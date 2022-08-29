Diyetler neden başarısız olur?

Pazartesi günü başlanan ve hafta sonunu görmeden sonlanan diyetlerden mustaripseniz, bunun önüne nasıl geçebileceğinizi öğrenmek isteyebilirsiniz...

Diyetler neden başarısız olur?
Sağlık
29 Ağustos 2022 11:47 Güncelleme: 29 Ağustos 2022 11:47
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Yeni yılda, doğum günlerinde veya yeteri kadar motive olduğunuz bir pazartesi günü diyete başlamak… Birçok kişiye tanıdık gelebilecek bu senaryo çoğu zaman aynı aşinalıkta bir hüsranla sonuçlanır ancak böyle olmak zorunda değil. Çoğu diyetin başarısızlıkla sonuçlanmasının altında yatan sebepler aynıdır ve bunları keşfederek çözüm yolları yaratmak sizin için hedefe ulaşan ve sürdürülebilir bir beslenme tarzının anahtarı olabilir. İşte birçok diyetin ortak hataları ve çözüm önerileri:

1- Diyetler arasında kaybolmak

Kilo vermeye karar veren birinin zihninizde beliren ilk düşünce ‘’Hangi diyeti uygulamalıyım’’ olabilir. Ufak bir araştırma neticesinde yüzlerce diyet listesi arasında hangisinin doğru olduğunu bulmaya çalışmak oldukça yorucu ve hatta imkânsız olabilir. Glütensiz beslenme, aralıklı oruç, karbonhidrat tüketimini kısıtlama veya vegan beslenme gibi birçok farklı fikir, birbirleriyle çatışabileceği için birini seçme zorunluluğu hiç de kolay bir süreç değildir.


Böyle bir ikilemde kaldığınız zaman, neyin daha doğru olduğunun peşinen gitmek yerine neyin size uyduğunu anlamaya çalışın. Eğer saatlerce aç kalmak sizi mutsuz ve gergin biri yapıyorsa, aralıklı oruç sizin için iyi bir yöntem olmayacaktır ve bunu zorlamanın bir faydasınız göremezsiniz. Vücudunuza aykırı bir şey yapmaya devam ederseniz bir süre sonra isyan bayrakları çekilebilir ve kendinizi sağlıksız atıştırmalıkların arasında bulabilirsiniz. Kilo vermenin tek bir doğru formülü yoktur ve yapmanız gereken sizin için sürdürülebilir ve keyifli olan yöntemi bulmaktır.

2- Gerçekçi olmayan beklentiler

Hızlı sonuçları görmek motive istikrarlı olmak için oldukça faydalı olabilir ancak sayılara çok fazla takıldığınızda yerinizde sayarsınız. Fazla kilolarınızı biriktirmeniz bir hafta sürmediği için olanlarda bir hafta veya bir ay gibi kısa süreler içerisinde tamamen kurtulmayı bekleyemezsiniz. Bu beklenti gerçekleşmediğinde sizi diyet yönteminizin işe yaramadığı düşüncesine sürükleyebilir veya kendinizi sürekli farklı şeyler denerken ancak hiçbirinden sonuç alabilecek kadar sadık olmazken bulabilirsiniz.


Sadece bir kilo vücut yağını atmak, vücudunuzdan iki paket margarin atmak gibidir; bu bilgi, nasıl hissettiğiniz ve kıyafetlerinizin nasıl oturduğu konusunda büyük bir fark yaratabilir. Öte yandan, çok daha kolay ve hızlı olan su ağırlığını kaybetmek vücut kompozisyonunuzu değiştirmez ve hepsini birkaç saat içinde geri kazanabilirsiniz. Bu yüzden sayılara takılıp kalmak yerine, nasıl hissettiğinize, kotunuzun daha bol olup olmadığına ve vücudunuzun nasıl değiştiğine, örneğin daha temiz bir cilt, daha az yüz şişkinliği yaşamanız vb. gibi şeylere odaklanın.

Yoktan motivasyon yaratmak
Yoktan motivasyon yaratmak


3- Şişkinlik

Daha temiz, daha sağlıklı bir beslenme planı benimsemenin beklemeyebileceğiniz yan etkilerinden biri şişkinlikte bir artıştır. Meyve, sebze, kepekli tahıllar, fasulye, mercimek ve kuruyemiş alımınızı artırmak, günlük lif alımınızda önemli bir artış anlamına gelebilir. Lif, sindirim sisteminizden kan dolaşımınıza parçalanmadığı ve emilmediği için, sisteminizde bir kaç gün sürebilen bir şekilde çalışması gerekir. Lif yemek aynı zamanda sindirim sisteminiz için bir tür kuvvet antrenmanı gibidir, çünkü sindirim sisteminizdeki kaslar lifi ilerletmek, sindirmek için kasılmak zorundadır. Sürekli olarak bu şekilde yemeye devam etmek ve bol su içmek etkilerin azalmasına yardımcı olur, ancak başlangıçta karnınız inatçı olabilir.


Şişkinliğin kilonuzla veya vücut kompozisyonunuzla hiçbir ilgisi olmadığını unutmayın. Başka bir deyişle, bu şişkinlik ilk başlarda kilo kaybınızın görsel sonuçlarını görmenizi geciktirebilir ancak bu geçicidir ve zamanla vücudunuz uyum sağlayacaktır.

4- Destek eksikliği

Bu daha sağlıklı beslenmeye çalışan insanlar için en zorlayıcı engel olabilir. Çoğu zaman bir kereden bir şey olmaz anlayışıyla ortaya çıkan ikram ve ısrarlar reddetmeyi zorlaştırabilir. Bunu bir yaşam tarzı haline getirmek için diyetin bir ceza ve sevdiğiniz besinlerin bir ödül olduğu anlayışından uzaklaşmanız gerekir.


Yeni yaşam tarzınızı pekiştirmek için mümkün olan her yerde destek arayın. Spor arkadaşı edinin ve öğünlerinizi sizinle benzer bir anlayışa sahip olan insanlarla geçirmeye çalışın. Sağlıksız ödüllerden uzaklaşmak için düzenli olarak kendinize sağlıklı ödüller verin ve yeni beslenme tarzınınız damağınızı mutlu ettiğinden emin olun.

5- Zor günler

Yeme alışkanlıklarınızı yeniledikten ve düzenli olarak spor salonuna gittikten sonra ne kadar iyi hissederseniz hissedin, vazgeçmek isteyeceğiniz günler olacaktır. Gerçek şu ki, sağlıklı yaşamak için daha fazla zaman, enerji ve farkındalık gerekiyor. Bu nedenle stresli bir günün ardından, zaten yorgun olduğunuzda ve hala akşam yemeği pişirmeniz gerektiğinde, kendinizi pes edecek gibi hissedebilirsiniz. Ayrıca, insanın doğumdan itibaren kendini yatıştırmak, kötü hislerden kaçmak, ödüllendirilmek ve rahatlamak için yemeğe başvuracak şekilde programlandığını göz ününe alırsanız, bu oldukça normal bir durum. Bu dürtüyü hissettiğinizde, destek sistemlerinize ulaşın, ruh halinizdeki, uykunuzdaki ve özgüveninizdeki gelişmeler gibi kilo vermenin çok ötesine geçen ödüllere odaklanın.


Yine de bir gün kendinizi çizdiğiniz sınırların ötesinde ve sağlıksız olduğunu düşündüğünüz öğünlerde bulursanız, her şeyin mahvolduğunu düşünmeyin ve ertesi gün kaldığınız yerden devam edin. Kilo vermek, mükemmellik değil, tutarlılık ile ilgilidir, bu yüzden bir "kötü" öğünün veya günün sizi tamamen rayından çıkarmasına izin vermeyin. Düzenli olarak sağlıklı beslenmek ve aktif olmak, bu ufak hataları görmezden gelecektir.


Referans: Cynthia Sass. “5 Reasons New Diets Fail (And How to Avoid Them)”. Şuradan alındı: https://www.health.com/nutrition/5-reasons-new-diets-fail-and-how-to-avoid-them (08.01.2020).


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Beslenmemize her zaman dikkat etmeliyiz ancak bazen ipin ucu epeyce kaçar ve acilen "En iyi diyetler neler?" diye aratmaya başlarız. Size işinizi kolaylaştıracak bir haberimiz var: aradığınız tüm diyet çeşitlerini tek bir içerikte topladık!

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1- Alkali diyeti Kahvaltı ya da öğle yemeğinde önerilen besinlerden istenildiği kadar yemenin mümkün olduğu alkali diyette vücut pH dengesi sağlanmaya çalışılıyor. Aşırı miktarda proteinle beslenmek vücutta aşırı miktarda asite neden olabilir bu nedenle alkali beslenme bunu dengeler. Alkali diyet nasıl yapılır? Yiyeceklerin içerdiği asit oranına göre seçim yaparak hazırlanan beslenme programları ile yapılan Alkali diyette taze meyve, sebze ve yumru kökleri ile beslenmek oldukça önem taşıyor. Protein tamamen reddedilir ve sebze ağırlıklı çalışılır. Alkali diyet ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için tıklayın!
2- İsveç diyeti 13 günde 7-10 arası kilo verdirdiği bilinen İsveç diyeti verdiğiniz kiloları geri almanızı zorlaştıran bir sisteme sahip. İsveç diyeti nasıl yapılır? İsveç diyetinin keskin genel bazı maddeleri vardır bunlardan bazıları: belirtilen miktarın üzerinde gazlı içecek veya kahve tüketmemek, diyeti 13 günden uzun yapmamak, 6 günü tamamlamadan diyeti bırakmamak... İsveç diyeti ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için tıklayın!
3- GAPS diyeti Genellikle anksiyete, otizm, şizofreni, epilepsi, depresyon, bipolar ve obsesif-kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi rahatsızlıkların olması durumunda başvurulan GAPS diyeti mutlaka konusunda uzman bir kişi ile yapılmalıdır. GAPS diyeti nasıl yapılır? Bağırsak florası korunarak, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasının amaçlandığı GAPS diyetinde kemik suyu, ev yapımı yoğurt, ev yapımı turşu, hindistan cevizi yağı, avokado, tatlı patates, balkabağı, kırmızı pancar önemli besinler arasında bulunuyor. Diyette güne içerisine limon sıkılmış su veya taze sıkılmış havuç suyu ile başlanabilir. Herhangi bir meyvenin veya sebzenin suyu tüketilebilirse de tedavi edici özelliği yüksek olan havuç, pancar, kereviz, lahana gibi sebzeler özellikle önerilir. GAPS diyeti ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için tıklayın!
4- Detoks diyeti Vücudu toksinlerden arındıran ve yağ yaktıran bir ödem atma diyeti olan detoks diyetinde spor yapmak en önemli etmenlerden biridir. Buna ek olarak günlük 2 litre su içmek de bu diyetin olmazsa olmazları arasındadır. Detoks diyeti nasıl yapılır? Detoks diyetinde 3 ana öğün ve 3 ara öğün olmak üzere günde 6 öğün yemek yenilir. Yemek aralarında günde 6 tane orta boy meyve tüketilmeli. Tüketilen meyveler günlük şeker ihtiyacını karşılamaktadır. Detoks diyeti ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için tıklayın!
5- Candida diyeti Candida diyeti insan bedeninde bulunan en yaygın mantar olan candida mantarının neden olacağı enfeksiyonların semptomlarını hafifletmeyi hedefleyen katı bir diyettir. Candida diyeti nasıl yapılır? Candida diyetinde şekeri, glüteni, alkolü, belirli süt ürünlerini beslenme listenizden çıkarmanız gerekmektedir. Bu besinlerin yerine az şekerli meyveler, nişastasız sebzeler ve glütensiz gıdalar tüketilir. Candida diyeti ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için tıklayın!
6- 3+3 diyeti 3+3 diyeti, yeni aldığınız kiloları hemen vermek veya takıldığınız yerden kurtulmak için uygundur. 3+3 diyeti nasıl yapılır? Su, yeşilçay, probiyotik kullanmak, haftada 2-3 gün pilates yapmak, doğru nefes almayı öğrenmek 3+3 diyetinin olmazsa olmazları arasında yer alır. Bu diyette haftada 2-3 adet balık tüketilmelidir. Güzel yanı ise 3+3 diyeti haftada 1 gün kaçamak yapmanıza imkan tanır. 3+3 diyeti ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için tıklayın!
7- Yumurta diyeti Yumurta diyetini yapanlar genellikle 7 - 15 kilo arasında bir kilo kaybeder. Bu diyete ilişkin bilmeniz gerken en önemli konu ise farklı kronik hastalığı olan insanların bu diyeti doktor kontrolü altında yapması gerektiğidir. Yumurta diyeti nasıl yapılır? Yüksek protein içeren gıdalar, kilo vermede oldukça yardımcıdır. Bu nedenle bu diyetin yıldızı tabii ki yumurta ve yüksek protein içeren diğer besinler... Yumurta diyetinin diğer bir püf noktası ise uyguladıktan 5 gün sonra, 2 gün ara vermek ve sonra diyeti 2 kere daha tekrar etmek. Yumurta diyeti ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için tıklayın!
8- Lahana diyeti Hızlı bir şekilde yağ yaktıran lahana diyeti, yalnızca 7 günlük bir diyettir. 7 gün yapılan lahana diyetine mutlaka 15 gün ara verilmelidir. Lahana diyeti nasıl yapılır? 7 günlük beslenme önerilerinin bulunduğu lahana diyetinde başrol tabii ki lahanadır. Lahana çorbası ise lahanın en lezzetli hallerinden biridir. Lahana diyeti ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için tıklayın!
9- Ketojenik diyet Karbonhidratları azaltıp, yağ ve protein miktarını artırma esasına dayanan ketojenik diyette et, balık, tereyağı, zeytinyağı başrol oyuncuları arasında bulunuyor. Ketojenik diyet hızlı kilo verdiren diyetler arasında yer alıyor. Ketojenik diyette protein ve hayvansal yağ tüketiminin fazla olması ve meyve-sebze tüketiminin çok az olması ya da hiç olmaması bir risk taşıdığından diyetin uzman kontrolünde yapılması tavisye ediliyor. Ketojenik diyet nasıl yapılır? Ketojenik diyet sağlıklı yağlardan zengin, karbonhidrattan fakir bir diyettir ve bu yöntem ile vücuttaki yağların yakılarak kilo vermek hedeflenmektedir. Ketojenik diyetin olmazsa olmaz besinleri arasında ise organik yumurta, tavuk, hindi eti, somon, ringa balığı ve uskumru gibi yağlı balıklar bulunmaktadır. Ketojenik diyet ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için tıklayın!
10- 15 günde 7 kilo verdiren diyet 10- 15 günde 7 kilo verdiren diyet, hafifleme diyeti olarak da biliniyor. Çeşitli cilt hastalıklarından muzdarip olanların ve sindirim problemleri olan insanların uyguladığı bir diyet olan bu diyette en önemli nokta tuz tüketimini minimuma indirmek ve bolca su içmek. 15 günde 7 kilo verdiren diyet nasıl yapılır? Özel bir beslenme listesine sahip olan bu diyette daha fazla kilo vermek istiyorsanız kısa bir ara verdikten sonra diyeti tekrar edebilirsiniz. Unutmamanız gereken nokta ise eğer sağlıklı olmak istiyorsanız sağlıklı bir yaşam tarzınızın olması gerektiği... 15 günde 7 kilo verdiren diyet ile ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için tıklayın!


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