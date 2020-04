Burçlara özel beslenme yöntemi ve beden sağlığı

Doğru beslenme yöntemi ve beden sağlığı için burcunuz ne diyor?

Kendimizi tanımak demek, vücudumuzu tanımak demektir. Beslenme şeklimizi düzenlediğimizde yaşamımız da düzenlenir diyen Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, “Alışkanlıkları değiştirmek kolay değil fakat kendimizi gözlemleyerek bu işe başlayacağız” diyor ve “Burçlara özel evde kaldığımız bu süreçte nasıl beslenmeliyiz?” sorusuna yanıt veriyor.

Yükselen Koç

Güneş Koç Burcu’nda yücelir. Koçların Güneş’e ve D vitaminine ihtiyaçları vardır. Dışarı çıkamadığımız bu günlerde D vitamini kullanmak koç burçlarını motive edecektir. En azından evi havalandırmak ve varsa balkon, teras gibi Güneş’in dokunduğu ev alanlarında 15 dakika durmak koçları güçlendirir. Her zaman hareket enerjisine ihtiyaçları vardır. Eğer hareketlilikleri kısıtlanırsa kendilerini motive hissedemezler ve beden sağlığı açısından kendilerini riske atarlar.

Dikkat etmeleri gereken vücut bölgeleri; Baş bölgesi, migren, kazalar, yaralanmalar ve bağırsaklar, detay gerektiren işlere hassasiyet göstermeliler.

Beslenme: Yemekleri hızlı yememeye özen göstermelisiniz. Kırmızı meyve ve sebzeler, demir, çinko gibi iyonların vücudunuzdaki dengesine dikkat etmeli fazla tuzlu besinler tüketmemelisiniz. Vücut ısınız yüksek olabilir. Terlemenizi kontrol altına almalı, aşırı baharatlı ya da tuzlu gıdalardan uzak durmaya özen göstermelisiniz.





Yükselen Boğa

Ay Boğa’da yücelir. Güvenceleri ve korunaklı alanları yarattığınız an kendisiniz motive hissedebilirsiniz. Evinizin ve yönetiminde olduğunuz yerlerin otokontrolünü elinize almalısınız. Evdeki beslenme şekli ya da buzdolabında olan besinlerin güvenli olup olmadığı sizin kontrolünüzde olmalıdır. Eğer bu otokontrolü sağlayamazsanız kendinizi vücut sağlığı açısından riske atmış olabilirsiniz.

Dikkat etmeleri gereken vücut bölgeleri; Boğazlar, tiroit, boyun fıtığı, ense bölgesi, omurga ve böbrekler.

Beslenme: Bedeninizin su tutma oranı yüksek olabilir. Tuz dengesine dikkat etmelisiniz. Hormonel dengeyi sağlayan ve metabolizmadaki şeker dengesini koruyabilecek besinler tüketmek önemli olacak. Örneğin bir tarçın kabuğu çayınızda ya da içtiğiniz suda bulunması bu konuda oldukça yardımcı olacaktır.

Yükselen İkizler

Zihni kontrol etmek bedenle yüzleşmeyi sağlar. Bedende ne olup bittiğini kavramak için zihin hızınızı beden hızınızla doğru orantıya getirmeniz gerekli. İkizler hızlı düşünür, çabuk karar verir ve hızlı aksiyon alabilir. Tüm bu yönelimleri onun beden kontrolünü elden kaçırmasına vesile olabilir. İkizler hareketli bir burç olduğu için çok fazla kilo ile başı belada değilmiş gibi görülebilir. Hani sinsi kilolular gibi. Dışarıdan bir şey gözükmese de içteki kas yağ oranı arasında fark olabilir.

Dikkat etmeleri gereken vücut bölgeleri; El, kol ve sinir sistemi, bileklerde sinir sıkışmaları, Genital bölgeler ve Genital hastalıklar.

Beslenme: İkizler için zihni sakinleştirici çaylar gayet iyi gelir. Özellikle ıhlamurun sakinleştirici etkisi onlara iyi gelir. Uyku ile problemleri olanlar için yine melisa ve papatya çayları da etkili olacaktır. Fast-food dan ve hızlı üretilen yine aynı hızda tüketilen yiyeceklerden uzak durmalarında fayda vardır.

10 MADDEYLE İKİZLER BURCU!

Yükselen Yengeç

Yükselen yengeçler çoğunlukla oval ya da yuvarlak yüz ve vücut hatlarına sahiptirler. Bu nedenle kilo ile problemleri olmasa da dış görünüm olarak istemsizce kilolu gibi görünebilirler. Jüpiter, yengeç burcunda yücelir. Yükselen yengeçlerin alan sınırlarını geliştirmeye ve korunaklı alanlarını biraz da olsun terk etmek ve uzaklaşmaya ihtiyaçları vardır. Eğer beklentileri karşılanmazsa kendi bedenlerine küsebilirler, kontrolü bırakabilirler ve biri gelip kurtarsın diye bekleyebilirler. Hâlbuki yapmaları gereken yeniye ve yenilenmeye açık olmaktır.

Dikkat etmeleri gereken vücut bölgeleri; Mide ve sindirim problemleri, baldır ve basenler ile karaciğer.

Beslenme: Kokular yengeç için çok önemlidir. Hafıza ve geçmiş yengeç ile ilintilidir. Yiyeceğiniz besinleri önce koklayıp sonra ağza atma kararını vermek Yengeç’te otokontrol oluşturabilir. Mide asidini etkileyecek ya da bozacak olan besinlerden ve ağır gıdalardan uzak durmakta fayda vardır. Yengeç için bağımlılıklar kolay bozulmayabilir, dirençlerini kırmaları için hayatlarına yeni bir şey eklemeyi (öncü burç) ihmal etmemeliler.

10 MADDEYLE YENGEÇ BURCU

Yükselen Aslan

Yükselen Aslan için dış görünüm oldukça önemlidir. Bedenleri ve görünümleri kanlı canlı ve sıcak bir yapıya bürünmüştür. Dikkat çekici ve mükemmeliyetçi dış hatlarının olmasını arzu eder. İstediği şey onaylanma ihtiyacıdır. O nedenle o eksik ya da kusurlu olamaz. Onay ve takdir görecekse istediği düzene ve beslenme şekline kendini sokabilir. Önemli olan neyle motive olduğunu fark etmesidir. O, çeşitli organizasyonlarla bu konunun liderliğini de üstlenebilir. Başkalarına beslenme ve diyet konusunda liderlik ederken kendini de şifalandırabilir.

Dikkat etmeleri gereken vücut bölgeleri; Kalp, dolaşım sistemi, atardamarlar, bilinç, deri, iskelet ve kas sistemi, dişler.

Beslenme: Protein içerikli besinler, et ve et ürünleri Aslanlar için idealdir. Güneş ışınlarında derilerini koruması gereklidir. Onu parlatacak ve güzel gösterecek ürünleri denerken bu ürünlerin doğal olmasına dikkat etmelidir. İleriki yaşlarla birlikte beslenme şeklini hafifletmeyi ihmal etmemeli ve et sebze dengesini sağlayacak sağlıklı tabaklar tüketmelidir.

ASLAN BURCU ÖZELLİKLERİ

Yükselen Başak

Yükselen başaklar için hayat tam anlamıyla mükemmel olmalıdır. Kusursuz planda kendi dış görünümlerine ve bedenlerine belki de diğer tüm burçlardan daha fazla önem gösterirler. Her zaman bir B planları vardır ve daha belirtiler ilk baş gösterdiğinde o konunun üzerine düşer ve semptomlar tam başlamadan olayı kökünden sonlandırmak için çaba gösterirler. Ürünlerin içeriklerini okuyan ve besinleri titizlikle seçen kişiler bu burcun doğasından etkilenmişlerdir. Yine de bu konudaki tutumları bozulmuşsa kontrolü kaybettikleri alana yönelmeliler. Neyin etkisi altındalar ki kendilerini kendi doğalarından uzak tutuyorlar? Bazen ihtiyacımız olmayan gıdalara da ilgimiz olabilir ya da o gıdayı tüketmemiz gerekebilir. Yemek seçme problemleri ve kolay beğenmeme gibi durumlar nedeniyle Başakların sağlığı etkilenebilir.

Dikkat etmeleri gereken vücut bölgeleri; Sindirim sistemi ve bağırsaklar, siyatik, selülit, bacak ve topuklar.

Beslenme: Lifli gıdalar tüketmeye önem vermeliler. Bağırsakları iyi çalıştıracak besinler başaklar için idealdir. Çok çalışmaktan yemek yemeye özen gösteremeyebilirsiniz. Bu nedenle hızlı tüketilen ürünleri tercih edebilirsiniz. Bu konuya dikkat göstermek fayda sağlayacaktır. Ara sıra detoks yapmak ta tam size göre bir şifa yöntemidir.

10 MADDEYLE BAŞAK BURCU

Yükselen Terazi

Yükselen Teraziler için hareket enerjisi oldukça önemlidir. Durgun ve durağan bir hayatları varsa bu düzeni bozmak için çaba göstermeyi yeğlemelidir. İkililiklerin ve ilişkilerin burcu olduğu için tek başına yapacağı aktiviteler Terazileri memnun etmeyebilir. Evde kaldığımız bu süreçte aile üyeleriyle ya da ev arkadaşlarıyla birlikte yapacakları aktiviteler terazileri mutlu edebilir. Venüs yönetimindeki Terazi için tatlıya ve güzel görünümlü yiyeceklere karşı yatkınlık oluşabilir. Yine de Satürn bu burçta yüceldiği için yönetimi ve disiplini sağlayabilir. Tek başına olmaktansa başkalarını mutlu etmeyi düşündükçe uyumu yakalayacaktır. Partnerinizi kafaladığınız an beslenme şeklinizi birlikte değiştirmeniz çok daha kolay olacaktır.

Dikkat etmeleri gereken vücut bölgeleri; Böbrekler, omurga, vücut iç dengesi, zührevi hastalıklar, ayaklar, bağımlılıklar.

Beslenme: Hamur işleri ve unlu mamullerden olabildiğince uzak durmakta fayda vardır. Düzenli öğünler tüketmek, baklagiller ve sulu gıdalar bu burcu koruyacaktır. Vücut Hormonel dengesini bozacak ve bol şeker ihtiva eden ürünlerden uzak durulduğu müddetçe arzu ettiğiniz denge uyum ve huzura beden sağlığı olarak da erişebilirsiniz.

TERAZİ BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Yükselen Akrep

Tüm su grupları gibi yükselen akrepler de bağımlılıklara karşı meyillidirler. Onlar hem yaralı hem şifacıdır. Tıpkı chiron gibi. Suyun çözücü, arındırıcı ve temizleyici gücünü ön plana çıkarmaları gerekir. Eğer arınabiliyor, fazlalıklardan kurtulabiliyorlarsa, yaşamlarına çok şey biriktirmesi gerekecek etkenler yoksa kendilerini motive hissedeceklerdir. Eğer hayatlarından çıkarması gerekeni çıkarmayı başaramıyorsa orada bir sıkıntı vardır ve bu durum beden sağlığını etkileyecektir.

Dikkat etmeleri gereken vücut bölgeleri; Cinsel organlar, hormonlar, hemoroit, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, baş bölgesi, migren ve kazalara, yaralanmalara dikkat.

Beslenme: Vücut yağ dengesini koruyabilecek gıdalar beslenme şeklinde uygulanması gerekendir. Hormonel dengeyi düzenleyecek ürünler tüketmek te yarar sağlayacaktır. Lifli besinler tüketmek iyi gelecektir. Bitter çikolata, keskin tatlar ve kokular akreplerin istekleri arasında olabilir. Kuru gıdalar tüketmek isteyebilirler. Lif dengesi açısından kuru kayısı, kuru dut, kuru ananas dilimi gibi suyu alınmış meyveler de iyi gelebilir.

AKREP BURCUNUN KİŞİSEL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Yükselen Yay

Yükselen Yaylar keşfetmeye meraklıdırlar. Yeni şeyleri deneyimlemek onlar için bir motivasyon kaynağı olabilir. Öte yandan değişken nitelikte bir burç olduğu için hazır gıdalara ve abur cubura düşkünlük de verecektir. Onlar için sağlık öncelikleri arasında gelmeyebilir ve beslenme şekli dağınık olabilir. Doğal besinler ve çiğ gıdalar onların kurtarıcısıdır. İşlenmemiş doğal besinlerin gerçek tadını keşfetmek onlar için motivasyon kaynağı olmalıdır.

Dikkat etmeleri gereken vücut bölgeleri; Karaciğer, baldır ve basenler, tiroit, boğaz yolu enfeksiyonları, fıtık olarak karşımıza çıkar.

Beslenme: Çiğ ürünler tüketmeye önem göstermelidir. Fazla baharatlı ve aşırı yağlı gıdalardan uzak durmaları gerekir. Alerjik reaksiyonlar verebilecek gıdalardan uzak durmaya ve karaciğeri temizleyen ürünler tüketmeye özen göstermeliler. Enginar bu konuda en bilineni belki de…

YAY BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Yükselen Oğlak

Yükselen oğlakların motivasyon kaynağı görev edinmektir. Onlar için beslenme alışkanlığı bir görev olmalıdır. Bu şekilde baktıklarında kendilerine verdikleri sözü tutmak için çaba gösterirler fakat ne zaman ki eylemleri görev ediminden çıkarsa o zaman yeniden kilo alabilir ve dengeyi sağlayamayabilirler. Beslenme şeklini bir görev yerine günlük bir rutine ve alışkanlığa dönüştürmeyi başarırlarsa o zaman yaşamları kolaylaşır.

Dikkat etmeleri gereken vücut bölgeleri; Deri, iskelet ve kas sistemi, dişler, sinir sıkışmaları, eller ve kollarda hassasiyet, zihinsel sorunlara dikkat etmeleri gerekir.

Beslenme: Öğün atlamamak ve düzenli beslenmek önemlidir. Süt ve süt ürünleri, özellikle keçi sütü ve ürünleri iyi gelebilir. Kemik ve kas sistemi gelişimi açısından tuz tüketimini iyi dengelemeli ve D vitamini alımına dikkat etmeliler.

10 MADDEYLE OĞLAK BURCU!

Yükselen Kova

Yükselen kovalar, sıra dışı, marjinal ve entelektüel yapıları ile kilo problemlerine kolayca çözümler bulabilirler. Mutfağa ya da yemek yapmaya ilgileri olmayabilir. Onlar yemeğin konforu ve hazzından çok onun nasıl pişirildiği ve yemeğin yolculuğunun nereden geldiği ile ilgilenebilirler. Genel anlamda kahveye ve özel tatlara düşkün olduklarını söyleyebiliriz. Makinelerin ya da teknolojinin ürettiği yeni tatları daha fazla arzulayabilirler. Onları motive eden kitlelere hitap eden ürünlerin içerisinde olmaktır. Onlardan bir gıda mühendisi çıkabilir örneğin.

Dikkat etmeleri gereken vücut bölgeleri; Varis, siyatik, topuklar, selülit, mide, sindirim sistemi, süt bezleri ve memeler.

Beslenme: Doğal olana, organik olana yönelmeliler ve işlenmiş gıdalardan uzak durmalılar. Hafif ya da aperatif te olsa gıda boyalarıyla işlenmiş farklı tatları denemekten kaçınmalılar. Yaş ilerledikçe hareketleri daha çok kısıtlanacağı için beden sağlığını kaybetme riski taşımaktadırlar. Daha çok balık ürünlerini kırmızı ete tercih etmeleri fayda sağlayacaktır. Vücut mineral dengesini kurabilecekleri öğünler tüketmeleri sağlığını korumalarına vesile olur.

10 MADDEYLE KOVA BURCU!

Yükselen Balık

Son su elementi burcumuz Balık da diğer su elementi burçlar gibi bağımlılıklara meyillidirler. Dikkat etmeleri gereken aşırılıklardan uzak durmalarıdır. Fakat balık burcu evrensel bir burç olduğu için mistik ve okült konulara yatkınlıkları bu dünyadaki bedenlerini önemsememelerini sağlayabilir. Onlar daha çok bu dünyanın tezahür ettiği zahiri görüntü ile ilgili oldukları için hazır gıdalara, şekerli ürünlere ve bağımlılık yapan maddelere kolayca çekilebilirler. Kendi hayatlarını başkaları için kolayca feda edebilecekleri için kendi beden kontrollerini kolayca kaybedebilirler. Dikkat etmeleri gereken alan bu dünyaya daha çok sorumluluk ve günlük rutinler şeklinde bakmaları ve konsantre olmalarıdır.

Dikkat etmeleri gereken vücut bölgeleri; Ayaklar, ayakta durmaya bağlı problemler, kalp, kan dolaşımı, ateşli rahatsızlıklar.

Beslenme: Yükselen Balıkların vücutları suyu ve tuzu tutma eğilimi gösterebilir. Bu da çeşitli vücut bölgelerinde ödem ve şişlikler olarak karşımıza çıkar. Bağımlılık yapıcı beslenme rutinlerini bozmalı ve şekerli gıdalardan uzak durmaya özen göstermeliler. Aromaterapi tam bu burca göredir. Kokular, uçucu yağlar ve özel besinlerle hazırlanan detokslar beslenme şekliniz haricinde vücudunuzu şaşırtacak ve rutininizi bozacak olumlu eylemler olacaktır.

10 MADDEYLE BALIK BURCU!