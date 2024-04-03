Dünyanın dört bir yanından "ilk diş" adetleri

Asırlık Ermeni geleneği Agra Hadig

Agra "diş", hadig ise pişirilmiş buğday yemeği anlamına gelir. Agra hadig ile bebeğin ilk dişinin çıkması kutlanır. Anne, bebeği bir masaya ya da yere koyar ve çocuğun önüne beş nesne koyar; bebeğin seçtiği ilk nesne gelecekteki mesleğini tahmin eder. Çocuk seçimi yapmadan önce başı bir örtü veya şal ile kapatılır ve üzerine bereketi ifade etmek için hadig serpilir.

Çocuk eline bir kitap alırsa, o bir bilim insanı, öğretmen ya da din adamı; çocuk parayı seçerse bankacı, finansçı ya da zengin biri; eğer çekici seçerse inşaat işlerinde çalışacağını gösterir. Bıçağı seçmesi bir doktoru, bir cerrahı simgelerken makas, terzi olarak geçireceğiniz bir hayatın habercisidir.