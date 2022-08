Diyet anksiyeteye yardımcı olabilir mi?

Anksiyete, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen oldukça yaygın bir durum. Bununla birlikte Sebze-meyveler ve diğer sağlıklı gıdalar açısından zengin, besleyici bir diyet kaygı semptomlarını yönetmekte yardımcı olabilir.

Anskiyeteye iyi gelen yiyecekler neler?

1. Yağlı balıklar

Somon, uskumru, sardalye, alabalık ve ringa balığı gibi yağlı balıklar omega 3 açısından oldukça zengin besinlerdir. Omega-3 yağ asitlerinin ise bilişsel işlev ve zihinsel sağlıkla güçlü bir ilişkisi olduğu biliniyor. Somon ve sardalye gibi balıkların içeriğinde bolca bulunan D vitamini eksikliği ise duygu durum bozukluğu ile ilişkilendiriliyor.

2. Yumurta

Özellikle serbest gezen tavuk yumurtasının sarısı oldukça iyi bir D vitamini kaynağı olabilir. Aynı zamanda yumurta, mükemmel ve tam bir protein kaynağıdır. Yani gerekeli tüm temel amino asitleri içerir.

Yumurta ayrıca serotonin oluşturmaya yardımcı olan bir amino asit olan triptofan içerir. Serotonin beyinde, bağırsaklarda ve kan trombositlerinde bulunan ve ruh halini, uykuyu, hafızayı ve davranışı düzenlemeye yardımcı olan kimyasal bir nörotransmiterdir.

3. Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği, elektrolit dengesini düzenlemeye ve kan basıncını yönetmeye yardımcı olan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Kabak çekirdeği ve muz gibi potasyum açısından zengin besinler yemek, stres ve kaygı belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

4. Zerdeçal

Zerdeçaldaki kurkumin adı verilen aktif bileşen, anksiyete ve depresyon gibi duygudurum bozuklukları yaşayan kişilerde sıklıkla artan inflamasyonu ve oksidatif stresi azaltarak anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olabilir.

5. Papatya

Dünyanın her yerindeki birçok insan, anti-inflamatuar, antibakteriyel, antioksidan ve gevşetici özellikleri nedeniyle papatya çayını bitkisel bir ilaç olarak kullanır. İçeriğindeki flavonoidlerin yardımıyla papatya çayı kaygıyı yönetmede faydalı olabilir.

6. Yoğurt

Yoğurt, sağlıklı bakteriler olan Lactobacillus ve Bifidobacteria içerir. Yoğurt ve peynir, turşu gibi fermente ürünleri diyetinize eklemek, sağlıklı bir bağırsağın ve dolayısıyla daha sağlıklı bir beynin anahtarı olabilir.

7. Yeşil çay

Yeşil çay, theanine adı verilen bir amino asit içerir. Theanine, anti-anksiyete ve sakinleştirici etkilere sahiptir ve serotonin ve dopamin üretimini artırabilir.

Anksiyetesi olanlar bu yiyeceklerden kaçın!

İster kilo vermek için isterse daha sağlıklı bir hayat için olsun, diyet yaparken ne yediğinizden çok ne yemediğiniz önemlidir. Bazı yiyecekler anksiyete gibi ruh sağlığı sorunlarını tetikleyebilir ve kötüleştirebilir. İşte daha dengeli bir duygu dünyası için uzak durmanız gerekenler:

1. Meyve suyu

Meyve tüketirken aldığınız lif sizi doyurur ve enerjinin daha yavaş bir şekilde kazanılmasını sağlar. Bu lif olmadan, sizi çabucak heyecanlandırabilecek ve aynı hızla aşağı çekebilecek bir şekerli su içersiniz. Ani düşüş nedeniyle oluşan açlıksa anksiyete ve depresyonu tetikleyebilir.

2. Gazlı içecekler

Doğal maden suyunun dışındaki, soda gibi gazlı içecekler vücudunuza faydalı hiçbir besin kazandırmazken, yüksek şeker içeriğiyle hızlı yükselen ve düşen bir kan şekeri oluştururlar. Sadece şeker içeriğinden dolayı değil, kafein içeriğinden dolayı da uzak durulması gerekir.

3. Beyaz ekmek

Yüksek oranda işlenmiş beyaz un, kan şekerini hızla yükseltir. Bu, anksiyete ve depresyon için kötü olabilecek enerji sıçramalarına ve çökmelerine neden olabilir. tam tahıllı ekmek daha kompleks karbonhidratlarla daha dengeli enerji seviyeleri sağlayabilir.

4. Ketçap

Ketçap, masum bir domates sosu gibi gözükse de aslında eşsiz lezzetini içerdiği yüksek miktardaki şekerden alır. Yemek kaşığı başına dört gram şeker içeriğiyle ketçap, sınırsızca tüketebileceğiniz bir şey değil. Bununla birlikte anksiyeteyi tetikleyebilen bir tatlandırıcı olan aspartam içerir. Ketçap da anksiyete bozukluğuna sahip kişilerce uzak durulması gereken bir yiyecek.

5. Kahve

Alışkın değilseniz, kahvenin içerdiği kafein sizi gergin yapabilir ve uykunuzu bozabilir. Fazla alıştığınız durumlarda ise kafein yoksunluğu çekebilirsiniz. Her iki durum da depresyon ve anksiyete bozukluklarında zorlayıcı olabilir.

6. Enerji içecekleri

Ani enerji yüklemeleri anormal kalp ritimlerine, kaygıya ve uyku sorunlarına neden olabilirler. Bu içeceklerde genellikle bol miktarda şeker veya yapay tatlandırıcı bulunur. Kesinlikle uzak durmanız gerekir.

7. İşlenmiş gıdalar

Çok fazla işlenmiş et, kızarmış yiyecekler, rafine tahıllar, şekerlemeler, hamur işleri ve yüksek yağlı süt ürünleri yerseniz, endişeli ve depresif olma olasılığınız daha yüksektir. Tam lif açısından zengin tahıllar, meyveler, sebzeler ve balıklarla dolu bir diyet, daha dengeli bir olmanıza yardımcı olabilir.

