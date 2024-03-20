Dünyanın en mutlu ülkeleri 2024

Her y\u0131l haz\u0131rlanan D\u00fcnya Mutluluk Raporu'nun bu y\u0131lki say\u0131s\u0131 yay\u0131nland\u0131 ve bir kez daha \u0130skandinav \u00fclkeleri listenin ba\u015f\u0131nda yer ald\u0131. . Finlandiya, listenin birinci s\u0131ras\u0131ndakini yerini korudu. . D\u00fcnya Mutluluk Raporu'nun 2024 say\u0131s\u0131na g\u00f6re ilk 10 \u00fclke...\n1. Finlandiya\n2. Danimarka\n3. \u0130zlanda\n4. \u0130sve\u00e7\n5. \u0130srail\n6. Hollanda\n7. Norve\u00e7\n8. L\u00fcksemburg\n9. \u0130svi\u00e7re\n10. Avustralya. Listenin geri kalan\u0131ndaki baz\u0131 \u00fclkeler ise \u015f\u00f6yle;\n14. s\u0131rada Avusturya, 20. s\u0131rada \u0130ngiltere, 23. s\u0131rada ABD, 28. s\u0131rada Suudi Arabistan, 36. s\u0131rada \u0130spanya, 51. s\u0131rada Japonya, 64. s\u0131rada Yunanistan bulunuyor.. T\u00fcrkiye ka\u00e7\u0131nc\u0131 s\u0131rada?\n2023 raporunda 106. s\u0131rada yer alan T\u00fcrkiye, 2024 raporunda 98. s\u0131raya y\u00fckseldi.. 143 \u00fclkenin yer ald\u0131\u011f\u0131 raporda, Afganistan mutluluk s\u0131ralamas\u0131nda d\u00fcnyan\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck s\u0131ralamas\u0131nda yer alan \u00fclke olmaya devam ediyor. L\u00fcbnan, Lesoto, Sierra Leone ve Kongo da son s\u0131rada yer ald\u0131.. Raporda \u00f6ne \u00e7\u0131kan baz\u0131 veriler\nRaporda \u00f6ne \u00e7\u0131kan baz\u0131 verilere g\u00f6re, 2021 - 2023 aras\u0131nda d\u00fcnyan\u0131n her b\u00f6lgesinde olumsuz duygular kad\u0131nlarda erkeklerden daha yayg\u0131nd\u0131. . Olumlu duygular ise \u00e7ok fazla de\u011fi\u015fmedi, hala gen\u00e7ler daha b\u00fcy\u00fck ya\u015f gruplar\u0131na k\u0131yasla olumlu hislere daha \u00e7ok sahip.. K\u00fcresel mutluluk e\u015fitsizli\u011fi son on y\u0131lda t\u00fcm b\u00f6lgelerde y\u00fczde 20'den fazla artt\u0131. Ku\u015faklar aras\u0131 mutluluk de\u011ferlendirmesi de farkl\u0131l\u0131k g\u00f6steriyor.. Buna g\u00f6re, 1965'ten \u00f6nce do\u011fanlar (Boomerlar ve \u00f6ncesi) ya\u015fam de\u011ferlendirmeleri anketinde 1980'den sonra do\u011fanlara (Y ku\u015fa\u011f\u0131 ve Z ku\u015fa\u011f\u0131), k\u0131yasla d\u00f6rtte bir puan daha y\u00fcksek.\n \n* Haberin g\u00f6rselleri ShutterStock taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir..
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