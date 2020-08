Depresyon için vitamin ve besin takviyeleri

Depresyon, ciddi bir ruhsal rahatsızlık olarak tanımlanır ancak bizi fiziksel olarak da pek çok açıdan

etkiler. Hatta bazı durumlarda belirli vitaminlerin-minerallerin eksik olması durumunda veya diyabet, tiroid hastalığı gibi bazı rahatsızlıkların varlığında da depresyon belirtileri tetiklenebilir. Alternatif tıp alanında yüzyıllardır kullanılan bazı yöntemler ve gıda takviyeleri, depresyon tedavisini desteklemek için oldukça etkili bir şekilde kullanılabilmektedir.

Hiçbir gıda takviyesinin tek başına depresyonu tedavi etmeye yeterli olduğu elbette unutulmamalı. Doktorunuzun önerdiği tedaviye ek olarak, yine doktorunuza da danışarak bu takviyelerden bazılarını almayı tercih edebilirsiniz:

1- Sarı kantaron (St. John’s Wort)

Sarı kantaron (Hypericum perforatum) Asya, Afrika, Avrupa ve Batı Amerika’da yetişen ve yüzyıllardır dünyanın hemen her yerinde çeşitli rahatsızlıklar için yaygın olarak kullanılan şifalı bitkilerden biridir. Vücutta mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin hormonunu artırmaya yardımcı olduğu kanıtlandığından stres, kaygı, uykusuzluk ve depresyon belirtileri için de tedavi edici özellikleri olduğu bilinir. 2008 yılında yapılan bir araştırma, sarı kantaronun depresyon tedavisinde kullanılabileceğini ve herhangi bir yan etki göstermediğini doğrulamıştır. Bitkinin kurutulmuş hali çay olarak tüketilebilir ancak sarı kantaron kapsülünün daha etkili olduğu biliniyor. Günde iki-üç defa 300 miligramlık sarı kantaron kapsülü tüketmek, depresyon belirtilerini hafifletmede etkili olabilir.

2- Omega-3 yağ asitleri

Omega-3 yağ asitleri olarak bilinen sağlıklı yağlar, doğal olarak somon, alabalık ve sardalya gibi

balıklarda bulunur. Piyasada balık yağı adıyla kapsül formunda da bulunabilirler. Haftada 3 kez balık

tüketmek ve günlük olarak Omega-3 kapsülü takviyesi almak, depresyon belirtilerini de azaltmaya

yardımcı olabilir. European Neuropsychopharmacology’de yayınlanan bir araştırmaya göre, düzenli olarak Omega-3 takviyesi kullanmak depresyon belirtilerini azaltmada etkili. Uzmanlar, EPA ve DHA içerikli Omega-3 türlerinin tercih edilmesini öneriyor.

3- SAMe

S-Adenosil metiyonin (SAMe), vücutta doğal olarak bulunan bir bileşendir. 90’lı yılların başında yapay olarak üretilen SAMe’nin de gıda takviyesi olarak kullanılabileceği Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmıştır. SAMe, ruhsal sağlığımızı doğrudan etkileyen ve beyinde doğal olarak üretilen seratonin, melatonin ve dopamin hormonlarının üretimine yardımcı olan bir kimyasal bileşendir. Bu bileşeni takviye olarak almak, bu hormonların sağlıklı bir şekilde üretilmesini desteklemeye yardımcı olur. 2010 yılında yapılan bir araştırma, SAMe takviyesinin etkisini ve depresyon tedavisi için kullanılan seratonin geri alım inhibitörü (SRIs) türevi antidepresan kullanan kişilerin bu takviyeden yararlanabileceğini doğrulamıştır. Çoğu gıda takviyesi gibi, SAMe de bazı diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Özellikle kan inceltici ilaçlar kullanan kişilerin SAMe kullanmaktan kaçınması gerekir. Her halükarda bu takviyeyi de kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışmanız önerilir.

4- HTP

5-Hidroksitriptofan ya da Oksitriptan olarak bilinen HTP, vücutta doğal olarak üretilen kimyasallardan biridir. HTP de tıpkı SAMe gibi, beyindeki seratonin seviyeleri ile doğrudan bağlantılıdır. HTP takviyesi almak, seratonin seviyelerinin yükselmesine yardımcı olarak depresyon belirtilerini hafifletebilir ancak diğer tüm takviyelerde olduğu gibi, HTP kullanmadan önce de muhakkak bir doktora danışılması önerilir.

5- Çinko

Çinko, beyinde öğrenme ve davranış ile ilgili kısımları etkileyen önemli besinlerden biridir. Düşük çinko seviyelerinin depresyonla ilişkilendirildiği de kanıtlanmıştır. Nutrition Neuroscience’da yayınlanan bir araştırmaya göre, 12 hafta boyunca günde 25 miligram çinko takviyesi almak depresyon belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

