İlk dans için en güzel 30 şarkı

Düğününüze uygun ilk dans müzikleri neler?

İlk dans çiftler için çok önemli ve anlamlıdır. Bu yüzden çiftlerin kendileri için özel birtakım şarkıları olabilir ve bunları dans müzikleri olarak tercih edebilirler. Düğününüzde tercih edebileceğiniz ilk dans şarkıları haberimizde.

Sözleri ve müziği ile dansınızı anlamlı kılacak şarkılardan önerilerimiz şöyle:

Türkçe şarkılar:

Özdemir Erdoğan - Pervane

Tarkan - Beni Çok Sev

Ayşegül Aldinç & Gökhan Türkmen - Durum Leyla

Funda Arar - Mutlu Son

İrem Derici - Kalbimin Tek Sahibine

Can Oflaz - Fikrimin İnce Gülü

Nilüfer & Teoman - Sensiz Olmaz

Ayla Çelik - Bağdat

İlhan Şeşen - Sen Benim Şarkılarımsın

Sezen Aksu - Kutlama

Kayahan - Seninle Her Şeye Varım Ben

Güliz Ayla - Olmazsan Olmaz

Sezen Aksu - Aşk

Kenan Doğulu - Gelinim

Kenan Doğulu - Tencere Kapak

Hareketli bir şekilde giriş yapmak isteyenlere:

Ajda Pekkan - Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile

La La Land Cast - Another Day of Sun

Yabancı şarkılar:

Ed Sheeran - Perfect

Frank Sinatra - The Way You Look Tonight

Elvis Presley - Hawaiian Wedding Song

Etta James - At Last

Jason Mraz - I'm Yours

Frank Sinatra - Fly Me To The Moon

Louis Armstrong - La Vie En Rose

Bruno Mars - Just The Way You Are

Ryan Gosling & Emma Stone - City Of Stars

Carlos Gardel - Por una Cebeza

Leonard Cohen - Dance Me To The End Of Love

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

The Suntrees Sky - Joyful, Joyful (Ode to Joy)