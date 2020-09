Dünya mutfakları: Pestolu aile sofraları İtalya

İtalyan mutfağı oldukça zengin bir mutfaktır ve Akdeniz mutfağı özellikleri taşır. Bu mutfağın zenginliği, bölgesel çeşitliliğin fazla olmasından ve çok farklı tatları içerisinde bulundurmasından geliyor. İklim şartları nedeniyle bol yetişen sebze, meyve ve tahıl İtalyan mutfağının büyük bir kısmını oluşturuyor. Kuzey ve Güney İtalya’da farklılıklar mevcut. Kuzeyliler yemek pişirirken tereyağı ve taze salça, pirinç ve yeşilliklerden elde edilen soslar kullanıyor. Güneyliler ise yemeğin pişirilmesinde zeytinyağı, konserve edilmiş kuru salça ve baharatlı kırmızı soslar kullanıyor.

İtalyan Mutfağı içerisinde birden fazla besin değeri taşıyan yemek barındırır. Patates, pirinç, mısır, peynir bu mutfakta en çok tüketilen ana gıdaların başında gelir. Soslara önem veren İtalyanlar domates, biber, sarımsak, enginar, zeytin ve zeytinyağını oldukça sık kullanır. Sosların en meşhur olanlarından Pesto Sosu, zeytinyağı, fesleğen ve cevizden yapılmaktadır.

İtalyan mutfağı denilince akla peynir ve şarap çeşitleri gelmektedir. Peynirler de İtalya’da bölgeden bölgeye göre farklılık göstermektedir. İtalyan Mutfağının meşhur peynirlerinden bir kaçı Mozzarelle ve Parmesan Peyniridir. Parmesan Peyniri de üretildiği yerden almıştır adını, Parme’den. Çok sert ve açık sarımsı rengi olan bu peynir makarnaların vazgeçilmezidir. Bunlardan sonra kahve, özellikle espresso ve cappucino bu mutfağın önemli yapı taşlarıdır. Başlıca içecekleri arasında şarap ve espresso gelir.

İtalya mutfağının en bilinen özelliği çeşit çeşit makarna yemekleridir. Yöresel isimler de alan yüzlerce makarna çeşidi bulunuyor. Örneğin, Tortellini, Lazanya ve Penne. Değişik soslarla bu makarnalar servis ediliyor. İtalya’da sulu ve kuru olmak üzere iki tür çorba yapılıyor. Çorbalar daima kızarmış ekmek parçaları ile servis ediliyor.

İtalyan mutfağının özelliği açlık gidermek değildir aslında, dostlar ve aile ile zaman geçirmek, sohbet etmek asıl amaçtır. Bundan dolayı diğer yerlere göre yemek fasılları İtalya da daha uzun sürmektedir.

İtalyan mutfağından bir tarif: İtalyan Ossobuco

İtalyan Ossobuco için malzemeler (4 kişilik):

2-3 adet ossobuco et

1 küçük soğan

1 küçük havuç

1 kereviz sapı

½ su bardağı beyaz sirke

2 su bardağı et suyu

2-3 adet domates

½ limon kabuğu

1 tutam maydanoz

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Biraz un

Tuz – karabiber

Hazırlanışı:

1- Osso buco İtalyanca anlamıyla delikli et demektir. Hayvanın bacak kısmından incik denilen bölgeden iri parçalar kesilerek elde edilir. Osso buco etlerini ilk olarak unlayın. 1 yemek kaşığı zeytinyağı eklediğiniz ve kızdırdığınız bir tencerede etleri arkalı önlü yüksek ısıda mühürleyin.

2- Daha sonra etleri tencereden alın ve tereyağını aynı tencereye ilave edin. Daha sonra yemeklik doğradığınız havuç , soğan , sarımsak , kereviz sapını da tencereye ilave edin ve bir miktar kavurun. Et suyunu ilave edin ve sebzeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Daha sonra etleri de tencereye ilave edin ve sirke, limon kabuğu rendesi, ve rendelenmiş domatesleri ilave edin.

3- Yemeğin suyunu yarı yarıya çekmesi için ve etlerin yumuşaması için yaklaşık olarak 2 saat kadar kısık ateşte yemeğinizi pişirin. 2 saat sonra etlerini bir çatal yardımıyla kontrol edin. Eğer çatal rahatlıkla batıyorsa yemeğiniz hazır demektir. Yemeğiniz hazır olduğunda tencerenizden henüz yemeğinizi çıkarmadan ince kıyılmış maydanozu gezdirin.

4- Osso buco etlerinizi tek başına bir tabağa alın üzerine tencerenin içerisinde hazır halde olan sostan gezdirin. Patates püresi ile sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Not: Osso Buco et asla ve asla dövülmemelidir ve mutlaka ağır ateşte pişirilmelidir. Ağır ateşte uzun süre pişmeyen et sert olacağından lezzetsiz gelecektir.