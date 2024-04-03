Dünyanın dört bir yanından "ilk diş" adetleri

Bebeğin ilk dişi, dünyanın pek çok yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanır. İşte farklı kültürlerden ilk diş adetleri...

Anne - Baba
Giriş: 03 Nisan 2024 11:37 Güncelleme: 03 Nisan 2024 11:43
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  • Asırlık Ermeni geleneği Agra Hadig

    Agra "diş", hadig ise pişirilmiş buğday yemeği anlamına gelir. Agra hadig ile bebeğin ilk dişinin çıkması kutlanır. Anne, bebeği bir masaya ya da yere koyar ve çocuğun önüne beş nesne koyar; bebeğin seçtiği ilk nesne gelecekteki mesleğini tahmin eder. Çocuk seçimi yapmadan önce başı bir örtü veya şal ile kapatılır ve üzerine bereketi ifade etmek için hadig serpilir.

    Çocuk eline bir kitap alırsa, o bir bilim insanı, öğretmen ya da din adamı; çocuk parayı seçerse bankacı, finansçı ya da zengin biri; eğer çekici seçerse inşaat işlerinde çalışacağını gösterir. Bıçağı seçmesi bir doktoru, bir cerrahı simgelerken makas, terzi olarak geçireceğiniz bir hayatın habercisidir.

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  • İlk dişe altın

    Ülkemizde en yaygın kutlamalardan biri ilk dişe altın almadır. Bu geleneğe göre çıkan dişi ilk gören kişi bebeğe hediye alır. Hediyenin en makbulü ise altındır. Altın, dişin sağlam ve dayanıklı olmasını ve uzun ömrü sembolize eder. Dişi ilk gören kişiye müjdelediği için hediye verilir.

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  • Diş hediği

    Diş hediği "diş buğdayı" olarak da bilinen, ülkemizde ve diğer kültürlerde de yaygın bir kutlamadır. Buğdayın haşlanarak yapıldığı ve ceviz ile süslendiği bu yiyecek bebeğin ömrünün bereketli olmasını simgeler. Günümüzde bu etkinlik "ilk diş partisi" olarak organizasyon yapılarak kutlanır. Anneler çeşitli süslemeler ve donattıkları sofralar ile misafir çağırıp kutlama yapar.

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  • Kuzey Avrupa ülkelerinde diş parası

    Finlandiya ve Estonya gibi Kuzey Avrupa ülkelerindeki Hıristiyanların, çocuğun vaftiz edilmesi için ilk dişi çıkana kadar bekliyor ve vaftizden sonra bebeğe "diş parası" veriliyordu. Eski İskandinavların (ve Almanların), güçlü, sağlıklı dişlerin büyümesini teşvik etmek için diş çıkaran bir bebeğin boynuna bir kurt veya domuzun dişini bağladıkları da biliniyordu.

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  • Yahudi halk geleneği: Şekerle yıkamak

    İroniktir ki pek çok kültür bir çocuğun ilk dişini diş düşmanları olan şekerleri tüketerek kutlar. Eski bir Yahudi halk geleneğinde, ebeveynlerin bebeğin kafasını şekerle yıkaması vardı.

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  • Suriye ve Lübnan'da şeker ikramı

    Suriye ve Lübnan'da, bir çocuğun ilk dişi çıktığında aileler şeker kaplı bademler dağıtırlar.

    Referanslar:

    Jennifer Sellers. "How to Celebrate Your Baby's First Tooth". Şuradan alındı: https://health.howstuffworks.com/wellness/oral-care/kids/how-to-celebrate-babys-first-tooth.htm

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