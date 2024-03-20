Dünyanın en mutlu ülkeleri 2024

Her yıl yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu'nun 2024 yılı raporu yayınladı.

Yaşam
Giriş: 20 Mart 2024 11:22
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  • Her yıl hazırlanan Dünya Mutluluk Raporu'nun bu yılki sayısı yayınlandı ve bir kez daha İskandinav ülkeleri listenin başında yer aldı.

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  • Finlandiya, listenin birinci sırasındakini yerini korudu.

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  • Dünya Mutluluk Raporu'nun 2024 sayısına göre ilk 10 ülke...

    1. Finlandiya

    2. Danimarka

    3. İzlanda

    4. İsveç

    5. İsrail

    6. Hollanda

    7. Norveç

    8. Lüksemburg

    9. İsviçre

    10. Avustralya

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  • Listenin geri kalanındaki bazı ülkeler ise şöyle;

    14. sırada Avusturya, 20. sırada İngiltere, 23. sırada ABD, 28. sırada Suudi Arabistan, 36. sırada İspanya, 51. sırada Japonya, 64. sırada Yunanistan bulunuyor.

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  • Türkiye kaçıncı sırada?

    2023 raporunda 106. sırada yer alan Türkiye, 2024 raporunda 98. sıraya yükseldi.

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  • 143 ülkenin yer aldığı raporda, Afganistan mutluluk sıralamasında dünyanın en düşük sıralamasında yer alan ülke olmaya devam ediyor. Lübnan, Lesoto, Sierra Leone ve Kongo da son sırada yer aldı.

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  • Raporda öne çıkan bazı veriler

    Raporda öne çıkan bazı verilere göre, 2021 - 2023 arasında dünyanın her bölgesinde olumsuz duygular kadınlarda erkeklerden daha yaygındı.

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  • Olumlu duygular ise çok fazla değişmedi, hala gençler daha büyük yaş gruplarına kıyasla olumlu hislere daha çok sahip.

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  • Küresel mutluluk eşitsizliği son on yılda tüm bölgelerde yüzde 20'den fazla arttı. Kuşaklar arası mutluluk değerlendirmesi de farklılık gösteriyor.

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  • Buna göre, 1965'ten önce doğanlar (Boomerlar ve öncesi) yaşam değerlendirmeleri anketinde 1980'den sonra doğanlara (Y kuşağı ve Z kuşağı), kıyasla dörtte bir puan daha yüksek.

    * Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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