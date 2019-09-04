Düğününüze uygun ilk dans müzikleri neler?

İlk dans çiftler için çok önemli ve anlamlıdır. Bu yüzden çiftlerin kendileri için özel birtakım şarkıları olabilir ve bunları dans müzikleri olarak tercih edebilirler. Düğününüzde tercih edebileceğiniz ilk dans şarkıları haberimizde.

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İlk dans için en güzel 30 şarkı

Sözleri ve müziği ile dansınızı anlamlı kılacak şarkılardan önerilerimiz şöyle:

 

Türkçe şarkılar:

 

Özdemir Erdoğan - Pervane

 

Tarkan - Beni Çok Sev

 

Ayşegül Aldinç & Gökhan Türkmen - Durum Leyla

 

Funda Arar - Mutlu Son

 

İrem Derici - Kalbimin Tek Sahibine

 

Can Oflaz - Fikrimin İnce Gülü

 

Nilüfer & Teoman - Sensiz Olmaz

 

Ayla Çelik - Bağdat

 

İlhan Şeşen - Sen Benim Şarkılarımsın

 

Sezen Aksu - Kutlama

 

Kayahan - Seninle Her Şeye Varım Ben

 

Güliz Ayla - Olmazsan Olmaz

 

Sezen Aksu - Aşk

 

Kenan Doğulu - Gelinim

 

Kenan Doğulu - Tencere Kapak

 

Hareketli bir şekilde giriş yapmak isteyenlere:

 

Ajda Pekkan - Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile

 

La La Land Cast - Another Day of Sun

 

DÜĞÜN ŞARKILARI LİSTESİ

Yabancı şarkılar:

 

Ed Sheeran - Perfect

 

Frank Sinatra - The Way You Look Tonight

 

Elvis Presley - Hawaiian Wedding Song

 

Etta James - At Last

 

Jason Mraz - I'm Yours

 

Frank Sinatra - Fly Me To The Moon

 

Louis Armstrong - La Vie En Rose

 

Bruno Mars - Just The Way You Are

 

Ryan Gosling & Emma Stone - City Of Stars

 

Carlos Gardel - Por una Cebeza

 

Leonard Cohen - Dance Me To The End Of Love

 

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

 

The Suntrees Sky - Joyful, Joyful (Ode to Joy)

 

DÜĞÜN PASTASI SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

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