Elit Andaç Çam kimdir?

Elit Anda\u00e7 \u00c7am, 8 A\u011fustos 1988 tarihinde Malatya'da d\u00fcnyaya geldi.. Malatya'da bir s\u00fcre ya\u015fad\u0131ktan sonra ailesiyle \u0130zmir'e ta\u015f\u0131nan Elit Anda\u00e7 \u00c7am, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.. \u00dcniversite e\u011fitimini Orta Do\u011fu Teknik \u00dcniversitesi'nde Sosyoloji b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden alan \u00c7am, y\u00fcksek lisans\u0131n\u0131 Kadir Has \u00dcniversitesi Tiyatro b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde tamamlad\u0131. . Kutlu\u011f Ataman'\u0131n y\u00f6netti\u011fi "Hilal Feza ve Di\u011fer Gezegenler", Bahman Ghobadi'nin y\u00f6netti\u011fi "D\u00f6rt Duvar" ve \u00dcmit \u00dcnal'\u0131n y\u00f6netti\u011fi "Sofra S\u0131rlar\u0131" gibi bir\u00e7ok uzun metrajl\u0131 filmde rol ald\u0131.. Elit Anda\u00e7 \u00c7am, bir\u00e7ok tiyatro oyununda da yer ald\u0131.\n . Ece Temelkuran'\u0131n roman\u0131na dayanan "B\u00fct\u00fcn Kad\u0131nlar\u0131n Kafas\u0131 Kar\u0131\u015f\u0131kt\u0131r" adl\u0131 oyununda ba\u015frol\u00fc oynad\u0131.. "A\u015fk Kumard\u0131r", "Sayg\u0131" adl\u0131 dizilerde de rol alan Anda\u00e7 \u00c7am, son zamanlarda "Bahar" dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00c7a\u011fla karakteri ile ad\u0131ndan s\u00f6z ettiriyor.. \u0130\u015fte Elit Anda\u00e7 \u00c7am'\u0131n Instagram hesab\u0131ndan kareler.... . .
Facebook Yorumları