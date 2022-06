Elon Musk’ın annesi Maye Musk hakkında bilgiler

28 Haziran 2022’de 51. doğum gününü kutlayan Elon Musk’ı kişiliği ve hayatı her zaman ilgi çekmeyi başarıyor. Öyle ki, Twitter’da takipçi sayısı 100 milyonu aşıyor. Çiçeği burnunda Twitter patronu, “sıradaki hamlesi ne olacak?” diye takip edilen bir iş insanı değil, adeta bir popüler kültür ikonu.

Forbes Dergisi’nin 2019 yılında yayınladığı listede “Dünyanın En Yenilikçi İnsanı” seçilen Musk, aynı derginin “Dünyanın En Güçlü İnsanları” listesinde de 25. Sıradan girmişti. Sıradışı girişimci, 2021 yılı Ocak ayında dünyanın en zengin kişisi unvanını elde etti. Musk, bilindiği gibi bu ünvanı Amazon.com’un kurucusu Jeff Bezos’tan almıştı.

Günlük hayatında yapay zekâ ve Mars’a koloni kurmaya dair gündemleri olan Musk’ın hayatının ilk yıllarında içe dönük bir çocuk olduğu, zaman zaman akranlarından zorbalık gördüğü, kitap ve ansiklopedi okumayı çok sevdiği yönünde detaylar bulunuyor.

“Neden bu kadar zengin?” diye soruyorsanız, işte kısaca Elon Musk’ın hayatı…

SpaceX şirketinin kurucusu, Tesla otomotiv şirketinin CEO’su ve aynı zamanda mühendislik-tasarım şefi Elon Musk, 28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nde doğdu. 20 yaşında ABD’ye göç etti. Pennsylvania Üniversitesi’nde ekonomi ve fizik okudu. Ekonomi okurken yan dal olarak fizik bölümünü de bitiren Musk, Stanford Üniversitesinde uygulamalı fizik ve malzeme bilimleri alanında yüksek lisans yaptı. Kendi kendine kodlama öğrenip 12 yaşındayken yazdığı oyun programını satarak ilk parasını kazanan Musk, 1995’te Stanford Üniversitesi’nde başladığı ancak hızlanan işleri nedeniyle tamamlamadığı doktorasını fizik ve malzeme bilimi alanında yapıyordu.

Kardeşi Kimbal Musk ile birlikte Zip2 adlı yazılım projesini hayata geçirdikten sonra Musk’ın teknoloji ve dijital işler alanında yükselişi başladı. 1999 yılında Zip2 girişimini AltaVista adlı şirkete satan Musk, 22 milyon doları cebine koydu. Cebindeki hisseler ve aklındaki projelerle birlikte X.com, PayPal gibi girişimlerin kuruculuğunu yaptı. Bu projelerden kazandığı paralarla hayalindeki yeni girişimler için harekete geçti.

Ünlü girişimcinin hem doğduğu ülkeden hem de Kanada ve ABD’den vatandaşlığı bulunuyor. Mevcut teknoloji girişimlerinin yanı sıra Neuralink isimli nöroteknoloji şirketi, OpenAI yapay zeka araştırma şirketi ve Starlink uydu şirketinin de kurucu ortağı ve eşbaşkanı. Elon Musk son olarak Twitter’ı satın almasıyla gündeme geldi. Twitter’ın yeni sahibi olan Musk’ın Haziran sonu itibarıyla Twitter’daki takipçi sayısı 100 milyonu aştı.

Peki, bu başarılı, girişimci ve renkli kişiliği dünyaya getiren anne kim? İşte Elon Musk’ın annesi Maye Musk…

Kendiliğinden ünlü

Elon Musk’ın MET Gala’ya annesiyle birlikte katılması haberini pek de sıradışı bulmamak gerek. 28 Haziran’da 51. doğum gününü kutlayan Musk’ın annesi Maye Musk da alanında ünlü bir isim. Başka bir deyişle, spot ışıkları ona ilk defa oğlu sebebiyle yönelmiyor. Diyetisyen Maye Musk, aynı zamanda da bir mode ve née Haldeman adıyla da anılıyor.

New York Post gazetesi, onu kendi başına bir yıldız olduğunu ifade ediyor. Modellik yaptığı 50 yıl boyunca Time Dergisi dahil birçok ünlü yayında boy gösteren Musk, MET Gala ve New York Moda Haftası gibi önemli etkinliklerde boy gösteriyor. Dünya Kadınları Konferansı’na konuk oluyor. Bir Beyonce videosunda, ünlü bir mısır gevreği markasının kutularında ve kozmetik reklamlarında görünecek kadar güçlü bir modellik kariyeri var. Musk, New York Times’ta yer alan haberde, yarı şaka yaparak "Elon ünlü olana kadar ünlüydüm" dediği söyleniyor.

“Çalışmak güzeldir”

Mühendis, endüstriyel tasarımcı, girişimci ve hayırsever Elon Musk’ın babası da kendisi gibi girişimci ve çok yönlü bir kişi olarak dikkat çekiyor. Ancak babası, oğlu tarafından daha sonraları “korkunç bir insan” olarak anılacaktı. Annesi ve babası 1980’de boşanan Musk, babası ile kalmaya karar verdi ancak daha sonraları pişmanlık yaşadı ve annesinin yanına, Kanada’ya gitti. Elon Musk’ın aynı babadan kardeşleri ise Kimbal ve Tosca Musk.

Bağlı bulunduğu IMG Models ajansının başkanı Ivan Bart, Maye Musk’ın tercih edilen bir sima olmasına dair “İnsanların çeşitlilik ve kapsayıcılık talep ettiği bir noktadayız” diye açıklıyor. "İnsanlar modellerde gerçekçi yaş ve beden ölçüleri görmek istiyor çünkü arkadaşları böyle” derken Meye Musk, çok daha büyük bir motivasyonu olduğunu söylüyor: “Ben sadece çalışmak istiyorum.”