İlk dans için en güzel 30 şarkı

Sözleri ve müziği ile dansınızı anlamlı kılacak şarkılardan önerilerimiz şöyle:
Özdemir Erdoğan - Pervane
Tarkan - Beni Çok Sev
Ayşegül Aldinç & Gökhan Türkmen - Durum Leyla
Funda Arar - Mutlu Son
İrem Derici - Kalbimin Tek Sahibine
Can Oflaz - Fikrimin İnce Gülü
Nilüfer & Teoman - Sensiz Olmaz
Ayla Çelik - Bağdat
İlhan Şeşen - Sen Benim Şarkılarımsın
Sezen Aksu - Kutlama
Kayahan - Seninle Her Şeye Varım Ben
Güliz Ayla - Olmazsan Olmaz
Sezen Aksu - Aşk
Kenan Doğulu - Gelinim
Kenan Doğulu - Tencere Kapak
Ajda Pekkan - Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile
La La Land Cast - Another Day of Sun
Ed Sheeran - Perfect
Frank Sinatra - The Way You Look Tonight
Elvis Presley - Hawaiian Wedding Song
Etta James - At Last
Jason Mraz - I'm Yours
Frank Sinatra - Fly Me To The Moon
Louis Armstrong - La Vie En Rose
Bruno Mars - Just The Way You Are
Ryan Gosling & Emma Stone - City Of Stars
Carlos Gardel - Por una Cebeza
Leonard Cohen - Dance Me To The End Of Love
Ed Sheeran - Thinking Out Loud
The Suntrees Sky - Joyful, Joyful (Ode to Joy)
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