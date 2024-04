Dünyanın dört bir yanından "ilk diş" adetleri

Suriye ve Lübnan'da şeker ikramı

Suriye ve Lübnan'da, bir çocuğun ilk dişi çıktığında aileler şeker kaplı bademler dağıtırlar.

