Ejderha benzeri fosil keşfedildi!

Bilim insanları, Triyas dönemine ait, su altında yaşamış ve "ejderha" olarak adlandırılabilecek kadar uzun bir boyuna sahip olan yeni bir fosilin izini sürdü. Bu keşif, Çin'in güneyindeki antik kireçtaşı yataklarında gerçekleşti ve fosil, yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir deniz canlısına ait.

Dinocephalosaurus orientalis adı verilen bu tür, ilk olarak 2003 yılında tanımlanmıştı ve ilk kez bu kadar tam ve detaylı bir örneği bulunmuş oldu. Bu keşfin, milyonlarca yıl öncesinin ekosistemleri ve o dönemde yaşamış canlıların davranış biçimleri hakkında yeni bilgiler sunması bekleniyor.

Yeni bulunan bu etkileyici fosil sayesinde, bilim insanları bu tuhaf tarih öncesi yaratığın tam anatomi yapısını görebilme fırsatı buldu.

Ulusal İskoçya Müzeleri'nden ve fosili inceleyen uluslararası ekip üyesi Dr. Nick Fraser, bu canlının tam olarak ilk kez görüldüğünü belirtti ve onu "çok garip bir hayvan" olarak tanımladı.

Yapılan açıklamaya göre, yüzgeç benzeri uzuvlara sahip olan bu canlının boyun yapısı, vücudu ve kuyruğunun toplam uzunluğundan daha uzun. Araştırmacı, 32 ayrı omurdan oluşan "uzun, bükülebilir ve esnek boyun"un, Dinocephalosaurus orientalis'e su altındaki çatlaklarda yiyecek arama konusunda avantaj sağlamış olabileceğini öne sürdü.

Fosil, Çin'in güneyindeki eski kireçtaşı yataklarında keşfedildi.

Dr. Fraser, BBC News'a yaptığı açıklamada, "Bu keşif, Triyas'ın tuhaflığına sadece bir yenisini ekliyor. Bu yataklara her baktığımızda, yeni bir şey buluyoruz," dedi.

Marlene Donelly tarafından yapılan bir sanatçı tasviri, Dinocephalosaurus orientalis'in, Saurichthys olarak bilinen tarih öncesi balıklarla yüzüşünü gösteriyor. Bu canlılar, bugün bildiğimiz herhangi bir hayvana benzemeyen, kendine has özelliklere sahip, dikkat çekici tarih öncesi yaratıklar arasında yer alıyor.

Bu çalışma, hayvanın yeni fosil setlerini tanımlayan bir makale ile Edinburgh Kraliyet Cemiyeti'nin Earth and Environmental Science: Transactions dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Victoria Gill. "Fossil reveals 240 million year-old 'dragon'". Şuradan alındı: https://www.bbc.com/news/science-environment-68374520. (23.03.2024).