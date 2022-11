Diş macununuz dişlerinizi aşındırıyor olabilir mi?

Diş macununuzun aşındırma özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Elbette ki sağlıklı dişler için gerekli bir şey olan diş macunu birçok farklı madde içerir. Doğru maddeleri doğru miktarda kullanmak sizi ışıldayan gülümsemelere götürürken, sert kimyasallar içeren diş macunları kullanmak dişlerinizi aşındırabilir. Aslında her diş macununun belirli bir aşındırma düzeyi vardır. Diş, sert bir organ olsa da her gün en az iki kere ve iki dakika boyunca fırçalandığı düşünülürse, uzun süreli kullanımda yanlış macun kullanımının dişlerinizi aşındırabileceğini de hesaba katmak gerekir.

Herhangi bir diş macunundan oluşabilecek hasarı önlemenin en iyi yolu, her zaman bezelye büyüklüğünü geçmeyecek kadar kullanmaktır diş macununuzun doğal veya organik olması, onu daha büyük miktarlarda kullanabileceğiniz anlamına gelmez.

Diş macunu neyi değiştirir?

Dişlerde ve diş eti ceplerinde biriken plakları, yiyecek artıklarını, bakterileri temizlemenin en iyi yolu, mekanik olarak fırçalamaktan geçer. Sıcak ve soğuğa hassas dişler konu olduğunda ise macun seçimi daha da önemli bir hale gelir.

Dişinizde biriken plaklar, tükettiğiniz şekerler ve karbonhidratlarla temas ettiğinde asidik hale gelir. Plak en az 12 saatte bir büyüme eğilimindedir, bu nedenle günde en az iki kez fırçalamak gerekir. Fırçalama ve diş ipi kullanımı plakların sadece %70-80'ini alır. Diş macunlarına eklenen aşındırıcı maddeler de aslında bu plaklara yöneliktir. Plaklarınızın derecesi, aşındırıcı madde ihtiyacını da belirler. Bazı insanlar dişlerini sadece mekanik etkiyle temizlemeyi tercih edebilir.

Diş macunumun aşındırıcı olduğunu nasıl anlarım?

Diş macunlularının içerisindeki aşındırıcı maddelerin dereceleri, içerik kısmında yer almadığından bunu anlamak ancak karşılaştırma yoluyla mümkün olabilir. Farklı diş macunlarını aynı plastik yüzeyde denerseniz, hangisinin daha aşındırıcı olduğunu anlayabilirsiniz ancak unutmayın ki bu aşınmanın bir kısmı fırçalama hareketinin kendisinden kaynaklanır ve tamamen zararlı değildir.

Herhangi bir diş macunundan herhangi bir kalıcı diş yapısının hasar görmesini önlemenin en iyi yolu, her zaman sadece bezelye büyüklüğünde veya daha az miktarda uygulamaktır. Buna düşük aşındırıcılıktaki ve doğal macunlar dâhildir. Dişinizi temizleyen asıl şey, fırçalama hareketi ve sıklığıdır.

