkeklerin hipotalamusundaki INAH 3 çekirdeğinin, kadınların ve homoseksüel erkeklerinkinden daha büyük olduğuydu. (INAH 3, kadın ve erkek beynindeki seksüel fonksiyon farklılıklarını ortaya koyan bir yapı.)


2004’te ise İsveç’te Ivanca Savic ve ekibi, 90 kişi üzerinde başka bir araştırma gerçekleştirmişti. Aynı yaş diliminden dört ayrı grup oluşturulmuş, bu gruplarda heteroseksüel kadınlar ve erkekler, homoseksüel kadınlar ve erkekler yer almıştı. Katılımcıların beyin MR’larını çeken ekip şu sonuca varmıştı: Homoseksüel erkeklerin beyin yapıları heteroseksüel kadınların beyin yapılarına benziyordu: Asimetri zayıftı. Buna karşılık heteroseksüel erkeklerin beyin yapıları, homoseksüel kadınların beyin yapısına yapılarına benziyordu: Beyinlerinin sağ yarısı, sol yarısından daha genişti.


Bilim insanları homoseksüellerin beyin yapılarıyla heteroseksüellerin beyin yapıları arasındaki farkların sebeplerini araştırmayı sürdürüyor. Gelinen noktada kesin olarak bilinen, bu farkların bireyin henüz embriyon olduğu aşamada, kromozomlarında yazılı olduğu.


Çeviren ve derleyen: Perihan Özcan


Referans: Alan R. Sanders, Gary W. Beecham, Shengru Guo, Khytam Dawood, Gerulf Rieger, Judith A. Badner, Elliot S. Gershon, Ritesha S. Krishnappa, Alana B. Kolundzija, Jubao Duan, MGS Collaboration, Pablo V. Gejman, J. Michael Bailey & Eden R. Martin. "Genome-Wide Association Study of Male Sexual Orientation". Şuradan alındı: https://www.nature.com/articles/s41598-017-15736-4. (7 Aralık 2017).

Catherine Vidal. "Le cerveau a-t-il un sexe?" Şuradan alındı: https://www.cairn.info/mon-corps-a-t-il-un-sexe--9782707173584-page-89.htm. (2015).

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.