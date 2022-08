Diyetler neden başarısız olur?

Yeni yılda, doğum günlerinde veya yeteri kadar motive olduğunuz bir pazartesi günü diyete başlamak… Birçok kişiye tanıdık gelebilecek bu senaryo çoğu zaman aynı aşinalıkta bir hüsranla sonuçlanır ancak böyle olmak zorunda değil. Çoğu diyetin başarısızlıkla sonuçlanmasının altında yatan sebepler aynıdır ve bunları keşfederek çözüm yolları yaratmak sizin için hedefe ulaşan ve sürdürülebilir bir beslenme tarzının anahtarı olabilir. İşte birçok diyetin ortak hataları ve çözüm önerileri:

1- Diyetler arasında kaybolmak

Kilo vermeye karar veren birinin zihninizde beliren ilk düşünce ‘’Hangi diyeti uygulamalıyım’’ olabilir. Ufak bir araştırma neticesinde yüzlerce diyet listesi arasında hangisinin doğru olduğunu bulmaya çalışmak oldukça yorucu ve hatta imkânsız olabilir. Glütensiz beslenme, aralıklı oruç, karbonhidrat tüketimini kısıtlama veya vegan beslenme gibi birçok farklı fikir, birbirleriyle çatışabileceği için birini seçme zorunluluğu hiç de kolay bir süreç değildir.

Böyle bir ikilemde kaldığınız zaman, neyin daha doğru olduğunun peşinen gitmek yerine neyin size uyduğunu anlamaya çalışın. Eğer saatlerce aç kalmak sizi mutsuz ve gergin biri yapıyorsa, aralıklı oruç sizin için iyi bir yöntem olmayacaktır ve bunu zorlamanın bir faydasınız göremezsiniz. Vücudunuza aykırı bir şey yapmaya devam ederseniz bir süre sonra isyan bayrakları çekilebilir ve kendinizi sağlıksız atıştırmalıkların arasında bulabilirsiniz. Kilo vermenin tek bir doğru formülü yoktur ve yapmanız gereken sizin için sürdürülebilir ve keyifli olan yöntemi bulmaktır.

2- Gerçekçi olmayan beklentiler

Hızlı sonuçları görmek motive istikrarlı olmak için oldukça faydalı olabilir ancak sayılara çok fazla takıldığınızda yerinizde sayarsınız. Fazla kilolarınızı biriktirmeniz bir hafta sürmediği için olanlarda bir hafta veya bir ay gibi kısa süreler içerisinde tamamen kurtulmayı bekleyemezsiniz. Bu beklenti gerçekleşmediğinde sizi diyet yönteminizin işe yaramadığı düşüncesine sürükleyebilir veya kendinizi sürekli farklı şeyler denerken ancak hiçbirinden sonuç alabilecek kadar sadık olmazken bulabilirsiniz.

Sadece bir kilo vücut yağını atmak, vücudunuzdan iki paket margarin atmak gibidir; bu bilgi, nasıl hissettiğiniz ve kıyafetlerinizin nasıl oturduğu konusunda büyük bir fark yaratabilir. Öte yandan, çok daha kolay ve hızlı olan su ağırlığını kaybetmek vücut kompozisyonunuzu değiştirmez ve hepsini birkaç saat içinde geri kazanabilirsiniz. Bu yüzden sayılara takılıp kalmak yerine, nasıl hissettiğinize, kotunuzun daha bol olup olmadığına ve vücudunuzun nasıl değiştiğine, örneğin daha temiz bir cilt, daha az yüz şişkinliği yaşamanız vb. gibi şeylere odaklanın.

3- Şişkinlik

Daha temiz, daha sağlıklı bir beslenme planı benimsemenin beklemeyebileceğiniz yan etkilerinden biri şişkinlikte bir artıştır. Meyve, sebze, kepekli tahıllar, fasulye, mercimek ve kuruyemiş alımınızı artırmak, günlük lif alımınızda önemli bir artış anlamına gelebilir. Lif, sindirim sisteminizden kan dolaşımınıza parçalanmadığı ve emilmediği için, sisteminizde bir kaç gün sürebilen bir şekilde çalışması gerekir. Lif yemek aynı zamanda sindirim sisteminiz için bir tür kuvvet antrenmanı gibidir, çünkü sindirim sisteminizdeki kaslar lifi ilerletmek, sindirmek için kasılmak zorundadır. Sürekli olarak bu şekilde yemeye devam etmek ve bol su içmek etkilerin azalmasına yardımcı olur, ancak başlangıçta karnınız inatçı olabilir.

Şişkinliğin kilonuzla veya vücut kompozisyonunuzla hiçbir ilgisi olmadığını unutmayın. Başka bir deyişle, bu şişkinlik ilk başlarda kilo kaybınızın görsel sonuçlarını görmenizi geciktirebilir ancak bu geçicidir ve zamanla vücudunuz uyum sağlayacaktır.

4- Destek eksikliği

Bu daha sağlıklı beslenmeye çalışan insanlar için en zorlayıcı engel olabilir. Çoğu zaman bir kereden bir şey olmaz anlayışıyla ortaya çıkan ikram ve ısrarlar reddetmeyi zorlaştırabilir. Bunu bir yaşam tarzı haline getirmek için diyetin bir ceza ve sevdiğiniz besinlerin bir ödül olduğu anlayışından uzaklaşmanız gerekir.

Yeni yaşam tarzınızı pekiştirmek için mümkün olan her yerde destek arayın. Spor arkadaşı edinin ve öğünlerinizi sizinle benzer bir anlayışa sahip olan insanlarla geçirmeye çalışın. Sağlıksız ödüllerden uzaklaşmak için düzenli olarak kendinize sağlıklı ödüller verin ve yeni beslenme tarzınınız damağınızı mutlu ettiğinden emin olun.

5- Zor günler

Yeme alışkanlıklarınızı yeniledikten ve düzenli olarak spor salonuna gittikten sonra ne kadar iyi hissederseniz hissedin, vazgeçmek isteyeceğiniz günler olacaktır. Gerçek şu ki, sağlıklı yaşamak için daha fazla zaman, enerji ve farkındalık gerekiyor. Bu nedenle stresli bir günün ardından, zaten yorgun olduğunuzda ve hala akşam yemeği pişirmeniz gerektiğinde, kendinizi pes edecek gibi hissedebilirsiniz. Ayrıca, insanın doğumdan itibaren kendini yatıştırmak, kötü hislerden kaçmak, ödüllendirilmek ve rahatlamak için yemeğe başvuracak şekilde programlandığını göz ününe alırsanız, bu oldukça normal bir durum. Bu dürtüyü hissettiğinizde, destek sistemlerinize ulaşın, ruh halinizdeki, uykunuzdaki ve özgüveninizdeki gelişmeler gibi kilo vermenin çok ötesine geçen ödüllere odaklanın.

Yine de bir gün kendinizi çizdiğiniz sınırların ötesinde ve sağlıksız olduğunu düşündüğünüz öğünlerde bulursanız, her şeyin mahvolduğunu düşünmeyin ve ertesi gün kaldığınız yerden devam edin. Kilo vermek, mükemmellik değil, tutarlılık ile ilgilidir, bu yüzden bir "kötü" öğünün veya günün sizi tamamen rayından çıkarmasına izin vermeyin. Düzenli olarak sağlıklı beslenmek ve aktif olmak, bu ufak hataları görmezden gelecektir.

