Diş macununuz dişlerinizi aşındırıyor olabilir mi?

Dişlerinizi fırçalamak önemlidir, ancak neyle fırçaladığınız daha önemlidir. Gereğinden sert kimyasallar kullanmak, dişlerinizi aşındırabilir…

Diş macununuz dişlerinizi aşındırıyor olabilir mi?
Sağlık
Giriş: 11 Kasım 2022 12:40 Güncelleme: 11 Kasım 2022 12:41
ABONE OL

Diş macununuzun aşındırma özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Elbette ki sağlıklı dişler için gerekli bir şey olan diş macunu birçok farklı madde içerir. Doğru maddeleri doğru miktarda kullanmak sizi ışıldayan gülümsemelere götürürken, sert kimyasallar içeren diş macunları kullanmak dişlerinizi aşındırabilir. Aslında her diş macununun belirli bir aşındırma düzeyi vardır. Diş, sert bir organ olsa da her gün en az iki kere ve iki dakika boyunca fırçalandığı düşünülürse, uzun süreli kullanımda yanlış macun kullanımının dişlerinizi aşındırabileceğini de hesaba katmak gerekir.


Herhangi bir diş macunundan oluşabilecek hasarı önlemenin en iyi yolu, her zaman bezelye büyüklüğünü geçmeyecek kadar kullanmaktır diş macununuzun doğal veya organik olması, onu daha büyük miktarlarda kullanabileceğiniz anlamına gelmez.


Diş macunsuz diş temizliği sağlanabilir mi?
Diş macunsuz diş temizliği sağlanabilir mi?

Diş macunu neyi değiştirir?

Dişlerde ve diş eti ceplerinde biriken plakları, yiyecek artıklarını, bakterileri temizlemenin en iyi yolu, mekanik olarak fırçalamaktan geçer. Sıcak ve soğuğa hassas dişler konu olduğunda ise macun seçimi daha da önemli bir hale gelir.


Dişinizde biriken plaklar, tükettiğiniz şekerler ve karbonhidratlarla temas ettiğinde asidik hale gelir. Plak en az 12 saatte bir büyüme eğilimindedir, bu nedenle günde en az iki kez fırçalamak gerekir. Fırçalama ve diş ipi kullanımı plakların sadece %70-80'ini alır. Diş macunlarına eklenen aşındırıcı maddeler de aslında bu plaklara yöneliktir. Plaklarınızın derecesi, aşındırıcı madde ihtiyacını da belirler. Bazı insanlar dişlerini sadece mekanik etkiyle temizlemeyi tercih edebilir.


Diş macunumun aşındırıcı olduğunu nasıl anlarım?

Diş macunlularının içerisindeki aşındırıcı maddelerin dereceleri, içerik kısmında yer almadığından bunu anlamak ancak karşılaştırma yoluyla mümkün olabilir. Farklı diş macunlarını aynı plastik yüzeyde denerseniz, hangisinin daha aşındırıcı olduğunu anlayabilirsiniz ancak unutmayın ki bu aşınmanın bir kısmı fırçalama hareketinin kendisinden kaynaklanır ve tamamen zararlı değildir.


Herhangi bir diş macunundan herhangi bir kalıcı diş yapısının hasar görmesini önlemenin en iyi yolu, her zaman sadece bezelye büyüklüğünde veya daha az miktarda uygulamaktır. Buna düşük aşındırıcılıktaki ve doğal macunlar dâhildir. Dişinizi temizleyen asıl şey, fırçalama hareketi ve sıklığıdır.


Referans: "Why are abrasive ingredients added to toothpaste?" Şuradan alındı: https://www.teeth.org.au/toothpaste-abrasives


Evde diş macunu nasıl yapılır?
Evde diş macunu nasıl yapılır? Sıra geldi evde diş macunu yapıl...
Bu cevizle çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz! Gün boyu bedenimizle temas halin...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.